Доба на Запоріжжі: 3 особи загинули, 4 поранено внаслідок російських обстрілів

Російські окупанти атакували Запорізьку область безпілотниками, внаслідок чого загинули 3 особи, 4 - дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Так, загинули дві жінки 83 та 86 років, а також 61-річний чоловік. Три жінки 19, 30, 56 років та 59-річний чоловік дістали поранення.

Протягом доби російські війська 205 разів били по 9 населених пунктах Запорізької області:

117 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Відрадне, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Гуляйполе, Левадне та Малинівку;

6 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малинівку та Роботине;

82 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 87 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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