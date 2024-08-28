Сутки на Запорожье: 3 человека погибли, 4 ранены в результате российских обстрелов
Российские оккупанты атаковали Запорожскую область беспилотниками, в результате чего погибли 3 человека, 4 - получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Так, погибли две женщины 83 и 86 лет, а также 61-летний мужчина. Три женщины 19, 30, 56 лет и 59-летний мужчина получили ранения.
В течение суток российские войска 205 раз били по 9 населенным пунктам Запорожской области:
- 117 БПЛА различной модификации атаковали Запорожье, Отрадное, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Гуляйполе, Левадное и Малиновку;
- 6 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Малиновку и Работино;
- 82 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Поступило 87 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. Поставка Украине ракет дальностью 500 км;
2. Поставка Украине ракет дальностью 1000 км;
3. Поставка Украине ракет дальностью 1500 км;
4. Поставка Украине ракет дальностью 2000 км.
....
Через 20 дней Россия будет шёлковая и с перламутровыми пуговицами." )