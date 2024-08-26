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Разрушены почти 20 домов, погиб мужчина: Последствия утреннего удара РФ по Запорожской области. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска обстреляли Вольнянскую громаду на Запорожье.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Семья потеряла мужа и брата. Ранена 71-летняя женщина. Разрушены почти 20 жилых домов. Такие последствия утреннего российского обстрела села в Вольнянской громаде", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне попали по объекту энергетической инфраструктуры в Запорожской области, последствия уточняются

Наслідки обстрілу Вільнянської громади Запорізької області
Наслідки обстрілу Вільнянської громади Запорізької області
Наслідки обстрілу Вільнянської громади Запорізької області
Наслідки обстрілу Вільнянської громади Запорізької області
Наслідки обстрілу Вільнянської громади Запорізької області
Наслідки обстрілу Вільнянської громади Запорізької області
Наслідки обстрілу Вільнянської громади Запорізької області
Наслідки обстрілу Вільнянської громади Запорізької області
Наслідки обстрілу Вільнянської громади Запорізької області
Наслідки обстрілу Вільнянської громади Запорізької області

Автор: 

обстрел (27129) Запорожская область (3079)


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