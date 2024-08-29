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У Києві перейменують ще 7 вулиць та провулків, назви яких пов’язані з Росією. ПЕРЕЛІК

Перейменування вулиць у Києві

У процесі дерусифікації у Києві перейменують ще сім вулиць та провулків. Їм присвоять імена полеглих українських захисників. 

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сьогодні, 29 серпня, Київрада має перейменувати ще 7 вулиць та провулків, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Перейменують такі вулиці й провулки:

  • провулок Вешенського у Деснянському районі столиці перейменують на провулок В’ячеслава Радіонова;
  • провулок Достоєвського у Подільському районі на провулок Максима Кривцова;
  • вулицю Костянтина Заслонова у Дарницькому районі на вулицю Геннадія Афанасьєва;
  • вулицю Нахімова у Подільському районі на вулицю Миколи Кравченка;
  • вулицю Стрілкову у Голосіївському районі на вулицю Олега Дідушка;
  • вулицю Генерала Наумова у Святошинському районі на вулицю Олега Мудрака;
  • вулицю Вузівську у Солом’янському районі на вулицю Максима Токарева.

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Автор: 

Київ (19436) перейменування (584) вулиця (77) дерусифікація (30)


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Топ коментарі
+11
Слухайте канал Ірини Фаріон - Ген українців- звідти береться українська історія, її історичні постаті, про які повинні знати всі українці. Ті вулиці в кожному місті не тільки потрібно перейменовувати, а на початку кожної вулиці встановлювати меморіальне пояснення, щоб читали і знали, хто це такі.
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29.08.2024 13:53
+7
ареал істот кацапського походження це московська область все інше вони загарбали в різні періоди, тому випилювати каленим залізом потрібно будь що що вони помітили
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29.08.2024 14:13
+6
вишшеє Учєбнає завєдєніє. Московізм.

(не пишу "росіянізм" чи "русизм", бо московія ніякого стосунку до Росі чи до Руси не має)

Правильне рішення, хоч і дуже запізніле.
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29.08.2024 13:58
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на це гроші є.
А чим Стрілкова з рф пов'язана?
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29.08.2024 13:48 Відповісти
А Вузівська?
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29.08.2024 13:49 Відповісти
вишшеє Учєбнає завєдєніє. Московізм.

(не пишу "росіянізм" чи "русизм", бо московія ніякого стосунку до Росі чи до Руси не має)

Правильне рішення, хоч і дуже запізніле.
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29.08.2024 13:58 Відповісти
Вищий учбовий заклад - це таджицькою?
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29.08.2024 14:06 Відповісти
Вам відомо, що навіть для автошкіл в Україні нарешті скасували совіцький знак "У", через те, що наведене Вами слово є суржиком?
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29.08.2024 14:11 Відповісти
Яке саме слово?
Учень, чи що?
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29.08.2024 14:16 Відповісти
Не клейте дурня.
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29.08.2024 14:30 Відповісти
це совєцькою
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29.08.2024 14:12 Відповісти
вищий навчальний заклад. Учіння і навчання- не одне і те ж
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29.08.2024 14:17 Відповісти
Ви ніхрена не розумієте в українській мові, вам ближче іврит, так не сріть тут в коментах!
Може, ще Шевченка будете переписувати?

https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
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29.08.2024 14:21 Відповісти
Александровскую слободку где эта улица будут переименовывать?
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29.08.2024 14:21 Відповісти
Московія зі столицею у петербурзі? а русинських сепаратитистів як правильно називати?
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29.08.2024 15:17 Відповісти
Окрім цього зауважень нема?
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29.08.2024 14:44 Відповісти
Вулиці Гіркіна немає в столиці ?
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29.08.2024 13:52 Відповісти
Слухайте канал Ірини Фаріон - Ген українців- звідти береться українська історія, її історичні постаті, про які повинні знати всі українці. Ті вулиці в кожному місті не тільки потрібно перейменовувати, а на початку кожної вулиці встановлювати меморіальне пояснення, щоб читали і знали, хто це такі.
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29.08.2024 13:53 Відповісти
Звідки про це може знати людина, яка в сім'ї спілкувалася російською?
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29.08.2024 14:07 Відповісти
чим допомогти, не розумію? Не спілкуйтесь російською, якщо живете в Україні. Чому на росії немає сімей, які спілкуються українською? Навіть українці- щойно прибували з України - вже в сім"ях росмовою спілкуються, аж гидко. Шануйте свою мову, не будьте мовними рабами росії.
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29.08.2024 14:13 Відповісти
Ви самі хоч розумієте те що пишете, чи то так - словоблуддя?
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29.08.2024 14:18 Відповісти
вивчіть українську мову. Якщо потрібно, то навчайтесь, а не учіть, бо ви погано знаєте українську мову. Тоді почнете мене розуміти. І те, що я пишу.
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29.08.2024 14:21 Відповісти
Ти ж її і близко не знаєш, а смердиш своїм проносом!
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
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29.08.2024 14:24 Відповісти
Ти член сім'ї Фаріон?
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29.08.2024 15:18 Відповісти
все йде по плану, кацапячий дух нах
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29.08.2024 14:05 Відповісти
ареал істот кацапського походження це московська область все інше вони загарбали в різні періоди, тому випилювати каленим залізом потрібно будь що що вони помітили
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29.08.2024 14:13 Відповісти
Нашвидкоруч бездумно поперейменовують.
Драгомиров, наприклад, був відомий меценат української школи та театру, персонаж картини Репіна - кошовий. Маяковський - українець, що підкреслено любив Україну.
Вулицю Івасюка можна було б десь біля консерваторії чи спілки композиторів організувати, так там вліпили Чикаленка. Коновалець двічі відмовився захищати Київ від москалів - під час навали муравйова та Тухачевського, зате - воював проти Скоропадського і вулиці їх чомусь поряд. В Києві вулиці його імені не повинно бути взагалі.
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29.08.2024 14:15 Відповісти
Ща репоеды повылазят со своим «нема чим зайнятися», «не на часі», «звідки гроші», «краще б купили на ці кошти дрони» и прочими кацпскими занывами.
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29.08.2024 14:22 Відповісти
І при тому практично всі українські сайти мають російську версію. Офіційний сайт Президента України має російську версію. Конституція України все ще захищає російську мову. І ніяк не хочуть російськомовних називати росіянами, а росіян російськомовними. І царя нікалая втарова називають Миколою, але Джона Кенеді чомусь не називають Іваном.....маалая руусь ти маяа...але вектор, загалом, правильний. Україна потрібна лише українцям (В.А. Ющенко)
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29.08.2024 15:31 Відповісти
4 из 7 героев, в честь которых назвали, имеют москальские фамилии. Это к вопросу за кого русские Украины.
Но если посмотреть на это глубже то почти абсолютно все переименования - это для отмывания денег на смену табличек и т п. Не считая конечно таких назв как московский, ленинградская тощо
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29.08.2024 18:52 Відповісти
Та хто ми такіі бєз русскіх...так...тфу!...плюнуть і растєрєть...
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29.08.2024 19:43 Відповісти
Що за радянська хєрня? Вулиці масово називати чиїмись прізвищами? Що немає інших назв вулиць?
Це тільки в пострадянських країнах таке?
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29.08.2024 18:02 Відповісти
Дурня. Твій комент говорить про те, що ти ніде не був, крім хутора ЗЕлупіна, і нічого не бачив.
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29.08.2024 18:19 Відповісти
 
 