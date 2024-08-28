Более половины "военного" НДФЛ после изъятия у громад государство не направило на нужды ВСУ, - АГУ

Министерство финансов признало, что изъятие "военного" НДФЛ у громад было неэффективным решением. Более половины поступлений не использованы на нужды армии.

Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на Ассоциацию городов Украины, информирует Цензор.НЕТ.

За январь-июль текущего года главные распорядители бюджетных средств использовали лишь 45% фактических поступлений НДФЛ. Об этом свидетельствуют данные Минфина, которые предоставило министерство на запрос Ассоциации городов Украины.

"Всего в 2024 году осуществлено расходов на сумму 32 млрд гривен из 77,3 млрд гривен поступлений. Причем если военные подразделения системно используют средства, то Минстратегпром за этот период из выделенных ему 25 млрд гривен, которые изъяты у громад на обеспечение военных подразделений, смог использовать "аж" 529 млн гривен - 2%", - говорится в сообщении Ассоциации.

Кроме того, в 2023 году изъятые у громад средства были использованы на 65%. И если Министерство обороны использовало 100% средств, то Госспецсвязи использовало 0 гривен, говорится в публикации.

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Как известно, "военный" НДФЛ был изъят из бюджетов громад в 2023 году вместе с "силовым" НДФЛ.

В АГУ настаивают: НДФЛ должен оставаться у громад.

"Позиция Ассоциации городов Украины неизменна. Война не повод изымать средства, а стимул их объединять. Вся система публичной власти должна работать в единстве на Победу Украины. НДФЛ всех граждан Украины, независимо от места их работы или службы, должен одинаково распределяться в бюджеты общин для определенного законом оперативного реагирования на нужды военных", - отмечают в АГУ.

Ранее мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко заявлял, что изъятие "военного" НДФЛ у громад уменьшит их способность помогать армии и негативно скажется на жизнеобеспечении городов, поселков и сел.

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