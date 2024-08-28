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Новости Война
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Украина расследует незаконное лишение свободы Россией более 14 тысяч гражданских, - Костин

Андрій Костін

Генеральный прокурор Андрей Костин принял участие в панельной дискуссии "Пытки и преследования гражданских лиц как преступления против человечности со стороны российских властей в Украине" и рассказал, что Украина расследует незаконное лишение свободы россией более 14 тысяч гражданских.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, по словам Костина установлено более 170 застенков, "фактически каждый, кто вернулся из российской неволи, подвергался различным формам насилия".

"Преступления России против гражданского населения являются массовыми и распространенными и имеют признаки преступлений против человечности", - подчеркнул генпрокурор.

Он также добавил, что объединение усилий национальных и международных партнеров - одна из главных предпосылок надлежащего документирования и расследования таких сложных и сенситивных преступлений.

"Мы высоко ценим вклад неправительственных организаций, которые усиливают работу следователей и прокуроров. На сегодня Офисом Генерального прокурора сообщено о подозрении 261 лицу за преступления, связанные с незаконным содержанием гражданских, судебные приговоры получили 58 человек", - рассказал Костин.

Читайте: Одна из стран Глобального Юга в ближайшее время начнет производство по преступлениям РФ в Украине, - Костин

Автор: 

расследование (3040) россия (95418) Костин Андрей (181)


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А коли Україна захистить громадянина СААКАШВИЛІ ?
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28.08.2024 22:53 Ответить
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28.08.2024 22:56 Ответить
Теперка раші точно піззєц!
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28.08.2024 23:23 Ответить
а коли Україна почне розслідування викрадення та позбавлення волі,нанессення телесних,примушення до дії,вбивство та доведення до вбивства,геноцид особами у формі та без підстав до їх існування згідно КУ????будемо чекати коли запрацює римский статут???
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29.08.2024 09:36 Ответить
 
 