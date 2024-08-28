На Запорожье саперы обнаружили на подстанции неразорвавшиеся боеприпасы - Минэнерго
В Запорожской области на подстанции обнаружили боеприпасы, которые не взорвались.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.
"Запорожская область: во время осмотра подстанции саперы обнаружили невзорвавшиеся боеприпасы. Они были обезврежены", - говорится в сообщении.
Также, по данным министерства, в Киевской области работниками обнаружен БПЛА на земле неподалеку воздушной линии. Он был обезврежен.
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Хто ж то все перевіряв??? А взагалі, такі масовані атаки, і такі влучні ураження по підстанціях просто не можливі були б без точкового наведення законсервованими зрадниками на місцях. Про це вже відкрито пишуть в Телеграм-каналах, у Фейсбуці. Підкидали GPS-маячки, і ті ракети як по ниточці влучали прямісінько під трансформатори. В мережі навіть шириться відео, як ракета летіла на одну з підстанцій прямісінько над однією вулицею, над головами людей 26.08.2024 року о 7 год. 35 хв. ранку на висоті 20-40 м., а потім перелетіла викоковольтні дроти, і трішки нахилившись, під кутом влучила в основу трансформатора. Навіть не зачепивши захист, що був збудований в 3-5 метрах поруч! Після цього вибух, пожежа, знеструмлена область. Це хочите сказати, таке супер точне наведення?! Ким, безграмотними рашистами? Не смішіть!
Ніхто ні за що не повірить, що вона ось так сама йшла як по проспекту і точнісінько в трансформатор, облетівши перепони, захист, дроти.
Це однозначно справа рук диверсантів, любителів руського міра, срср на місцях, совків і тих, хто ну прямо ненавидить молоду Україну!!! Де СБУ?! Де ДБР!? Чому жоден факт влучання не поставлено на контроль і детальне розслідування??!!! Якщо совки діють і здають ворогові енергетичну інфраструктуру, то чого далі чекати від прогнилого, упоротого совка, якому абсолюто байдуже на майбутнє, бо воно в 60+ вже своє віджило і лише тихенько мовчки тішиться всім ось цим!!!
Вони не просто про це мріють, вони вже для цього діють!!! Всі ці акції з ракетами та дронами, московія планувала за участі місцевих законсервованих колаборантів, совків кому 60+, бувших членів КПРС, комсомольців, що мріють про часи срср і тому живуть її реінкарнацією!