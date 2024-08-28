На Запоріжжі сапери виявили на підстанції боєприпаси, що не вибухнули, - Міненерго

У Запорізькій області на підстанції виявили боєприпаси, що не вибухнули.

Про це повідомила пресслужба Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

"Запорізька область: під час огляду підстанції сапери виявили боєприпаси, що не вибухнули. Вони були знешкоджені", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними міністерства, на Київщині працівниками виявлено БПЛА на землі неподалік повітряної лінії. Його було знешкоджено.

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