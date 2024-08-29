Враг запустил "Шахеды" с северного и южного направлений, - Воздушные силы
Воздушные силы ВСУ сообщают об атаке российских ударных беспилотников с северного и южного направлений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Движение "шахедов" зафиксировано:
- на севере Черниговщины в юго-западном направлении;
- на Сумщине курсом на Полтавщину;
- на Николаевщине в северо-западном направлении;
- из Херсонской области по курсу на север;
- из Донецкой области в направлении Днепропетровской области.
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Алекс Скела
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