Враг запустил "Шахеды" с северного и южного направлений, - Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ сообщают об атаке российских ударных беспилотников с северного и южного направлений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Движение "шахедов" зафиксировано:

на севере Черниговщины в юго-западном направлении;

на Сумщине курсом на Полтавщину;

на Николаевщине в северо-западном направлении;

из Херсонской области по курсу на север;

из Донецкой области в направлении Днепропетровской области.

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