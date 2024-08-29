В Киеве переименуют еще 7 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией. СПИСОК
В процессе дерусификации в Киеве переименуют еще семь улиц и переулков. Им присвоят имена павших украинских защитников.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сегодня, 29 августа, Киеврада должна переименовать еще 7 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
Переименуют такие улицы и переулки:
- переулок Вешенского в Деснянском районе столицы переименуют в переулок Вячеслава Радионова;
- переулок Достоевского в Подольском районе на переулок Максима Кривцова;
- улицу Константина Заслонова в Дарницком районе на улицу Геннадия Афанасьева;
- улицу Нахимова в Подольском районе на улицу Николая Кравченко;
- улицу Стрелковую в Голосеевском районе на улицу Олега Дидушко;
- улицу Генерала Наумова в Святошинском районе на улицу Олега Мудрака;
- улицу Вузовскую в Соломенском районе на улицу Максима Токарева.
Топ комментарии
+11 Тania Noname
показать весь комментарий29.08.2024 13:53
+7 polini orop
показать весь комментарий29.08.2024 14:13
+6 George Highbaud
показать весь комментарий29.08.2024 13:58
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А чим Стрілкова з рф пов'язана?
(не пишу "росіянізм" чи "русизм", бо московія ніякого стосунку до Росі чи до Руси не має)
Правильне рішення, хоч і дуже запізніле.
Учень, чи що?
Може, ще Шевченка будете переписувати?
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
Драгомиров, наприклад, був відомий меценат української школи та театру, персонаж картини Репіна - кошовий. Маяковський - українець, що підкреслено любив Україну.
Вулицю Івасюка можна було б десь біля консерваторії чи спілки композиторів організувати, так там вліпили Чикаленка. Коновалець двічі відмовився захищати Київ від москалів - під час навали муравйова та Тухачевського, зате - воював проти Скоропадського і вулиці їх чомусь поряд. В Києві вулиці його імені не повинно бути взагалі.
Но если посмотреть на это глубже то почти абсолютно все переименования - это для отмывания денег на смену табличек и т п. Не считая конечно таких назв как московский, ленинградская тощо
Це тільки в пострадянських країнах таке?