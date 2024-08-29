Армия РФ нанесла 252 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области

В течение суток российские военные 252 раза били по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

За сутки вражеские войска атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 252 удара. Среди атак - авиаудар, 128 атак беспилотников, 5 обстрелов РСЗО и 118 артиллерийских обстрелов.

В частности:

нанесли авиационный удар по Степному;

атаковали 128 БПЛА различной модификации Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Ольговское;

совершили 5 обстрелов РСЗО Гуляйполя и Новоданиловки;

совершили 118 артобстрелов по территории Степногорска, Приморского, Малых Щербаков, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Ольговского, Зеленого Гая и Прилук.

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