Більше половини "військового" ПДФО після вилучення у громад держава не спрямувала на потреби ЗСУ, - АМУ
Міністерство фінансів визнало, що вилучення "військового" ПДФО у громад було неефективним рішенням. Більше половини надходжень не використані на потреби армії.
Про це пише "Дзеркало тижня" з посиланням на Асоціацію міст України, інформує Цензор.НЕТ.
За січень-липень поточного року головні розпорядники бюджетних коштів використали лише 45% фактичних надходжень ПДФО. Про це свідчать дані Мінфіну, які надало міністерство на запит Асоціації міст України.
"Загалом у 2024 році здійснено видатків на суму 32 млрд гривень із 77,3 млрд гривень надходжень. Причому якщо військові підрозділи системно використовують кошти, то Мінстратегпром за цей період з виділених йому 25 млрд гривень, які вилучені в громад на забезпечення військових підрозділів, зміг використати "аж" 529 млн гривень - 2%", - йдеться у повідомлення Асоціації.
Крім того, у 2023 році вилучені у громад кошти були використані на 65%. І якщо Міністерство оборони використало 100% коштів, то Держспецзв'язку використало 0 гривень, йдеться у публікації.
Як відомо, "військовий" ПДФО був вилучений з бюджетів громад у 2023 році разом із "силовим" ПДФО.
В АМУ наполягають: ПДФО має залишатися у громад.
"Позиція Асоціації міст України незмінна. Війна не привід вилучати кошти, а стимул їх обʼєднувати. Вся система публічної влади повинна працювати в єдності на Перемогу України. ПДФО всіх громадян України, незалежно від місця їх роботи чи служби, повинен однаково розподілятися до бюджетів громад для визначеного законом оперативного реагування на потреби військових", - наголошують в АМУ.
Раніше мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявляв, що вилучення "військового" ПДФО у громад зменшить їх спроможність допомагати армії та негативно позначиться на життєзабезпеченні міст, селищ та сіл.
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