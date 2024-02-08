Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: у столиці перейменували 10 об’єктів. ПЕРЕЛІК
У процесі дерусифікації та декомунізації у столиці перейменовано ще десять міських об’єктів.
Такі рішення прийнято сьогодні, 8 лютого, на пленарному засіданні Київської міської ради більшістю депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Київміськради.
За словами заступника міського голови – секретаря Київради Володимира Бондаренка, зміна назв міських об’єктів сприяє тому, що на карті Києва з’являються топоніми, пов’язані саме з історією нашої держави.
"Столиця України продовжує позбавлятись назв, які впливали на спотворення нашої національної свідомості. Процес декомунізації та дерусифікації доволі тривалий, оскільки включає декілька етапів, однак спільними зусиллями разом із мешканцями столиці місто активно рухається у цьому напрямку. У багатовіковому Києві не має лишитись найменувань, які пов’язані з країною-агресором, її радянським та імперським минулим", – наголосив Володимир Бондаренко.
Так, у столиці перейменовано та найменовано низку міських об’єктів.
Солом’янський район:
- проспект Повітрофлотський – проспект Повітряних Сил;
- вулиця Білгородська – вулиця Василя Овсієнка.
Деснянський район:
- вулиця Миколи Матеюка – вулиця Василя Іваниса.
Святошинський район:
- вулиця Булгакова – вулиця Вахтанга Кікабідзе;
- бібліотека імені О. Блока – бібліотека імені Гната Юри.
Подільський район:
- провулок Яблочкова – провулок Компанійський;
- безіменному скверу на вулиці Боричів Тік, 17, 19, 21 присвоєно ім’я Ґолди Меїр.
Дарницький район:
- вулиця Чернігівська – вулиця Братів Чибінєєвих.
Печерський район:
- вулиця Павла Скоропадського – Бессарабський проїзд.
Шевченківський район:
- безіменному скверу на вулиці Жилянській присвоєно ім’я Лідії Гончаренко.
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"вулиця Братів Чибінєєвих."
"присвоєно ім'я Лідії Гончаренко "
хто всі ці люди? (редакція могла би і нагуглити замість мене, шоб стаття була інформативніша)
І чим вам Скоропадський недовгодив?
До цих чинників також належить і російська мова. Як носіїв так і оточуючих їх людей.
Треба позбуватись всього, що спотворює українську свідомість.
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Это шо, мля? Чернигов уже вражеский?!!
Наших денег некуда девать?