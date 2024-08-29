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Новини
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Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн, - Зеленський

Звернення Володимира Зеленського 28 серпня

Уряд та місцева влада мають забезпечити офлайн навчання для школярів, де це можливо.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави провів нараду з урядовцями щодо підготовки до нового навчального року.

"Пріоритет очевидний. Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн у цьому році", - зазначив Зеленський.

За його словами, уряд, обласна влада та громади мають забезпечити умови для цього.

"І це пріоритет саме стратегічний, це збереження нормальності в Україні, збереження можливостей для дітей здобувати нормальну освіту. Всі урядовці мають абсолютно чіткі завдання. Максимальна кількість відкритих шкіл має бути, і необхідні для цього рішення уряду зрозумілі", - резюмував президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23727) школа (2205)


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Топ коментарі
+20
Із за тебе Володя багато дітей назавжди оффлайн... а ти **** - ні
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29.08.2024 00:49
+18
Офлайн - це вдома без інтернету, а в школі - це очно або аудиторно. Понавибирали невігласів-членограїв.
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29.08.2024 00:50
+14
Це тільки наше дебілятко може таку херню пороти: "в школу офлайн"! Поясню: це недоумкувате нещастя вважає, що якщо "онлайн" - це дистанційно, то "офлайн" - це відвідування школи! Ні, ********, ні!!! Офлайн означає "не на зв'язку", "не на лінії", "у відключці", взагалі поза шкільних процесів! Ти дебілоїд, і ніщо тебе не врятує!!!
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29.08.2024 01:34
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Із за тебе Володя багато дітей назавжди оффлайн... а ти **** - ні
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29.08.2024 00:49 Відповісти
И его ******** тоже прекрасно себя чувствуют. Они имеют право жить, а украинские дети - нет.
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29.08.2024 05:53 Відповісти
Їх він також оффлайн зачав.
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29.08.2024 07:10 Відповісти
Офлайн - це вдома без інтернету, а в школі - це очно або аудиторно. Понавибирали невігласів-членограїв.
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29.08.2024 00:50 Відповісти
"офлайн" - ідіоти не розуміють значення слова, але використовують за бажанням виглядати більш розумним та ********.
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29.08.2024 01:12 Відповісти
Не можу на ЦЕ дивитись та слухати.
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29.08.2024 01:23 Відповісти
Це тільки наше дебілятко може таку херню пороти: "в школу офлайн"! Поясню: це недоумкувате нещастя вважає, що якщо "онлайн" - це дистанційно, то "офлайн" - це відвідування школи! Ні, ********, ні!!! Офлайн означає "не на зв'язку", "не на лінії", "у відключці", взагалі поза шкільних процесів! Ти дебілоїд, і ніщо тебе не врятує!!!
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29.08.2024 01:34 Відповісти
Да чего вы на ЭТО набрасываетесь? Оно ведь по жизни оффлайн, да плюс гостинцы из Аргентины.
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29.08.2024 05:54 Відповісти
бо я в житті стільки сліз нe лив, як лив тоді, коли благав за це лайно на голосувати
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29.08.2024 12:36 Відповісти
Бачили очі, що брали, тепер їжте, щоб вам повилазило!
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29.08.2024 02:01 Відповісти
По Кривому Рогу б'ють через день . Хто з батьків віддасть дитятко у школу ?
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29.08.2024 02:07 Відповісти
Мама рімма б точно не пустила
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29.08.2024 05:06 Відповісти
Пусть возвращает своих детей в Украину
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29.08.2024 06:32 Відповісти
Нарик, твои куда ходят?
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29.08.2024 02:33 Відповісти
Ось саме зараз, як фронт пішов на Захід, воно вирішило дітей максимально у купи позбирати, так більше накриє одним прильотом. чмо зелене.
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29.08.2024 02:39 Відповісти
Так ведь нужно максимально больше украинцев уничтожить. Что еще можно ожидать от наследника творцов голодомора?
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29.08.2024 05:57 Відповісти
Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн у цьому році. Генерал Очевидність. А де можливо? За яких обставин можливо? Хто буде виришувати, можливо чи ні? Хто візьме відповідальність за життя дітей? Місцева влада, еге?
уряд, обласна влада та громади мають забезпечити умови для цього. А ти там накуя сидиш, мудрі доручення по відео роздавати? Ухилянт від будь-якої відповідальності...
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29.08.2024 03:37 Відповісти
Хвилюється, що діти будуть не "соціалізовані".
Індивідуальність важче приборкувати.
А безпека? Як тільки теракт, то він у мікрофона. Бачите? Треба, дайте...
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29.08.2024 04:22 Відповісти
Вот не понятно, зачем он транслирует свои фантазии (а скорее это подготовленный кем то текст)? Кому он даёт указания и на каких основаниях? Уряд тебе не подчиняется (по конституции) аж никак. А мисцева влада на то и мисцева.
С недоумка уже весь интернет ржет после заявлений о татарове, и причем его реакция на вопрос журналиста выглядела как поведение 12-15 летнего пацана, что то доказывающего своим сверстникам.
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29.08.2024 06:41 Відповісти
Так він недорозвинутий інфантил-самодур.
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29.08.2024 10:11 Відповісти
Всьо ! Україна я вітаю тебе. Ти обрала собі у керівники ідіота! Ні, повного ІДІОТО ! Який намагається грати роль розумного після закінчення "оффлайн акторської школи ідіотів". Він собі й Офіс назбирав з дитинства "ідіот на ідіоті й ідіотом поганяє!" ОСЬ чого він відверто намагається ігнорувати наші ЗМІ. Бо закордонні журналісти бачать перед собою "розумне обличчя", а зміст його слів їм не зрозумілий, бо вони не бачили українські реалії. Про розгром чеченців в Києві і втечу кадирки з Оболоні тепер вже "ДІЗНАЛАСЬ" вся Україна. Незрозуміло лише одне : чого наші два богатиря ще не отримали звання "народних героїв"- визволителів Правобережжя. Чого чекати ? Та просто оберіть його знову, бо він ще війну не виграв і не приймав парад на красной площадИ. Бо з палати №5 якось незручно приймати паради ...
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29.08.2024 07:09 Відповісти
в нього вже мир....
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29.08.2024 08:20 Відповісти
ІСПАНСЬКИЙ СОРОМ. Цей Zелений олігофрен навіть не розуміє змісту слів: ОНЛАЙН, ОФЛАЙН, ОЧНО або АУДИТОРНО.
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29.08.2024 09:06 Відповісти
клоун все чаще путает сцену с реальностью.
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29.08.2024 09:39 Відповісти
А как быть, если на улицах ЧЕЧЕНЦЫ?
А Татарова рядом нет?
Телефон горячей линии у Татарова есть,я надеюсь?
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29.08.2024 09:55 Відповісти
 
 