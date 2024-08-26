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Зруйновано майже 20 будинків, загинув чоловік: Наслідки ранкового удару РФ по Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська обстріляли Вільнянську громаду на Запоріжжі.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Родина втратила чоловіка і брата. Поранена 71-річна жінка. Зруйновано майже 20 житлових будинків. Такі наслідки ранкового російського обстрілу села у Вільнянській громаді", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни поцілили по об’єкту енергетичної інфраструктури у Запорізькій області, наслідки уточнюються

Наслідки обстрілу Вільнянської громади Запорізької області
Наслідки обстрілу Вільнянської громади Запорізької області
Наслідки обстрілу Вільнянської громади Запорізької області
Наслідки обстрілу Вільнянської громади Запорізької області
Наслідки обстрілу Вільнянської громади Запорізької області
Наслідки обстрілу Вільнянської громади Запорізької області
Наслідки обстрілу Вільнянської громади Запорізької області
Наслідки обстрілу Вільнянської громади Запорізької області
Наслідки обстрілу Вільнянської громади Запорізької області
Наслідки обстрілу Вільнянської громади Запорізької області

Автор: 

обстріл (28449) Запорізька область (3601)


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