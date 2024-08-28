Більше половини "військового" ПДФО після вилучення у громад держава не спрямувала на потреби ЗСУ, - АМУ

Міністерство фінансів визнало, що вилучення "військового" ПДФО у громад було неефективним рішенням. Більше половини надходжень не використані на потреби армії.

Про це пише "Дзеркало тижня" з посиланням на Асоціацію міст України, інформує Цензор.НЕТ.

За січень-липень поточного року головні розпорядники бюджетних коштів використали лише 45% фактичних надходжень ПДФО. Про це свідчать дані Мінфіну, які надало міністерство на запит Асоціації міст України.

"Загалом у 2024 році здійснено видатків на суму 32 млрд гривень із 77,3 млрд гривень надходжень. Причому якщо військові підрозділи системно використовують кошти, то Мінстратегпром за цей період з виділених йому 25 млрд гривень, які вилучені в громад на забезпечення військових підрозділів, зміг використати "аж" 529 млн гривень - 2%", - йдеться у повідомлення Асоціації.

Крім того, у 2023 році вилучені у громад кошти були використані на 65%. І якщо Міністерство оборони використало 100% коштів, то Держспецзв'язку використало 0 гривень, йдеться у публікації.

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Як відомо, "військовий" ПДФО був вилучений з бюджетів громад у 2023 році разом із "силовим" ПДФО.

В АМУ наполягають: ПДФО має залишатися у громад.

"Позиція Асоціації міст України незмінна. Війна не привід вилучати кошти, а стимул їх обʼєднувати. Вся система публічної влади повинна працювати в єдності на Перемогу України. ПДФО всіх громадян України, незалежно від місця їх роботи чи служби, повинен однаково розподілятися до бюджетів громад для визначеного законом оперативного реагування на потреби військових", - наголошують в АМУ.

Раніше мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявляв, що вилучення "військового" ПДФО у громад зменшить їх спроможність допомагати армії та негативно позначиться на життєзабезпеченні міст, селищ та сіл.

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