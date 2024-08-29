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В Киеве переименуют еще 7 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией. СПИСОК

Перейменування вулиць у Києві

В процессе дерусификации в Киеве переименуют еще семь улиц и переулков. Им присвоят имена павших украинских защитников.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сегодня, 29 августа, Киеврада должна переименовать еще 7 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Переименуют такие улицы и переулки:

  • переулок Вешенского в Деснянском районе столицы переименуют в переулок Вячеслава Радионова;
  • переулок Достоевского в Подольском районе на переулок Максима Кривцова;
  • улицу Константина Заслонова в Дарницком районе на улицу Геннадия Афанасьева;
  • улицу Нахимова в Подольском районе на улицу Николая Кравченко;
  • улицу Стрелковую в Голосеевском районе на улицу Олега Дидушко;
  • улицу Генерала Наумова в Святошинском районе на улицу Олега Мудрака;
  • улицу Вузовскую в Соломенском районе на улицу Максима Токарева.

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Автор: 

Киев (25495) переименования (739) улица (196) дерусификация (18)


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Топ комментарии
+11
Слухайте канал Ірини Фаріон - Ген українців- звідти береться українська історія, її історичні постаті, про які повинні знати всі українці. Ті вулиці в кожному місті не тільки потрібно перейменовувати, а на початку кожної вулиці встановлювати меморіальне пояснення, щоб читали і знали, хто це такі.
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29.08.2024 13:53
+7
ареал істот кацапського походження це московська область все інше вони загарбали в різні періоди, тому випилювати каленим залізом потрібно будь що що вони помітили
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29.08.2024 14:13
+6
вишшеє Учєбнає завєдєніє. Московізм.

(не пишу "росіянізм" чи "русизм", бо московія ніякого стосунку до Росі чи до Руси не має)

Правильне рішення, хоч і дуже запізніле.
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29.08.2024 13:58
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на це гроші є.
А чим Стрілкова з рф пов'язана?
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29.08.2024 13:48 Ответить
А Вузівська?
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29.08.2024 13:49 Ответить
вишшеє Учєбнає завєдєніє. Московізм.

(не пишу "росіянізм" чи "русизм", бо московія ніякого стосунку до Росі чи до Руси не має)

Правильне рішення, хоч і дуже запізніле.
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29.08.2024 13:58 Ответить
Вищий учбовий заклад - це таджицькою?
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29.08.2024 14:06 Ответить
Вам відомо, що навіть для автошкіл в Україні нарешті скасували совіцький знак "У", через те, що наведене Вами слово є суржиком?
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29.08.2024 14:11 Ответить
Яке саме слово?
Учень, чи що?
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29.08.2024 14:16 Ответить
Не клейте дурня.
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29.08.2024 14:30 Ответить
це совєцькою
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29.08.2024 14:12 Ответить
вищий навчальний заклад. Учіння і навчання- не одне і те ж
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29.08.2024 14:17 Ответить
Ви ніхрена не розумієте в українській мові, вам ближче іврит, так не сріть тут в коментах!
Може, ще Шевченка будете переписувати?

https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
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29.08.2024 14:21 Ответить
Александровскую слободку где эта улица будут переименовывать?
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29.08.2024 14:21 Ответить
Московія зі столицею у петербурзі? а русинських сепаратитистів як правильно називати?
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29.08.2024 15:17 Ответить
Окрім цього зауважень нема?
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29.08.2024 14:44 Ответить
Вулиці Гіркіна немає в столиці ?
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29.08.2024 13:52 Ответить
Слухайте канал Ірини Фаріон - Ген українців- звідти береться українська історія, її історичні постаті, про які повинні знати всі українці. Ті вулиці в кожному місті не тільки потрібно перейменовувати, а на початку кожної вулиці встановлювати меморіальне пояснення, щоб читали і знали, хто це такі.
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29.08.2024 13:53 Ответить
Звідки про це може знати людина, яка в сім'ї спілкувалася російською?
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29.08.2024 14:07 Ответить
чим допомогти, не розумію? Не спілкуйтесь російською, якщо живете в Україні. Чому на росії немає сімей, які спілкуються українською? Навіть українці- щойно прибували з України - вже в сім"ях росмовою спілкуються, аж гидко. Шануйте свою мову, не будьте мовними рабами росії.
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29.08.2024 14:13 Ответить
Ви самі хоч розумієте те що пишете, чи то так - словоблуддя?
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29.08.2024 14:18 Ответить
вивчіть українську мову. Якщо потрібно, то навчайтесь, а не учіть, бо ви погано знаєте українську мову. Тоді почнете мене розуміти. І те, що я пишу.
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29.08.2024 14:21 Ответить
Ти ж її і близко не знаєш, а смердиш своїм проносом!
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
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29.08.2024 14:24 Ответить
Ти член сім'ї Фаріон?
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29.08.2024 15:18 Ответить
все йде по плану, кацапячий дух нах
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29.08.2024 14:05 Ответить
ареал істот кацапського походження це московська область все інше вони загарбали в різні періоди, тому випилювати каленим залізом потрібно будь що що вони помітили
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29.08.2024 14:13 Ответить
Нашвидкоруч бездумно поперейменовують.
Драгомиров, наприклад, був відомий меценат української школи та театру, персонаж картини Репіна - кошовий. Маяковський - українець, що підкреслено любив Україну.
Вулицю Івасюка можна було б десь біля консерваторії чи спілки композиторів організувати, так там вліпили Чикаленка. Коновалець двічі відмовився захищати Київ від москалів - під час навали муравйова та Тухачевського, зате - воював проти Скоропадського і вулиці їх чомусь поряд. В Києві вулиці його імені не повинно бути взагалі.
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29.08.2024 14:15 Ответить
Ща репоеды повылазят со своим «нема чим зайнятися», «не на часі», «звідки гроші», «краще б купили на ці кошти дрони» и прочими кацпскими занывами.
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29.08.2024 14:22 Ответить
І при тому практично всі українські сайти мають російську версію. Офіційний сайт Президента України має російську версію. Конституція України все ще захищає російську мову. І ніяк не хочуть російськомовних називати росіянами, а росіян російськомовними. І царя нікалая втарова називають Миколою, але Джона Кенеді чомусь не називають Іваном.....маалая руусь ти маяа...але вектор, загалом, правильний. Україна потрібна лише українцям (В.А. Ющенко)
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29.08.2024 15:31 Ответить
4 из 7 героев, в честь которых назвали, имеют москальские фамилии. Это к вопросу за кого русские Украины.
Но если посмотреть на это глубже то почти абсолютно все переименования - это для отмывания денег на смену табличек и т п. Не считая конечно таких назв как московский, ленинградская тощо
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29.08.2024 18:52 Ответить
Та хто ми такіі бєз русскіх...так...тфу!...плюнуть і растєрєть...
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29.08.2024 19:43 Ответить
Що за радянська хєрня? Вулиці масово називати чиїмись прізвищами? Що немає інших назв вулиць?
Це тільки в пострадянських країнах таке?
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29.08.2024 18:02 Ответить
Дурня. Твій комент говорить про те, що ти ніде не був, крім хутора ЗЕлупіна, і нічого не бачив.
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29.08.2024 18:19 Ответить
 
 