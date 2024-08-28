Зеленский обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке и результаты Саммита мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Премьер-министр Нетаньяху выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Владимир Зеленский поблагодарил за участие Израиля в инаугурационном Саммите мира и поддержку итогового коммюнике", - говорится в сообщении.

Собеседники договорились о дальнейших контактах.

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