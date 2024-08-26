Разрушены почти 20 домов, погиб мужчина: Последствия утреннего удара РФ по Запорожской области. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска обстреляли Вольнянскую громаду на Запорожье.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Семья потеряла мужа и брата. Ранена 71-летняя женщина. Разрушены почти 20 жилых домов. Такие последствия утреннего российского обстрела села в Вольнянской громаде", - говорится в сообщении.

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