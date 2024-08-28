У лікарні померла поранена жителька Зміївки, у Садовому через російський обстріл загинув чоловік
Жителька Зміївки Херсонської області, яка вчора потрапила під удар російського БпЛА, померла у лікарні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, медики боролися за життя потерпілої, але травми виявилися надто тяжкими. Серце пораненої зупинилося учора ввечері у реанімаційному відділенні.
Також до бюро судово-медичної експертизи доставили тіло загиблого жителя села Садове. 65-річний чоловік дістав травми, не сумісні з життям, внаслідок учорашнього ранкового російського обстрілу.
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natali goncharova #436730
показати весь коментар28.08.2024 12:31 Відповісти Мені подобається 0
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