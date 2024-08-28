Ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків, - Повітряни сили

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про атаку російських ударних безпілотників з північного та південного напрямків.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Рух "шахедів" зафіксовано:

на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку

на Сумщині курсом на Полтавщину

на Миколаївщині у північно-західному напрямку

з Херсонщини курсом на північ

з Донеччини у напрямку Дніпропетровської області

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