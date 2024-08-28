Зеленський обговорив з Нетаньяху ситуацію у Близькому Сході та результати Саміту миру
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Сторони обговорили ситуацію у Близькосхідному регіоні.
Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Прем'єр-міністр Нетаньяху висловив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Володимир Зеленський подякував за участь Ізраїлю в інавгураційному Саміті миру та підтримку підсумкового комюніке", - ідеться у повідомленні.
Співрозмовники домовилися про подальші контакти.
Топ коментарі
+9 Victor Litarchuk
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+8 НБ
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+5 Валентин Коваль #587289
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Кожне питання...
Що стоїть між Вкрахною...
Та Ізраїлеи...
В гарячому стані...
Евреї відбивають атаки...
Дронів ісламу...
Як напади диких собак...-
Хочуть Іран спалити в шлак!
Причина-
В поганому стані-
Політики США...
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 10 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975 року XXX сесія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральної Асамблеї ООН зусиллями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР (за підтримки арабських і «неприєднаних» країн і на тлі нафтової кризи https://uk.wikipedia.org/wiki/1973 1973 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 років) ухвалила (за - 72, проти - 35, утрималися - 32) резолюцію 3379https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-1 [1] , яка визначила сіонізм як «форму расизму та расової дискримінації» - так ти може сам десь глибоко в душі комуняка червонодупа, чи прихильник арабських терористів-вбивць?
Взагалі-то Сіонізм - це єврейський націоналізм, головна мета - створення держави Ізраїль на своїх історичних землях, не більше! що в цьому поганого?
От мене цікавить: а Татаров вбивав чеченців з гранатомету абдристовича чи мівіною? А де в цей час було найвеличніше?
Будувалонюхало дороги чи було на зв'язку з Умєровим у Стамбулі і розписувало ручку для підписання капітуляції?
Тема не розкрита, ІМХО
Та й крім одвічних страждань жидів, є спільні теми- один вже отримав ордер МКС за військові злочини, іншому він світить за торгівлю людьми.
Колеги.