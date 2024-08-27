Словакия отменила временную защиту топ-менеджера канала Медведчука Марчевского, - СМИ
Словакия отозвала временную защиту Артема Марчевского, украинско-израильского бизнесмена, связанного с пророссийской сетью влияния "Голос Европы", после его бегства в Словакию из Чехии в апреле.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.
В издании напоминают, что Марчевский получил временное убежище в Словакии после побега от чешских властей, которые внесли его в санкционный список в марте за его вероятную причастность к "Голосу Европы".
В публикации также отмечается, что платформа, которая изначально позиционировала себя как независимое средство массовой информации, была разоблачена чешскими и польскими властями в марте как пророссийская пропагандистская сеть.
Расследование выявило, что "Голос Европы" был особенно активным накануне парламентских выборов в Европарламент в июне, в том числе осуществлял платежи депутатам Европарламента с целью продвижения взглядов Кремля.
"После надлежащей и объективной оценки дела названного лица Департамент миграции Министерства внутренних дел 3 июля принял решение об отмене временной защиты (Марчевскому - Ред.)", - рассказал представитель МВД Словакии Матей Нойманн.
Решение вступило в силу 25 июля, но нынешнее местонахождение Марчевского неизвестно, а его адвокат до сих пор не отреагировал на это решение.
Как писал Цензор.НЕТ, в мае этого года Словакия предоставила временную защиту топ-менеджеру канала Медведчука Марчевскому.
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Таких, зрадників-заробітчан, від московитів, вдосталь і зараз на посадах в урядовому кварталі95!!
Карати треба, таких ПАДЛЮК-зрадників! Вони за гроші убивають УКРАЇНУ!