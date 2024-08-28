Доба на Запоріжжі: 3 особи загинули, 4 поранено внаслідок російських обстрілів
Російські окупанти атакували Запорізьку область безпілотниками, внаслідок чого загинули 3 особи, 4 - дістали поранення.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Так, загинули дві жінки 83 та 86 років, а також 61-річний чоловік. Три жінки 19, 30, 56 років та 59-річний чоловік дістали поранення.
Протягом доби російські війська 205 разів били по 9 населених пунктах Запорізької області:
- 117 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Відрадне, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Гуляйполе, Левадне та Малинівку;
- 6 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малинівку та Роботине;
- 82 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Надійшло 87 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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Через 20 дней Россия будет шёлковая и с перламутровыми пуговицами." )