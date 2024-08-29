У Києві перейменують ще 7 вулиць та провулків, назви яких пов’язані з Росією. ПЕРЕЛІК

У процесі дерусифікації у Києві перейменують ще сім вулиць та провулків. Їм присвоять імена полеглих українських захисників.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сьогодні, 29 серпня, Київрада має перейменувати ще 7 вулиць та провулків, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Перейменують такі вулиці й провулки:

провулок Вешенського у Деснянському районі столиці перейменують на провулок В’ячеслава Радіонова;

провулок Достоєвського у Подільському районі на провулок Максима Кривцова;

вулицю Костянтина Заслонова у Дарницькому районі на вулицю Геннадія Афанасьєва;

вулицю Нахімова у Подільському районі на вулицю Миколи Кравченка;

вулицю Стрілкову у Голосіївському районі на вулицю Олега Дідушка;

вулицю Генерала Наумова у Святошинському районі на вулицю Олега Мудрака;

вулицю Вузівську у Солом’янському районі на вулицю Максима Токарева.

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