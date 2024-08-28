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Україна розслідує незаконне позбавлення волі Росією понад 14 тисяч цивільних, - Костін

Андрій Костін

Генеральний прокурор Андрій Костін взяв участь у панельній дискусії "Катування та переслідування цивільних осіб як злочини проти людяності з боку російської влади в Україні" та розповів, що Україна розслідує незаконне позбавлення волі росією понад 14 тисяч цивільних.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, за словами Костіна встановлено понад 170 катівень, "фактично кожен, хто повернувся з російської неволі, піддавався різним формам насильства". 


"Злочини Росії проти цивільного населення є масовими та поширеними та мають ознаки злочинів проти людяності", - наголосив генпрокурор.

Він такоє додав, що обʼєднання зусиль національних та міжнародних партнерів — одна з головних передумов належного документування та розслідування таких складних та сенситивних злочинів.

"Ми високо цінуємо внесок неурядових організацій, які посилюють роботу слідчих та прокурорів. На сьогодні Офісом Генерального прокурора повідомлено про підозру 261 особі за злочини, пов’язані з незаконним утриманням цивільних, судові вироки отримали 58 осіб", - розповів Костін.

Читайте: Одна із країн Глобального Півдня найближчим часом розпочне провадження щодо злочинів РФ в Україні, - Костін

Автор: 

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А коли Україна захистить громадянина СААКАШВИЛІ ?
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28.08.2024 22:53 Відповісти
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28.08.2024 22:56 Відповісти
Теперка раші точно піззєц!
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28.08.2024 23:23 Відповісти
а коли Україна почне розслідування викрадення та позбавлення волі,нанессення телесних,примушення до дії,вбивство та доведення до вбивства,геноцид особами у формі та без підстав до їх існування згідно КУ????будемо чекати коли запрацює римский статут???
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29.08.2024 09:36 Відповісти
 
 