Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн, - Зеленський
Уряд та місцева влада мають забезпечити офлайн навчання для школярів, де це можливо.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Глава держави провів нараду з урядовцями щодо підготовки до нового навчального року.
"Пріоритет очевидний. Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн у цьому році", - зазначив Зеленський.
За його словами, уряд, обласна влада та громади мають забезпечити умови для цього.
"І це пріоритет саме стратегічний, це збереження нормальності в Україні, збереження можливостей для дітей здобувати нормальну освіту. Всі урядовці мають абсолютно чіткі завдання. Максимальна кількість відкритих шкіл має бути, і необхідні для цього рішення уряду зрозумілі", - резюмував президент.
Топ коментарі
+20 Инь Янь #217452
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+18 Trevo Trow
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+14 Stanislav Zabara #493546
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уряд, обласна влада та громади мають забезпечити умови для цього. А ти там накуя сидиш, мудрі доручення по відео роздавати? Ухилянт від будь-якої відповідальності...
Індивідуальність важче приборкувати.
А безпека? Як тільки теракт, то він у мікрофона. Бачите? Треба, дайте...
С недоумка уже весь интернет ржет после заявлений о татарове, и причем его реакция на вопрос журналиста выглядела как поведение 12-15 летнего пацана, что то доказывающего своим сверстникам.
А Татарова рядом нет?
Телефон горячей линии у Татарова есть,я надеюсь?