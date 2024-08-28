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На Київщині можлива робота ППО: у небі ворожий розвіддрон

ППО на Київщині

Наразі на Київщині оголошено повітряну тривогу, у небі зафіксовано розвідувальний безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Київська область - можлива робота ППО по ворожому розвідувальному БпЛА!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Нічна атака на Київщину: Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає

Автор: 

Київська область (4008) ППО (3164) Повітряні сили (2610) повітряна тривога (909)


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От мразота,не збирається заспокоюватись!
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28.08.2024 11:04 Відповісти
Ща ****** по бырику с вертика.на том и все.или заребят
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28.08.2024 11:06 Відповісти
коли такий дрон з'являється, найчастіше далі йде Іскандер
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28.08.2024 11:27 Відповісти
Вивчають наслідки обстрілу.
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28.08.2024 11:33 Відповісти
 
 