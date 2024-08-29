Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн, - Зеленський

Уряд та місцева влада мають забезпечити офлайн навчання для школярів, де це можливо.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави провів нараду з урядовцями щодо підготовки до нового навчального року.

"Пріоритет очевидний. Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн у цьому році", - зазначив Зеленський.

За його словами, уряд, обласна влада та громади мають забезпечити умови для цього.

"І це пріоритет саме стратегічний, це збереження нормальності в Україні, збереження можливостей для дітей здобувати нормальну освіту. Всі урядовці мають абсолютно чіткі завдання. Максимальна кількість відкритих шкіл має бути, і необхідні для цього рішення уряду зрозумілі", - резюмував президент.

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