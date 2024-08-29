Армія РФ завдала 252 удари по 13 населених пунктах Запорізької області

Впродовж доби російські військові 252 рази били по 13 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За добу ворожі війська атакували 13 населених пунктів Запорізької області, завдавши 252 удари. Серед атак - авіаудар, 128 атак безпілотників, 5 обстрілів РСЗВ та 118 артилерійських обстрілів.

Зокрема:

здійснили авіаційний удар по Степовому;

атакували 128 БпЛА різної модифікації Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Ольгівське;

здійснили 5 обстрілів РСЗВ Гуляйполе та Новоданилівку;

завдали ▪️ 118 артобстрілів по території Степногірська, Приморського, Малих Щербаків, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Ольгівського, Зеленого Гаю та Прилук.

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