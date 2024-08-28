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Более половины "военного" НДФЛ после изъятия у громад государство не направило на нужды ВСУ, - АГУ

аму

Министерство финансов признало, что изъятие "военного" НДФЛ у громад было неэффективным решением. Более половины поступлений не использованы на нужды армии.

Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на Ассоциацию городов Украины, информирует Цензор.НЕТ.

За январь-июль текущего года главные распорядители бюджетных средств использовали лишь 45% фактических поступлений НДФЛ. Об этом свидетельствуют данные Минфина, которые предоставило министерство на запрос Ассоциации городов Украины.

"Всего в 2024 году осуществлено расходов на сумму 32 млрд гривен из 77,3 млрд гривен поступлений. Причем если военные подразделения системно используют средства, то Минстратегпром за этот период из выделенных ему 25 млрд гривен, которые изъяты у громад на обеспечение военных подразделений, смог использовать "аж" 529 млн гривен - 2%", - говорится в сообщении Ассоциации.

Кроме того, в 2023 году изъятые у громад средства были использованы на 65%. И если Министерство обороны использовало 100% средств, то Госспецсвязи использовало 0 гривен, говорится в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доходы местных бюджетов без "военного НДФЛ" упали с начала года на 10 миллиардов

Как известно, "военный" НДФЛ был изъят из бюджетов громад в 2023 году вместе с "силовым" НДФЛ.

В АГУ настаивают: НДФЛ должен оставаться у громад.

"Позиция Ассоциации городов Украины неизменна. Война не повод изымать средства, а стимул их объединять. Вся система публичной власти должна работать в единстве на Победу Украины. НДФЛ всех граждан Украины, независимо от места их работы или службы, должен одинаково распределяться в бюджеты общин для определенного законом оперативного реагирования на нужды военных", - отмечают в АГУ.

Ранее мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко заявлял, что изъятие "военного" НДФЛ у громад уменьшит их способность помогать армии и негативно скажется на жизнеобеспечении городов, поселков и сел.

Также читайте: Одобренная правительством бюджетная декларация на 2025-2027 годы содержит неприемлемые положения относительно доходов территориальных громад, - АГУ

Автор: 

налоги (3238) Налог на доходы физлиц (11) Ассоциация городов Украины (16)


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Топ комментарии
+28
А хіба в когось були сумніви? Головна мета - зменшення прямих донатів громад ЗСУ - була досягнута, ні?...
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28.08.2024 20:33
+23
Ефективні менеджери знову вкрали гроші?
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28.08.2024 20:32
+22
Та не може бути....
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28.08.2024 20:30
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Та не може бути....
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28.08.2024 20:30 Ответить
Ніколи раніше, а тут знов🤯🥱
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28.08.2024 20:31 Ответить
Ефективні менеджери знову вкрали гроші?
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28.08.2024 20:32 Ответить
Мабуть є якась фігня - не можуть вкрасти(
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28.08.2024 21:27 Ответить
І обісрались...
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28.08.2024 21:57 Ответить
А хіба в когось були сумніви? Головна мета - зменшення прямих донатів громад ЗСУ - була досягнута, ні?...
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28.08.2024 20:33 Ответить
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28.08.2024 20:34 Ответить
Ну в нас же може бути тільки один великий сцарь. Тільки від нього мільйоні дронів, мільярди дерев...А ще, щоб було, що красти.
На@рати йому на Україну, і всегда так було. Хворе, самозакохане створіння, злодій і зрадник.
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28.08.2024 20:37 Ответить
Ніколи!
Бо не на часі...
Але завжди...
Коли кум каже...

Постійно... Микола!

Пам'ятаєш вчительку нашу?

Давай ділити сіно...

Ми ж знайомі зі школи...
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28.08.2024 20:38 Ответить
А кто бы сомневался? Как обычно у зеленых барыг - минимум половину в карман.
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28.08.2024 20:40 Ответить
Більше половини "військового" ПДФО після вилучення у громад "прорашистські зелені слуги в Україні ,не спрямувала на потреби ЗСУ, Це є ворожа дія до України , збоку чинної влади українського народу,та ЗСУ .Вороги такої антиукраїнської дії мають бути знищені.
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28.08.2024 20:57 Ответить
То може таку владу пора ''за законами воєнного часу''!
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28.08.2024 21:07 Ответить
Це скандал ‼️‼️‼️
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28.08.2024 21:15 Ответить
Це моветон!!!;
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28.08.2024 21:28 Ответить
Зато, по ЛОХОМАРАФОНУ, усьо ж путьом, і зеленський - СРАТЬєх усєх времьон і народоф …!!
Самміти лампічить, за вказівкою козиря, «міру-мір», по усьому світу з важкими чумаданами, у челядників супроводжуючих!
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28.08.2024 21:32 Ответить
Невже хтось очікував інше?
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28.08.2024 21:33 Ответить
невже депутатам та ОП на премії пішло?
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28.08.2024 21:46 Ответить
Гроші мають знаходитись лише у панських кишенях!
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28.08.2024 23:20 Ответить
Як же дістали ці зелені ******** всіх рівнів...
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28.08.2024 23:26 Ответить
А хто же ета Надєлал вмєстє.... ?
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29.08.2024 00:41 Ответить
Клоуны воришки доканают страну
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29.08.2024 07:01 Ответить
 
 