Ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків, - Повітряни сили
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про атаку російських ударних безпілотників з північного та південного напрямків.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Рух "шахедів" зафіксовано:
- на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку
- на Сумщині курсом на Полтавщину
- на Миколаївщині у північно-західному напрямку
- з Херсонщини курсом на північ
- з Донеччини у напрямку Дніпропетровської області
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Алекс Скела
показати весь коментар28.08.2024 23:57 Відповісти Мені подобається 1
Mine
показати весь коментар29.08.2024 00:31 Відповісти Мені подобається 0
Оleksandr Gurov
показати весь коментар29.08.2024 02:51 Відповісти Мені подобається 0
Ivan Iktor
показати весь коментар29.08.2024 01:28 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль