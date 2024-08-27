Словаччина скасувала тимчасовий захист топменеджера каналу Медведчука Марчевського, - ЗМІ

Словаччина відкликала тимчасовий захист Артема Марчевського, українсько-ізраїльського бізнесмена, пов'язаного з проросійською мережею впливу "Голос Європи", після його втечі до Словаччини з Чехії в квітні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

У виданні нагадують, що Марчевський отримав тимчасовий притулок у Словаччині після втечі від чеської влади, яка внесла його до санкційного списку в березні за його ймовірну причетність до "Голосу Європи".

У публікації також зазначається, що платформа, яка спочатку позиціонувала себе як незалежний засіб масової інформації, була викрита чеською та польською владою в березні як проросійська пропагандистська мережа.

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Розслідування виявило, що "Голос Європи" був особливо активним напередодні парламентських виборів до Європарламенту в червні, в тому числі здійснював платежі депутатам Європарламенту з метою просування поглядів Кремля.

"Після належної та об'єктивної оцінки справи названої особи Департамент міграції Міністерства внутрішніх справ 3 липня прийняв рішення про скасування тимчасового захисту (Марчевському - Ред.)", - розповів речник МВС Словаччини Матей Нойманн.

Рішення набуло чинності 25 липня, але нинішнє місцезнаходження Марчевського невідоме, а його адвокат досі не відреагував на це рішення.

Як писав Цензор.НЕТ, в травні цього року Словаччина надала тимчасовий захист топменеджеру каналу Медведчука Марчевському.

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