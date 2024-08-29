В Киеве переименуют еще 7 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией. СПИСОК

В процессе дерусификации в Киеве переименуют еще семь улиц и переулков. Им присвоят имена павших украинских защитников.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сегодня, 29 августа, Киеврада должна переименовать еще 7 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Переименуют такие улицы и переулки:

переулок Вешенского в Деснянском районе столицы переименуют в переулок Вячеслава Радионова;

переулок Достоевского в Подольском районе на переулок Максима Кривцова;

улицу Константина Заслонова в Дарницком районе на улицу Геннадия Афанасьева;

улицу Нахимова в Подольском районе на улицу Николая Кравченко;

улицу Стрелковую в Голосеевском районе на улицу Олега Дидушко;

улицу Генерала Наумова в Святошинском районе на улицу Олега Мудрака;

улицу Вузовскую в Соломенском районе на улицу Максима Токарева.

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