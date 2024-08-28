В больнице умерла раненая жительница Змиевки, в Садовом из-за российских обстрелов погиб мужчина
Жительница Змиевки Херсонской области, которая вчера попала под удар российского БпЛА, умерла в больнице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Как отмечается, медики боролись за жизнь потерпевшей, но травмы оказались слишком тяжелыми. Сердце раненой остановилось вчера вечером в реанимационном отделении.
Также в бюро судебно-медицинской экспертизы доставили тело погибшего жителя села Садовое. 65-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, в результате вчерашнего утреннего российского обстрела.
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natali goncharova #436730
показать весь комментарий28.08.2024 12:31 Ответить Мне нравится 0
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