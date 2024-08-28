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В больнице умерла раненая жительница Змиевки, в Садовом из-за российских обстрелов погиб мужчина

Росіяни обстріляли Херсонщину

Жительница Змиевки Херсонской области, которая вчера попала под удар российского БпЛА, умерла в больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, медики боролись за жизнь потерпевшей, но травмы оказались слишком тяжелыми. Сердце раненой остановилось вчера вечером в реанимационном отделении.

Также в бюро судебно-медицинской экспертизы доставили тело погибшего жителя села Садовое. 65-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, в результате вчерашнего утреннего российского обстрела.

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обстрел (26982) жертвы (2064) Херсонская область (4730)


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Бідні нещасні люди на Херсонщині і до того ж патріотичні.
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28.08.2024 12:31 Ответить
 
 