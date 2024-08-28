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У лікарні померла поранена жителька Зміївки, у Садовому через російський обстріл загинув чоловік

Росіяни обстріляли Херсонщину

Жителька Зміївки Херсонської області, яка вчора потрапила під удар російського БпЛА, померла у лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, медики боролися за життя потерпілої, але травми виявилися надто тяжкими. Серце пораненої зупинилося учора ввечері у реанімаційному відділенні.

Також до бюро судово-медичної експертизи доставили тіло загиблого жителя села Садове. 65-річний чоловік дістав травми, не сумісні з життям, внаслідок учорашнього ранкового російського обстрілу.

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обстріл (28303) жертви (1785) Херсонська область (5718)


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Бідні нещасні люди на Херсонщині і до того ж патріотичні.
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28.08.2024 12:31 Відповісти
 
 