Сутки на Запорожье: 3 человека погибли, 4 ранены в результате российских обстрелов

Российские оккупанты атаковали Запорожскую область беспилотниками, в результате чего погибли 3 человека, 4 - получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Так, погибли две женщины 83 и 86 лет, а также 61-летний мужчина. Три женщины 19, 30, 56 лет и 59-летний мужчина получили ранения.

В течение суток российские войска 205 раз били по 9 населенным пунктам Запорожской области:

117 БПЛА различной модификации атаковали Запорожье, Отрадное, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Гуляйполе, Левадное и Малиновку;

6 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Малиновку и Работино;

82 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Поступило 87 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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