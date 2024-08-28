На Запоріжжі сапери виявили на підстанції боєприпаси, що не вибухнули, - Міненерго
У Запорізькій області на підстанції виявили боєприпаси, що не вибухнули.
Про це повідомила пресслужба Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.
"Запорізька область: під час огляду підстанції сапери виявили боєприпаси, що не вибухнули. Вони були знешкоджені", - йдеться в повідомленні.
Також, за даними міністерства, на Київщині працівниками виявлено БПЛА на землі неподалік повітряної лінії. Його було знешкоджено.
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Хто ж то все перевіряв??? А взагалі, такі масовані атаки, і такі влучні ураження по підстанціях просто не можливі були б без точкового наведення законсервованими зрадниками на місцях. Про це вже відкрито пишуть в Телеграм-каналах, у Фейсбуці. Підкидали GPS-маячки, і ті ракети як по ниточці влучали прямісінько під трансформатори. В мережі навіть шириться відео, як ракета летіла на одну з підстанцій прямісінько над однією вулицею, над головами людей 26.08.2024 року о 7 год. 35 хв. ранку на висоті 20-40 м., а потім перелетіла викоковольтні дроти, і трішки нахилившись, під кутом влучила в основу трансформатора. Навіть не зачепивши захист, що був збудований в 3-5 метрах поруч! Після цього вибух, пожежа, знеструмлена область. Це хочите сказати, таке супер точне наведення?! Ким, безграмотними рашистами? Не смішіть!
Ніхто ні за що не повірить, що вона ось так сама йшла як по проспекту і точнісінько в трансформатор, облетівши перепони, захист, дроти.
Це однозначно справа рук диверсантів, любителів руського міра, срср на місцях, совків і тих, хто ну прямо ненавидить молоду Україну!!! Де СБУ?! Де ДБР!? Чому жоден факт влучання не поставлено на контроль і детальне розслідування??!!! Якщо совки діють і здають ворогові енергетичну інфраструктуру, то чого далі чекати від прогнилого, упоротого совка, якому абсолюто байдуже на майбутнє, бо воно в 60+ вже своє віджило і лише тихенько мовчки тішиться всім ось цим!!!
Вони не просто про це мріють, вони вже для цього діють!!! Всі ці акції з ракетами та дронами, московія планувала за участі місцевих законсервованих колаборантів, совків кому 60+, бувших членів КПРС, комсомольців, що мріють про часи срср і тому живуть її реінкарнацією!