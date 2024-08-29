Курська операція ЗСУ є правом України на самооборону, - глава МЗС Латвії Браже

Українська операція у Курській області є елементом самозахисту. Оскільки згідно з положеннями ООН, самооборона України включає право Києва завдавати ударів по військових обʼєктах на території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС в четвер у Брюсселі заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

Вона зазначила, що 51-ша стаття статуту ООН надає Україні право завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії. І донині українці, на відміну від того, що робили росіяни на українській території, були дуже обережними, щоб не було жертв серед цивільного населення в РФ.

"Тому цей контрнаступ (у Курській області – ред.), на наш погляд, також є правом (України – ред.) на самооборону", - підкреслила Браже.

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Відповідаючи на запитання про тренувальні місії ЄС для українських військових, глава МЗС Латвії зазначила, що Євросоюз здійснював і продовжує реалізовувати тренувальні місії для українських військових. Вона додала, що зараз у ЄС немає дискусій про нові тренувальні місії ЄС для України.

"Але якщо вони розпочнуться, то ми їх (місії – ред.) підтримаємо", - наголосила Браже.