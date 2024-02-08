Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: у столиці перейменували 10 об’єктів. ПЕРЕЛІК

У процесі дерусифікації та декомунізації у столиці перейменовано ще десять міських об’єктів.

Такі рішення прийнято сьогодні, 8 лютого, на пленарному засіданні Київської міської ради більшістю депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Київміськради.

За словами заступника міського голови – секретаря Київради Володимира Бондаренка, зміна назв міських об’єктів сприяє тому, що на карті Києва з’являються топоніми, пов’язані саме з історією нашої держави.

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"Столиця України продовжує позбавлятись назв, які впливали на спотворення нашої національної свідомості. Процес декомунізації та дерусифікації доволі тривалий, оскільки включає декілька етапів, однак спільними зусиллями разом із мешканцями столиці місто активно рухається у цьому напрямку. У багатовіковому Києві не має лишитись найменувань, які пов’язані з країною-агресором, її радянським та імперським минулим", – наголосив Володимир Бондаренко.

Так, у столиці перейменовано та найменовано низку міських об’єктів.

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