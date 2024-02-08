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Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: у столиці перейменували 10 об’єктів. ПЕРЕЛІК

Вулиця Павла Скоропадського в Києві

У процесі дерусифікації та декомунізації у столиці перейменовано ще десять міських об’єктів.

Такі рішення прийнято сьогодні, 8 лютого, на пленарному засіданні Київської міської ради більшістю депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Київміськради.

За словами заступника міського голови – секретаря Київради Володимира Бондаренка, зміна назв міських об’єктів сприяє тому, що на карті Києва з’являються топоніми, пов’язані саме з історією нашої держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повітрофлотський проспект у Києві перейменовано на проспект Повітряних сил України

"Столиця України продовжує позбавлятись назв, які впливали на спотворення нашої національної свідомості. Процес декомунізації та дерусифікації доволі тривалий, оскільки включає декілька етапів, однак спільними зусиллями разом із мешканцями столиці місто активно рухається у цьому напрямку. У багатовіковому Києві не має лишитись найменувань, які пов’язані з країною-агресором, її радянським та імперським минулим", – наголосив Володимир Бондаренко.

Так, у столиці перейменовано та найменовано низку міських об’єктів.

Солом’янський район:

  1. проспект Повітрофлотський – проспект Повітряних Сил;
  2. вулиця Білгородська – вулиця Василя Овсієнка.

    Деснянський район:

  3. вулиця Миколи Матеюка – вулиця Василя Іваниса.

    Святошинський район:

  4. вулиця Булгакова – вулиця Вахтанга Кікабідзе;
  5. бібліотека імені О. Блока – бібліотека імені Гната Юри.

    Подільський район:

  6. провулок Яблочкова – провулок Компанійський;
  7. безіменному скверу на вулиці Боричів Тік, 17, 19, 21 присвоєно ім’я Ґолди Меїр.

    Дарницький район:

  8. вулиця Чернігівська – вулиця Братів Чибінєєвих.

    Печерський район:

  9. вулиця Павла Скоропадського – Бессарабський проїзд.

    Шевченківський район:

  10. безіменному скверу на вулиці Жилянській присвоєно ім’я Лідії Гончаренко.

Автор: 

Київ (19463) перейменування (584) дерусифікація (30)


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Топ коментарі
+14
булгаков - мерзенний українофоб!
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08.02.2024 18:41
+8
вулиця Чернігівська - вулиця Братів Чибінєєвих
--------------------
Это шо, мля? Чернигов уже вражеский?!!
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08.02.2024 18:50
+6
Ґолда Мехр навіть разу не згадала свою Батьківщину за все життя -жодного разу! Радше, встидалась міста свого народження. Чому наші дятли так погано інформовані?
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08.02.2024 18:39
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"вулиця Миколи Матеюка - вулиця Василя Іваниса."
"вулиця Братів Чибінєєвих."
"присвоєно ім'я Лідії Гончаренко "

хто всі ці люди? (редакція могла би і нагуглити замість мене, шоб стаття була інформативніша)
І чим вам Скоропадський недовгодив?
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08.02.2024 18:37 Відповісти
Ґолда Мехр навіть разу не згадала свою Батьківщину за все життя -жодного разу! Радше, встидалась міста свого народження. Чому наші дятли так погано інформовані?
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08.02.2024 18:39 Відповісти
Великий єврейський погром у Києві 1945 року - саме те, чим вона мала б пишатися
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08.02.2024 18:43 Відповісти
ну ти й перднув, такий Великий єврейський погром, що єврей вбив двох українців, а за побиття євреїв затримали кацапа.
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08.02.2024 20:18 Відповісти
Думаєш, що Громив один москаль? Сталін з 1944 року готував геноцид євреїв, і до антисиметизму відносився, як мінімум, поблажливо. Тому кияни відбулися легким переляком.
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08.02.2024 20:28 Відповісти
та ясне діло що натовп, там хто хочеш був, а натовпом насправді дуже легко керувати. але називти оте Великим євреським погромом, то занадто, до того були погроми, а це так, *********.
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08.02.2024 20:51 Відповісти
********* це коли мотив злочину - "Від нєхєр дєлать". А тут національний грунт.
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09.02.2024 09:24 Відповісти
лінь кодекс шукати тих часів, але думаю тоді такої кваліфікації як за ознаками, національної чи ще якихось не було.
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09.02.2024 12:12 Відповісти
Що не можуть простити Булгакову дядька Берліоза, який не любив Києва?
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08.02.2024 18:40 Відповісти
булгаков - мерзенний українофоб!
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08.02.2024 18:41 Відповісти
Наркоман, антисиміт, антисовєтчик, чеченофоб… Коротше геній.
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08.02.2024 18:45 Відповісти
Москвафіл.
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08.02.2024 19:09 Відповісти
"Москвофіл" відправляє Воланда до Москви бо вважає, що вона - новий Содом і Город Гріхів…
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08.02.2024 19:45 Відповісти
Нельзя цепляться за все кацапское. Ахметову еще не хочешь?
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09.02.2024 04:17 Відповісти
Вєликий русский поет Борис Пастернак, устроит?
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09.02.2024 10:06 Відповісти
А почему улица Булгакова не переименована в улицу фарион?
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08.02.2024 18:41 Відповісти
Недоречний сарказм. Поцікавтесь поглядами Булгакова, перш ніж обурюватись перейменуванню вулиці. Перейменування вулиці в честь Кікабідзе - вірне рішення
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08.02.2024 18:50 Відповісти
73 % ? Трускавець?
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08.02.2024 19:01 Відповісти
Ви? Звісно, так
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08.02.2024 19:03 Відповісти
Погляди Гоголя знаєте?
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08.02.2024 19:13 Відповісти
таке собі, Кікабідзе людмна, але є українці імене яких теж варті пам'яті більше.
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08.02.2024 20:19 Відповісти
а чому вона фаріОн, а не фариВін?
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08.02.2024 19:53 Відповісти
ФарівОна
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08.02.2024 20:20 Відповісти
Вперед, до нових перемог!
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08.02.2024 18:42 Відповісти
А Петра Панча, коли перейменують??
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08.02.2024 18:45 Відповісти
Всіх митців радянської епохи - на кошерних Степанів Обсерикаблуків.
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08.02.2024 18:48 Відповісти
Дуже влучне формулювання: "Спотворення національної свідомості".
До цих чинників також належить і російська мова. Як носіїв так і оточуючих їх людей.
Треба позбуватись всього, що спотворює українську свідомість.
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08.02.2024 18:45 Відповісти
Коли зебаната позбудемось...
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08.02.2024 18:47 Відповісти
той випадок коли на гарне украинське Им'я Тарас напрошуется рифма -п@дорас
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08.02.2024 18:56 Відповісти
вулиця Чернігівська - вулиця Братів Чибінєєвих
--------------------
Это шо, мля? Чернигов уже вражеский?!!
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08.02.2024 18:50 Відповісти
Є станція метро Чернігівська. Скільки ще має бути Чернігових у Києві? А братів Героїв треба обов'язково вшанувати.
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08.02.2024 21:08 Відповісти
Еще есть имена 1-й Бендеровский, 2-й Бендеровский, 3-й Бендеровский...
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08.02.2024 19:19 Відповісти
В честь города Бендеры, вася?
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08.02.2024 19:47 Відповісти
Когда коту делать нечего он яйца лижет, а украинцы переименовывают.
Наших денег некуда девать?
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08.02.2024 21:42 Відповісти
Голда Мейер взагалі ніякого стосунку до Києва не має. Ну народилась. І на цьому все! В чотирирічному віці її вивезли за кордон. Жодного впливу на галахічну єврейку народження в Києві не справило. Зовсім і ніяких сентиментів до Києва Мейер не мала протягом всього свого життя. Сподіваюсь що ця помилка буде виправлена після відсторонення від влади зєлєнского і його шобла.
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08.02.2024 19:57 Відповісти
А яке відношення до цього має Зе, якщо перейменуванням займалася комісія Київради, тобто суто Педалькіна парафія?
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08.02.2024 20:08 Відповісти
Віталька по мамі теж трохи тойво
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08.02.2024 20:22 Відповісти
Не "тойво" а Етінзон, а в єврейській енциклопедії вказано що він "видатний єврейський боксер".
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08.02.2024 20:24 Відповісти
от щодо єврейский боксер, то це вони перебрали конкретно, мабутьь мацою об'їлись.
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08.02.2024 20:29 Відповісти
У них же національність по матері рахується.
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08.02.2024 20:33 Відповісти
я вкурсі, але ж він не в Ізраїлі жив і став великим боксером, а в Україні, тому їхні зазіхання до дупи.
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08.02.2024 20:52 Відповісти
Час від часу вони "привласнюють" когось успішного. Навіть Ахметова не оминула "чаша сія".
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08.02.2024 21:40 Відповісти
це дуже зручно, як і кацапи.
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08.02.2024 23:39 Відповісти
Зовсім подурніли з цими перейменуваннями - "в процесі дерусифікації та декомунізації" перейменували вулицю Чернігівську. А що, Чернігів це вже не Україна? Чи, можливо, місто Чернігів заснували комуністи? А Голда Мейр це що, видатна українка? Ні - це ізраїльський політик, яка, хіба що, народилась на території України.
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08.02.2024 20:17 Відповісти
Можливо, перейменували тому, що в Києві 2 вулиці Чернігівських - та, що перейменували, була біля метро Червоних Хутір, а ще одна є біля метро Лівобережна. Хоча я впевнений, що таке місто, як героїчний Чернігів, заслуговує на якийсь проспект в Києві на його честь.
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09.02.2024 09:41 Відповісти
Булгаков-брянська ліміта і нарколига знатний,дрочун на рашоімперію.Кому він нах тут здався?
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08.02.2024 21:03 Відповісти
Щось дуже вже мудрить Київрада! їм толкового історика-консультанта треба знайти, бо відчувається шкодлива рука "зелених" невігласів...
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08.02.2024 20:44 Відповісти
А что не так с Черниговым?
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08.02.2024 23:30 Відповісти
 
 