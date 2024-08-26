Зруйновано майже 20 будинків, загинув чоловік: Наслідки ранкового удару РФ по Запорізькій області. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська обстріляли Вільнянську громаду на Запоріжжі.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Родина втратила чоловіка і брата. Поранена 71-річна жінка. Зруйновано майже 20 житлових будинків. Такі наслідки ранкового російського обстрілу села у Вільнянській громаді", - йдеться в повідомленні.
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