У Києві перейменують ще 7 вулиць та провулків, назви яких пов’язані з Росією. ПЕРЕЛІК
У процесі дерусифікації у Києві перейменують ще сім вулиць та провулків. Їм присвоять імена полеглих українських захисників.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що сьогодні, 29 серпня, Київрада має перейменувати ще 7 вулиць та провулків, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.
Перейменують такі вулиці й провулки:
- провулок Вешенського у Деснянському районі столиці перейменують на провулок В’ячеслава Радіонова;
- провулок Достоєвського у Подільському районі на провулок Максима Кривцова;
- вулицю Костянтина Заслонова у Дарницькому районі на вулицю Геннадія Афанасьєва;
- вулицю Нахімова у Подільському районі на вулицю Миколи Кравченка;
- вулицю Стрілкову у Голосіївському районі на вулицю Олега Дідушка;
- вулицю Генерала Наумова у Святошинському районі на вулицю Олега Мудрака;
- вулицю Вузівську у Солом’янському районі на вулицю Максима Токарева.
Топ коментарі
+11 Тania Noname
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+7 polini orop
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+6 George Highbaud
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А чим Стрілкова з рф пов'язана?
(не пишу "росіянізм" чи "русизм", бо московія ніякого стосунку до Росі чи до Руси не має)
Правильне рішення, хоч і дуже запізніле.
Учень, чи що?
Може, ще Шевченка будете переписувати?
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
Драгомиров, наприклад, був відомий меценат української школи та театру, персонаж картини Репіна - кошовий. Маяковський - українець, що підкреслено любив Україну.
Вулицю Івасюка можна було б десь біля консерваторії чи спілки композиторів організувати, так там вліпили Чикаленка. Коновалець двічі відмовився захищати Київ від москалів - під час навали муравйова та Тухачевського, зате - воював проти Скоропадського і вулиці їх чомусь поряд. В Києві вулиці його імені не повинно бути взагалі.
Но если посмотреть на это глубже то почти абсолютно все переименования - это для отмывания денег на смену табличек и т п. Не считая конечно таких назв как московский, ленинградская тощо
Це тільки в пострадянських країнах таке?