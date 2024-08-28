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Новини
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Більше половини "військового" ПДФО після вилучення у громад держава не спрямувала на потреби ЗСУ, - АМУ

аму

Міністерство фінансів визнало, що вилучення "військового" ПДФО у громад було неефективним рішенням. Більше половини надходжень не використані на потреби армії.

Про це пише "Дзеркало тижня" з посиланням на Асоціацію міст України, інформує Цензор.НЕТ.

За січень-липень поточного року головні розпорядники бюджетних коштів використали лише 45% фактичних надходжень ПДФО. Про це свідчать дані Мінфіну, які надало міністерство на запит Асоціації міст України.

"Загалом у 2024 році здійснено видатків на суму 32 млрд гривень із 77,3 млрд гривень надходжень. Причому якщо військові підрозділи системно використовують кошти, то Мінстратегпром за цей період з виділених йому 25 млрд гривень, які вилучені в громад на забезпечення військових підрозділів, зміг використати "аж" 529 млн гривень - 2%", - йдеться у повідомлення Асоціації.

Крім того, у 2023 році вилучені у громад кошти були використані на 65%. І якщо Міністерство оборони використало 100% коштів, то Держспецзв'язку використало 0 гривень, йдеться у публікації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доходи місцевих бюджетів без "військового ПДФО" впали з початку року на 10 мільярдів

Як відомо, "військовий" ПДФО був вилучений з бюджетів громад у 2023 році разом із "силовим" ПДФО.

В АМУ наполягають: ПДФО має залишатися у громад.

"Позиція Асоціації міст України незмінна. Війна не привід вилучати кошти, а стимул їх обʼєднувати. Вся система публічної влади повинна працювати в єдності на Перемогу України. ПДФО всіх громадян України, незалежно від місця їх роботи чи служби, повинен однаково розподілятися до бюджетів громад для визначеного законом оперативного реагування на потреби військових", - наголошують в АМУ.

Раніше мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявляв, що вилучення "військового" ПДФО у громад зменшить їх спроможність допомагати армії та негативно позначиться на життєзабезпеченні міст, селищ та сіл.

Також читайте: Схвалена урядом бюджетна декларація на 2025–2027 роки містить неприйнятні положення щодо доходів територіальних громад, - АМУ

Автор: 

податки (3819) Податок на доходи фізосіб (37) Асоціація міст України (19)


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Топ коментарі
+28
А хіба в когось були сумніви? Головна мета - зменшення прямих донатів громад ЗСУ - була досягнута, ні?...
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28.08.2024 20:33
+23
Ефективні менеджери знову вкрали гроші?
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28.08.2024 20:32
+22
Та не може бути....
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28.08.2024 20:30
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Та не може бути....
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28.08.2024 20:30 Відповісти
Ніколи раніше, а тут знов🤯🥱
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28.08.2024 20:31 Відповісти
Ефективні менеджери знову вкрали гроші?
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28.08.2024 20:32 Відповісти
Мабуть є якась фігня - не можуть вкрасти(
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28.08.2024 21:27 Відповісти
І обісрались...
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28.08.2024 21:57 Відповісти
А хіба в когось були сумніви? Головна мета - зменшення прямих донатів громад ЗСУ - була досягнута, ні?...
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28.08.2024 20:33 Відповісти
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28.08.2024 20:34 Відповісти
Ну в нас же може бути тільки один великий сцарь. Тільки від нього мільйоні дронів, мільярди дерев...А ще, щоб було, що красти.
На@рати йому на Україну, і всегда так було. Хворе, самозакохане створіння, злодій і зрадник.
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28.08.2024 20:37 Відповісти
Ніколи!
Бо не на часі...
Але завжди...
Коли кум каже...

Постійно... Микола!

Пам'ятаєш вчительку нашу?

Давай ділити сіно...

Ми ж знайомі зі школи...
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28.08.2024 20:38 Відповісти
А кто бы сомневался? Как обычно у зеленых барыг - минимум половину в карман.
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28.08.2024 20:40 Відповісти
Більше половини "військового" ПДФО після вилучення у громад "прорашистські зелені слуги в Україні ,не спрямувала на потреби ЗСУ, Це є ворожа дія до України , збоку чинної влади українського народу,та ЗСУ .Вороги такої антиукраїнської дії мають бути знищені.
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28.08.2024 20:57 Відповісти
То може таку владу пора ''за законами воєнного часу''!
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28.08.2024 21:07 Відповісти
Це скандал ‼️‼️‼️
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28.08.2024 21:15 Відповісти
Це моветон!!!;
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28.08.2024 21:28 Відповісти
Зато, по ЛОХОМАРАФОНУ, усьо ж путьом, і зеленський - СРАТЬєх усєх времьон і народоф …!!
Самміти лампічить, за вказівкою козиря, «міру-мір», по усьому світу з важкими чумаданами, у челядників супроводжуючих!
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28.08.2024 21:32 Відповісти
Невже хтось очікував інше?
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28.08.2024 21:33 Відповісти
невже депутатам та ОП на премії пішло?
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28.08.2024 21:46 Відповісти
Гроші мають знаходитись лише у панських кишенях!
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28.08.2024 23:20 Відповісти
Як же дістали ці зелені ******** всіх рівнів...
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28.08.2024 23:26 Відповісти
А хто же ета Надєлал вмєстє.... ?
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29.08.2024 00:41 Відповісти
Клоуны воришки доканают страну
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29.08.2024 07:01 Відповісти
 
 