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Словаччина скасувала тимчасовий захист топменеджера каналу Медведчука Марчевського, - ЗМІ

Соратник Віктора Медведчука Артем Марчевський

Словаччина відкликала тимчасовий захист Артема Марчевського, українсько-ізраїльського бізнесмена, пов'язаного з проросійською мережею впливу "Голос Європи", після його втечі до Словаччини з Чехії в квітні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

У виданні нагадують, що Марчевський отримав тимчасовий притулок у Словаччині після втечі від чеської влади, яка внесла його до санкційного списку в березні за його ймовірну причетність до "Голосу Європи".

У публікації також зазначається, що платформа, яка спочатку позиціонувала себе як незалежний засіб масової інформації, була викрита чеською та польською владою в березні як проросійська пропагандистська мережа.

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Розслідування виявило, що "Голос Європи" був особливо активним напередодні парламентських виборів до Європарламенту в червні, в тому числі здійснював платежі депутатам Європарламенту з метою просування поглядів Кремля.

"Після належної та об'єктивної оцінки справи названої особи Департамент міграції Міністерства внутрішніх справ 3 липня прийняв рішення про скасування тимчасового захисту (Марчевському - Ред.)", - розповів речник МВС Словаччини Матей Нойманн. 

Рішення набуло чинності 25 липня, але нинішнє місцезнаходження Марчевського невідоме, а його адвокат досі не відреагував на це рішення.

Як писав Цензор.НЕТ, в травні цього року Словаччина надала тимчасовий захист топменеджеру каналу Медведчука Марчевському.

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Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Словаччина (1097)


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Беззахисний...
(шморгає носом)
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27.08.2024 19:57 Відповісти
"Голос Європи" від мертвечука це надпотужно...
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27.08.2024 20:02 Відповісти
А от кого ему защита? Зэля сваих не брасает. Дмитрук вот уехал спокойно попивать Бакарди.
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27.08.2024 20:18 Відповісти
Та скорее свалил уже в Израиль, а ,,шлюваки,, смелые в дешёвку сыграли---отменили юрисдикцию. А оно смешно и дешево.
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27.08.2024 20:40 Відповісти
Рашист-пропагандо разом з окупантами московітами, нагадив у ЄС та Україні і тепер він же, став УБОГИМ і «сіромахою» «біженцем» з Мирної України!
Таких, зрадників-заробітчан, від московитів, вдосталь і зараз на посадах в урядовому кварталі95!!
Карати треба, таких ПАДЛЮК-зрадників! Вони за гроші убивають УКРАЇНУ!
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27.08.2024 20:42 Відповісти
Бідний хлопчик, не знає куди тепер податися...
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27.08.2024 23:12 Відповісти
 
 