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Новини Війна
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Ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків, - Повітряни сили

шахед,шахеди

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про атаку російських ударних безпілотників з північного та південного напрямків.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Рух "шахедів" зафіксовано:

  • на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку
  • на Сумщині курсом на Полтавщину
  • на Миколаївщині у північно-західному напрямку
  • з Херсонщини курсом на північ
  • з Донеччини у напрямку Дніпропетровської області

Також читайте: Знищено 5 із 10 ракет та 60 "Шахедів", - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4121) Повітряні сили (2610)


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28.08.2024 23:57 Відповісти
Зафиксовано. Чудово, чому не збивають?
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29.08.2024 00:31 Відповісти
у Сумах збивають.
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29.08.2024 02:51 Відповісти
Чому всі мовчать про збільшення виробництва шахедів і як цьому протистояти!?
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29.08.2024 01:28 Відповісти
 
 