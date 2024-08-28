На Киевщине возможна работа ПВО: в небе вражеский разведдрон

Сейчас на Киевщине объявлена воздушная тревога, в небе зафиксирован разведывательный беспилотник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Киевская область - возможна работа ПВО по вражескому разведывательному БпЛА!", - говорится в сообщении.

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