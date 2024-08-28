УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7323 відвідувача онлайн
Новини Війна
431 1

Доба на Запоріжжі: 3 особи загинули, 4 поранено внаслідок російських обстрілів

Наслідки обстрілу Запоріжжя та області

Російські окупанти атакували Запорізьку область безпілотниками, внаслідок чого загинули 3 особи, 4 - дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Так, загинули дві жінки 83 та 86 років, а також 61-річний чоловік. Три жінки 19, 30, 56 років та 59-річний чоловік дістали поранення.

Протягом доби російські війська 205 разів били по 9 населених пунктах Запорізької області:

  • 117 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Відрадне, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Гуляйполе, Левадне та Малинівку;
  • 6 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малинівку та Роботине;
  • 82 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 87 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Читайте: Зеленський підписав указ про створення МВА у Василівському та Пологівському районах Запорізької області

Автор: 

обстріл (28303) Запорізька область (3582)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"План прекращения войны из четырёх пунктов:
1. Поставка Украине ракет дальностью 500 км;
2. Поставка Украине ракет дальностью 1000 км;
3. Поставка Украине ракет дальностью 1500 км;
4. Поставка Украине ракет дальностью 2000 км.
....
Через 20 дней Россия будет шёлковая и с перламутровыми пуговицами." )
показати весь коментар
28.08.2024 10:21 Відповісти
 
 