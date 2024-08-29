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Курская операция ВСУ является правом Украины на самооборону, - глава МИД Латвии Браже

Браже про операцію ЗСУ у Курській області

Украинская операция в Курской области является элементом самозащиты. Поскольку согласно положениям ООН, самооборона Украины включает право Киева наносить удары по военным объектам на территории России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в четверг в Брюсселе заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Она отметила, что 51-я статья устава ООН предоставляет Украине право наносить удары по военным объектам на территории России. И по сей день украинцы, в отличие от того, что делали россияне на украинской территории, были очень осторожными, чтобы не было жертв среди гражданского населения в РФ.

"Поэтому это контрнаступление (в Курской области - ред.), на наш взгляд, также является правом (Украины - ред.) на самооборону", - подчеркнула Браже.

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Отвечая на вопрос о тренировочных миссиях ЕС для украинских военных, глава МИД Латвии отметила, что Евросоюз осуществлял и продолжает реализовывать тренировочные миссии для украинских военных. Она добавила, что сейчас в ЕС нет дискуссий о новых тренировочных миссиях ЕС для Украины.

"Но если они начнутся, то мы их (миссии - ред.) поддержим", - подчеркнула Браже.

Автор: 

Латвия (1331) ВСУ (6564) Курск (1088)


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Після відставки Залужного, треба брати до уваги, що всі операції ЗСУ розробляються у російському генштабі!
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29.08.2024 12:25 Ответить
з консультаціями в Пентагоні
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29.08.2024 12:29 Ответить
"па-плану" ліліпутіна розбомбити льодовий палац для кацапських дітей у Суджі 🤣
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29.08.2024 12:38 Ответить
В Тьоткіно прильоти,місцеві
грабують магазини...а стверджують,
що у каців достатньо м'яса...то
де ж воно?
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29.08.2024 12:56 Ответить
Чи варто звільняти курщину ,та успішно пройобувати Донбас ?
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29.08.2024 13:01 Ответить
 
 