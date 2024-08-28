На Киевщине возможна работа ПВО: в небе вражеский разведдрон
Сейчас на Киевщине объявлена воздушная тревога, в небе зафиксирован разведывательный беспилотник.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Киевская область - возможна работа ПВО по вражескому разведывательному БпЛА!", - говорится в сообщении.
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Василь Воробець
показать весь комментарий28.08.2024 11:04 Ответить Мне нравится 2
KosAn30 JT26
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Alexey Burchak "Allad"
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gray wolf
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