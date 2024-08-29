Там, где это возможно, дети должны пойти в школу офлайн, - Зеленский
Правительство и местные власти должны обеспечить офлайн обучение для школьников, где это возможно.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Глава государства провел совещание с чиновниками по подготовке к новому учебному году.
"Приоритет очевиден. Там, где это возможно, дети должны пойти в школу офлайн в этом году", - отметил Зеленский.
По его словам, правительство, областная власть и громады должны обеспечить условия для этого.
"И это приоритет именно стратегический, это сохранение нормальности в Украине, сохранение возможностей для детей получать нормальное образование. Все чиновники имеют абсолютно четкие задачи. Максимальное количество открытых школ должно быть, и необходимые для этого решения правительства понятны", - резюмировал президент.
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уряд, обласна влада та громади мають забезпечити умови для цього. А ти там накуя сидиш, мудрі доручення по відео роздавати? Ухилянт від будь-якої відповідальності...
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С недоумка уже весь интернет ржет после заявлений о татарове, и причем его реакция на вопрос журналиста выглядела как поведение 12-15 летнего пацана, что то доказывающего своим сверстникам.
А Татарова рядом нет?
Телефон горячей линии у Татарова есть,я надеюсь?