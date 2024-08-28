Зеленський обговорив з Нетаньяху ситуацію у Близькому Сході та результати Саміту миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Сторони обговорили ситуацію у Близькосхідному регіоні.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр Нетаньяху висловив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Володимир Зеленський подякував за участь Ізраїлю в інавгураційному Саміті миру та підтримку підсумкового комюніке", - ідеться у повідомленні.

Співрозмовники домовилися про подальші контакти.

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