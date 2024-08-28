Україна розслідує незаконне позбавлення волі Росією понад 14 тисяч цивільних, - Костін

Генеральний прокурор Андрій Костін взяв участь у панельній дискусії "Катування та переслідування цивільних осіб як злочини проти людяності з боку російської влади в Україні" та розповів, що Україна розслідує незаконне позбавлення волі росією понад 14 тисяч цивільних.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, за словами Костіна встановлено понад 170 катівень, "фактично кожен, хто повернувся з російської неволі, піддавався різним формам насильства".



"Злочини Росії проти цивільного населення є масовими та поширеними та мають ознаки злочинів проти людяності", - наголосив генпрокурор.

Він такоє додав, що обʼєднання зусиль національних та міжнародних партнерів — одна з головних передумов належного документування та розслідування таких складних та сенситивних злочинів.

"Ми високо цінуємо внесок неурядових організацій, які посилюють роботу слідчих та прокурорів. На сьогодні Офісом Генерального прокурора повідомлено про підозру 261 особі за злочини, пов’язані з незаконним утриманням цивільних, судові вироки отримали 58 осіб", - розповів Костін.

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