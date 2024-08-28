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Зеленський обговорив з Нетаньяху ситуацію у Близькому Сході та результати Саміту миру

нетаньяху,зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Сторони обговорили ситуацію у Близькосхідному регіоні.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр Нетаньяху висловив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Володимир Зеленський подякував за участь Ізраїлю в інавгураційному Саміті миру та підтримку підсумкового комюніке", - ідеться у повідомленні.

Співрозмовники домовилися про подальші контакти.

Також читайте: Ізраїль фактично припиняє безвізовий режим з Україною, - посол Корнійчук

никифоров

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) Ізраїль (1639) Нетаньягу Беньямін (169) Сергій Никифоров (159) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+9
Ну що синку, допомогли тобі тії євреї?
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28.08.2024 21:07
+8
Будь які стосунки з Ізраїлем абсолютно безперспективні для України. У нас уже маже не лишилося жидів. Напередодні війни станом на 23 серпня 2021 лишалось всього 40 000. У мене з сусідів залишився один старий жид у якого зовсім не має родичів. Всі інші втекли з України. Зараз їх не більше 10 тисяч на всю країну. Тепер жидів бачу тільки в новинах. "Керують" державними органами. Як завжди крадуть і публічно "******* Україну". Після війни втечуть і ці... А ви знаєте що Ізраїль це класична націонал-соціалістична держава, в країні зареєстровано 156 націоналістичних партії (інші заборонені), а сіонізм ООН прирівнює до фашизму та комунізму?
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28.08.2024 21:12
+5
Обкашляли?
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28.08.2024 21:04
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Обкашляли?
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28.08.2024 21:04 Відповісти
Обкашляти кров'ю
Кожне питання...
Що стоїть між Вкрахною...
Та Ізраїлеи...
В гарячому стані...

Евреї відбивають атаки...
Дронів ісламу...
Як напади диких собак...-
Хочуть Іран спалити в шлак!

Причина-

В поганому стані-
Політики США...
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28.08.2024 21:25 Відповісти
А Покровськ і Донбас вже все ?
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28.08.2024 21:07 Відповісти
Мдє, якщо вийдуть за Покровськ, то розхерячать і Дніпро - новий Єрусалим. І накриється бєніна, пінчука & Со ідея жіночим статевим органом. І усьо - пєтраш вже не буде дніпровських карасів ловити
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28.08.2024 22:20 Відповісти
Ну що синку, допомогли тобі тії євреї?
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28.08.2024 21:07 Відповісти
Будь які стосунки з Ізраїлем абсолютно безперспективні для України. У нас уже маже не лишилося жидів. Напередодні війни станом на 23 серпня 2021 лишалось всього 40 000. У мене з сусідів залишився один старий жид у якого зовсім не має родичів. Всі інші втекли з України. Зараз їх не більше 10 тисяч на всю країну. Тепер жидів бачу тільки в новинах. "Керують" державними органами. Як завжди крадуть і публічно "******* Україну". Після війни втечуть і ці... А ви знаєте що Ізраїль це класична націонал-соціалістична держава, в країні зареєстровано 156 націоналістичних партії (інші заборонені), а сіонізм ООН прирівнює до фашизму та комунізму?
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28.08.2024 21:12 Відповісти
А мене за такое бЕнят.
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28.08.2024 21:32 Відповісти
Мене теж, але хоча б іноді, на декілька хвилин, "істина дорожча" за три дні бану.
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28.08.2024 23:01 Відповісти
Да, меня так уже 7 раз...
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28.08.2024 23:51 Відповісти
Погано що розумні залишають країну а дурні лишаються. А хіба може дурень писати щось розумне?
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28.08.2024 22:38 Відповісти
Може, але не писати а списувати (плагіат).
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28.08.2024 23:41 Відповісти
Яке ж ти кончене Я єврей і нікуди не тікав і не збираюсь, державними органами не "Керую і не керував, та й бажання такого не мав! за зЕбіла не голосував, був м'яко кажучи у шоці, як мудрий нарід обрав таке лайно!? "сіонізм ООН прирівнює до фашизму та комунізму" - трішечки не так, тут ти обгадився:
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 10 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975 року XXX сесія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральної Асамблеї ООН зусиллями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР (за підтримки арабських і «неприєднаних» країн і на тлі нафтової кризи https://uk.wikipedia.org/wiki/1973 1973 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 років) ухвалила (за - 72, проти - 35, утрималися - 32) резолюцію 3379https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-1 [1] , яка визначила сіонізм як «форму расизму та расової дискримінації» - так ти може сам десь глибоко в душі комуняка червонодупа, чи прихильник арабських терористів-вбивць?
Взагалі-то Сіонізм - це єврейський націоналізм, головна мета - створення держави Ізраїль на своїх історичних землях, не більше! що в цьому поганого?
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28.08.2024 23:42 Відповісти
А тепер розкажи нам що "єврейський націоналізм" прекрасно, а "український націоналізм" жахливо...
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28.08.2024 23:55 Відповісти
ти геть дебіл? з якого дива ти вирішив що я вважаю що український націоналізм "жахливо"?
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29.08.2024 01:02 Відповісти
що єврейські, що українські націоналісти вели, ведуть постійну боротьбу за існування своєї держави, своєї нації! євреїв зає@али "братушкі араби), українців "братушкі кацапи"! араби горланят що Єрусалим їхній, хоча Єрусалим був столицею Ізраїльського Царства ще за 1000 років до н.е., а древні араби тоді ганяли верблюдів по аравійській пустелі! Те ж саме з Київом, коли він був столицею Русі, мокшанє хіба-що на жаб полювали у своїх болотах!
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29.08.2024 01:15 Відповісти
яким боком ідауїзм до сдачі України? тебе шось дуже поплавило...
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29.08.2024 01:03 Відповісти
Видимо я на шота намякивал.
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29.08.2024 15:56 Відповісти
шо знову в тебе горить поц? ти не спромогся звалити? нема куди? шоб ти знала паскудо, за жидів я б твою розбив на друзки. це перше. друге, ми тут стільки на те щоб твоє некчемне життя зберегти задонатили. однак ти ж не людина, чмо це твоє ім"я. яке ж ти вузьке...
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29.08.2024 00:42 Відповісти
Не варто втюхувати байки про "щедрі донати" за які ми маємо бути вдячні до поклоніння. Ви притулок для всіх злодіїв та злочинців жидівської національності з України. То ж живіть своїм життям і не переймайтесь. У нас найнижчий відсоток антисемітизму в Європі - 5%. Для порівняння у Франції 24%. То ж, "розширений", не буди лихо поки тихо...
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29.08.2024 05:02 Відповісти
Ще не признали Голодомор геноцидом українців?
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28.08.2024 21:16 Відповісти
Родичи кагановича против.
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28.08.2024 21:35 Відповісти
Краще з Пу -м-- , це ж без толмача.
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28.08.2024 21:19 Відповісти
А ситуацію на Донбасі, Харківщині, Херсонщині та Запоріжжі воно не обговорювало? Там все норм? А шо так? Чи то прерогатива дєрьмака та "потужного вбивці чеченців"?
От мене цікавить: а Татаров вбивав чеченців з гранатомету абдристовича чи мівіною? А де в цей час було найвеличніше? Будувало нюхало дороги чи було на зв'язку з Умєровим у Стамбулі і розписувало ручку для підписання капітуляції?
Тема не розкрита, ІМХО
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28.08.2024 21:33 Відповісти
М-да.... Оповіщення про повітряну тривогу обговорили? Дрони кацабськи по-кошерному зроблені? Зброю, хочаб б стрілецьку, Україні? Шекелі теж ні?
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28.08.2024 21:35 Відповісти
Я з МТСу можу навіть з Папуа та Новою Гвінеєю ці питання перетерти! Мені б трохи коштів на розвиток, або 325 метрів Тиси....
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28.08.2024 21:38 Відповісти
і клянчив паспорт ізраІля, не дарма ж слуги так топлять за подвійне громадянство.
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28.08.2024 21:43 Відповісти
Обговорили що завгодно, лишень не те , що в описі новини, і то є правильно. А от антисемітизм в коментарях є подарунком для московитів.
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28.08.2024 22:09 Відповісти
То побутовий антисемітизм, державного у нас немає - вся влада семітська
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28.08.2024 22:12 Відповісти
Я за все життя побутового антисемітизму не бачив. Як правило якась особа спершу скоювала якусь дурню або підлість і вже потім згадували про її національність. Навпаки ніколи не було. Коли нам зараз кажуть що ми маємо вчитись в Ізраїлю захищати Україну то це мене відверто дратує. Справа в тому що Ізраїль це націонал-соціалістична держава з жорсткою державною ідеологією під назвою "сіонізм". Іншими словами, це відверто націоналістична держава яка проголошує расизм та радикальний інтегральний націоналізм в якості основи національної безпеки. Як бачимо, безпеки там більше не стає, що означає хибність такого підходу. Ми точно не бажаємо жити в стані війни поколіннями.
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28.08.2024 23:13 Відповісти
"у" близькому сході та "на" Україні - копірайтер, йди відпочивати, ти заманався
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28.08.2024 22:09 Відповісти
ЗЕ готує собі нірку на світле майбуття.
Та й крім одвічних страждань жидів, є спільні теми- один вже отримав ордер МКС за військові злочини, іншому він світить за торгівлю людьми.
Колеги.
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28.08.2024 22:18 Відповісти
 
 