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Словакия отменила временную защиту топ-менеджера канала Медведчука Марчевского, - СМИ

Соратник Віктора Медведчука Артем Марчевський

Словакия отозвала временную защиту Артема Марчевского, украинско-израильского бизнесмена, связанного с пророссийской сетью влияния "Голос Европы", после его бегства в Словакию из Чехии в апреле.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

В издании напоминают, что Марчевский получил временное убежище в Словакии после побега от чешских властей, которые внесли его в санкционный список в марте за его вероятную причастность к "Голосу Европы".

В публикации также отмечается, что платформа, которая изначально позиционировала себя как независимое средство массовой информации, была разоблачена чешскими и польскими властями в марте как пророссийская пропагандистская сеть.

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Расследование выявило, что "Голос Европы" был особенно активным накануне парламентских выборов в Европарламент в июне, в том числе осуществлял платежи депутатам Европарламента с целью продвижения взглядов Кремля.

"После надлежащей и объективной оценки дела названного лица Департамент миграции Министерства внутренних дел 3 июля принял решение об отмене временной защиты (Марчевскому - Ред.)", - рассказал представитель МВД Словакии Матей Нойманн.

Решение вступило в силу 25 июля, но нынешнее местонахождение Марчевского неизвестно, а его адвокат до сих пор не отреагировал на это решение.

Как писал Цензор.НЕТ, в мае этого года Словакия предоставила временную защиту топ-менеджеру канала Медведчука Марчевскому.

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Автор: 

Медведчук Виктор (1789) Словакия (976)


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Беззахисний...
(шморгає носом)
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27.08.2024 19:57 Ответить
"Голос Європи" від мертвечука це надпотужно...
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27.08.2024 20:02 Ответить
А от кого ему защита? Зэля сваих не брасает. Дмитрук вот уехал спокойно попивать Бакарди.
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27.08.2024 20:18 Ответить
Та скорее свалил уже в Израиль, а ,,шлюваки,, смелые в дешёвку сыграли---отменили юрисдикцию. А оно смешно и дешево.
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27.08.2024 20:40 Ответить
Рашист-пропагандо разом з окупантами московітами, нагадив у ЄС та Україні і тепер він же, став УБОГИМ і «сіромахою» «біженцем» з Мирної України!
Таких, зрадників-заробітчан, від московитів, вдосталь і зараз на посадах в урядовому кварталі95!!
Карати треба, таких ПАДЛЮК-зрадників! Вони за гроші убивають УКРАЇНУ!
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27.08.2024 20:42 Ответить
Бідний хлопчик, не знає куди тепер податися...
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27.08.2024 23:12 Ответить
 
 