Разрушены почти 20 домов, погиб мужчина: Последствия утреннего удара РФ по Запорожской области. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска обстреляли Вольнянскую громаду на Запорожье.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Семья потеряла мужа и брата. Ранена 71-летняя женщина. Разрушены почти 20 жилых домов. Такие последствия утреннего российского обстрела села в Вольнянской громаде", - говорится в сообщении.
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