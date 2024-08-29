РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8854 посетителя онлайн
Новости Война
1 766 4

Враг запустил "Шахеды" с северного и южного направлений, - Воздушные силы

шахед,шахеди

Воздушные силы ВСУ сообщают об атаке российских ударных беспилотников с северного и южного направлений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Движение "шахедов" зафиксировано:

  • на севере Черниговщины в юго-западном направлении;
  • на Сумщине курсом на Полтавщину;
  • на Николаевщине в северо-западном направлении;
  • из Херсонской области по курсу на север;
  • из Донецкой области в направлении Днепропетровской области.

Читайте также: Уничтожено 5 из 10 ракет и 60 "Шахедов", - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (3564) Воздушные силы (2273)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
28.08.2024 23:57 Ответить
Зафиксовано. Чудово, чому не збивають?
показать весь комментарий
29.08.2024 00:31 Ответить
у Сумах збивають.
показать весь комментарий
29.08.2024 02:51 Ответить
Чому всі мовчать про збільшення виробництва шахедів і як цьому протистояти!?
показать весь комментарий
29.08.2024 01:28 Ответить
 
 