На Запорожье саперы обнаружили на подстанции неразорвавшиеся боеприпасы - Минэнерго

В Запорожской области на подстанции обнаружили боеприпасы, которые не взорвались.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

"Запорожская область: во время осмотра подстанции саперы обнаружили невзорвавшиеся боеприпасы. Они были обезврежены", - говорится в сообщении.

Также, по данным министерства, в Киевской области работниками обнаружен БПЛА на земле неподалеку воздушной линии. Он был обезврежен.

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