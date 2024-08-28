На Київщині можлива робота ППО: у небі ворожий розвіддрон

Наразі на Київщині оголошено повітряну тривогу, у небі зафіксовано розвідувальний безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Київська область - можлива робота ППО по ворожому розвідувальному БпЛА!", - йдеться у повідомленні.

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