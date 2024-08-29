РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8854 посетителя онлайн
Новости
2 128 25

Там, где это возможно, дети должны пойти в школу офлайн, - Зеленский

Звернення Володимира Зеленського 28 серпня

Правительство и местные власти должны обеспечить офлайн обучение для школьников, где это возможно.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства провел совещание с чиновниками по подготовке к новому учебному году.

"Приоритет очевиден. Там, где это возможно, дети должны пойти в школу офлайн в этом году", - отметил Зеленский.

По его словам, правительство, областная власть и громады должны обеспечить условия для этого.

"И это приоритет именно стратегический, это сохранение нормальности в Украине, сохранение возможностей для детей получать нормальное образование. Все чиновники имеют абсолютно четкие задачи. Максимальное количество открытых школ должно быть, и необходимые для этого решения правительства понятны", - резюмировал президент.

Также читайте: Очное обучение школьников можно ввести только в одном районе Харьковщины, - Синегубов

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) школа (3012)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Із за тебе Володя багато дітей назавжди оффлайн... а ти **** - ні
показать весь комментарий
29.08.2024 00:49
+18
Офлайн - це вдома без інтернету, а в школі - це очно або аудиторно. Понавибирали невігласів-членограїв.
показать весь комментарий
29.08.2024 00:50
+14
Це тільки наше дебілятко може таку херню пороти: "в школу офлайн"! Поясню: це недоумкувате нещастя вважає, що якщо "онлайн" - це дистанційно, то "офлайн" - це відвідування школи! Ні, ********, ні!!! Офлайн означає "не на зв'язку", "не на лінії", "у відключці", взагалі поза шкільних процесів! Ти дебілоїд, і ніщо тебе не врятує!!!
показать весь комментарий
29.08.2024 01:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Із за тебе Володя багато дітей назавжди оффлайн... а ти **** - ні
показать весь комментарий
29.08.2024 00:49 Ответить
И его ******** тоже прекрасно себя чувствуют. Они имеют право жить, а украинские дети - нет.
показать весь комментарий
29.08.2024 05:53 Ответить
Їх він також оффлайн зачав.
показать весь комментарий
29.08.2024 07:10 Ответить
Офлайн - це вдома без інтернету, а в школі - це очно або аудиторно. Понавибирали невігласів-членограїв.
показать весь комментарий
29.08.2024 00:50 Ответить
"офлайн" - ідіоти не розуміють значення слова, але використовують за бажанням виглядати більш розумним та ********.
показать весь комментарий
29.08.2024 01:12 Ответить
Не можу на ЦЕ дивитись та слухати.
показать весь комментарий
29.08.2024 01:23 Ответить
Це тільки наше дебілятко може таку херню пороти: "в школу офлайн"! Поясню: це недоумкувате нещастя вважає, що якщо "онлайн" - це дистанційно, то "офлайн" - це відвідування школи! Ні, ********, ні!!! Офлайн означає "не на зв'язку", "не на лінії", "у відключці", взагалі поза шкільних процесів! Ти дебілоїд, і ніщо тебе не врятує!!!
показать весь комментарий
29.08.2024 01:34 Ответить
Да чего вы на ЭТО набрасываетесь? Оно ведь по жизни оффлайн, да плюс гостинцы из Аргентины.
показать весь комментарий
29.08.2024 05:54 Ответить
бо я в житті стільки сліз нe лив, як лив тоді, коли благав за це лайно на голосувати
показать весь комментарий
29.08.2024 12:36 Ответить
Бачили очі, що брали, тепер їжте, щоб вам повилазило!
показать весь комментарий
29.08.2024 02:01 Ответить
По Кривому Рогу б'ють через день . Хто з батьків віддасть дитятко у школу ?
показать весь комментарий
29.08.2024 02:07 Ответить
Мама рімма б точно не пустила
показать весь комментарий
29.08.2024 05:06 Ответить
Пусть возвращает своих детей в Украину
показать весь комментарий
29.08.2024 06:32 Ответить
Нарик, твои куда ходят?
показать весь комментарий
29.08.2024 02:33 Ответить
Ось саме зараз, як фронт пішов на Захід, воно вирішило дітей максимально у купи позбирати, так більше накриє одним прильотом. чмо зелене.
показать весь комментарий
29.08.2024 02:39 Ответить
Так ведь нужно максимально больше украинцев уничтожить. Что еще можно ожидать от наследника творцов голодомора?
показать весь комментарий
29.08.2024 05:57 Ответить
Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн у цьому році. Генерал Очевидність. А де можливо? За яких обставин можливо? Хто буде виришувати, можливо чи ні? Хто візьме відповідальність за життя дітей? Місцева влада, еге?
уряд, обласна влада та громади мають забезпечити умови для цього. А ти там накуя сидиш, мудрі доручення по відео роздавати? Ухилянт від будь-якої відповідальності...
показать весь комментарий
29.08.2024 03:37 Ответить
Хвилюється, що діти будуть не "соціалізовані".
Індивідуальність важче приборкувати.
А безпека? Як тільки теракт, то він у мікрофона. Бачите? Треба, дайте...
показать весь комментарий
29.08.2024 04:22 Ответить
Вот не понятно, зачем он транслирует свои фантазии (а скорее это подготовленный кем то текст)? Кому он даёт указания и на каких основаниях? Уряд тебе не подчиняется (по конституции) аж никак. А мисцева влада на то и мисцева.
С недоумка уже весь интернет ржет после заявлений о татарове, и причем его реакция на вопрос журналиста выглядела как поведение 12-15 летнего пацана, что то доказывающего своим сверстникам.
показать весь комментарий
29.08.2024 06:41 Ответить
Так він недорозвинутий інфантил-самодур.
показать весь комментарий
29.08.2024 10:11 Ответить
Всьо ! Україна я вітаю тебе. Ти обрала собі у керівники ідіота! Ні, повного ІДІОТО ! Який намагається грати роль розумного після закінчення "оффлайн акторської школи ідіотів". Він собі й Офіс назбирав з дитинства "ідіот на ідіоті й ідіотом поганяє!" ОСЬ чого він відверто намагається ігнорувати наші ЗМІ. Бо закордонні журналісти бачать перед собою "розумне обличчя", а зміст його слів їм не зрозумілий, бо вони не бачили українські реалії. Про розгром чеченців в Києві і втечу кадирки з Оболоні тепер вже "ДІЗНАЛАСЬ" вся Україна. Незрозуміло лише одне : чого наші два богатиря ще не отримали звання "народних героїв"- визволителів Правобережжя. Чого чекати ? Та просто оберіть його знову, бо він ще війну не виграв і не приймав парад на красной площадИ. Бо з палати №5 якось незручно приймати паради ...
показать весь комментарий
29.08.2024 07:09 Ответить
в нього вже мир....
показать весь комментарий
29.08.2024 08:20 Ответить
ІСПАНСЬКИЙ СОРОМ. Цей Zелений олігофрен навіть не розуміє змісту слів: ОНЛАЙН, ОФЛАЙН, ОЧНО або АУДИТОРНО.
показать весь комментарий
29.08.2024 09:06 Ответить
клоун все чаще путает сцену с реальностью.
показать весь комментарий
29.08.2024 09:39 Ответить
А как быть, если на улицах ЧЕЧЕНЦЫ?
А Татарова рядом нет?
Телефон горячей линии у Татарова есть,я надеюсь?
показать весь комментарий
29.08.2024 09:55 Ответить
 
 