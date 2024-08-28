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Новости Война
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Сутки на Запорожье: 3 человека погибли, 4 ранены в результате российских обстрелов

Наслідки обстрілу Запоріжжя та області

Российские оккупанты атаковали Запорожскую область беспилотниками, в результате чего погибли 3 человека, 4 - получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Так, погибли две женщины 83 и 86 лет, а также 61-летний мужчина. Три женщины 19, 30, 56 лет и 59-летний мужчина получили ранения.

В течение суток российские войска 205 раз били по 9 населенным пунктам Запорожской области:

  • 117 БПЛА различной модификации атаковали Запорожье, Отрадное, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Гуляйполе, Левадное и Малиновку;
  • 6 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Малиновку и Работино;
  • 82 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Поступило 87 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Также смотрите: Разрушены почти 20 домов, погиб мужчина: Последствия утреннего удара РФ по Запорожской области. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26982) Запорожская область (3058)


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"План прекращения войны из четырёх пунктов:
1. Поставка Украине ракет дальностью 500 км;
2. Поставка Украине ракет дальностью 1000 км;
3. Поставка Украине ракет дальностью 1500 км;
4. Поставка Украине ракет дальностью 2000 км.
....
Через 20 дней Россия будет шёлковая и с перламутровыми пуговицами." )
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28.08.2024 10:21 Ответить
 
 