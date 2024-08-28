На Київщині можлива робота ППО: у небі ворожий розвіддрон
Наразі на Київщині оголошено повітряну тривогу, у небі зафіксовано розвідувальний безпілотник.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Київська область - можлива робота ППО по ворожому розвідувальному БпЛА!", - йдеться у повідомленні.
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Василь Воробець
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KosAn30 JT26
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Alexey Burchak "Allad"
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gray wolf
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