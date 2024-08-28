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На Киевщине возможна работа ПВО: в небе вражеский разведдрон

ППО на Київщині

Сейчас на Киевщине объявлена воздушная тревога, в небе зафиксирован разведывательный беспилотник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Киевская область - возможна работа ПВО по вражескому разведывательному БпЛА!", - говорится в сообщении.

Также читайте: Ночная атака на Киевщину: Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет

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Киевская область (4118) ПВО (2721) Воздушные силы (2268) воздушная тревога (782)


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От мразота,не збирається заспокоюватись!
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28.08.2024 11:04 Ответить
Ща ****** по бырику с вертика.на том и все.или заребят
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28.08.2024 11:06 Ответить
коли такий дрон з'являється, найчастіше далі йде Іскандер
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28.08.2024 11:27 Ответить
Вивчають наслідки обстрілу.
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28.08.2024 11:33 Ответить
 
 