РФ не сможет вернуть контроль над Курщиной, если не оставит свои позиции в Украине, - The Hill

Операция Сил обороны Украины в Курской области РФ изменила динамику войны и показала слабость Кремля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Hill.

Бывший корреспондент Reuters News по вопросам России Альфред Купер отметил, что успех Украины на Курщине подорвал моральный дух среди военных РФ, которые ставят вопрос о цели войны, оставившей российские границы незащищенными.

Операция в Курской области изменила динамику войны и еще больше выявила слабость Кремля.

Купер считает, что для возвращения контроля над своими приграничными территориями РФ придется или оставить свои позиции в Украине, или же призвать на службу молодых призывников. Однако это будет проблемой, поскольку отправка срочников на войну является политически сложной, ведь Путин ранее пообещал не привлекать их к боевым действиям.

"Для руководства Кремля очевидно одно: началась эпоха сложностей и потрясений", - добавил он.

Также читайте: Операция на Курщине продемонстрировала, что российские "красные линии" - пусты, - Кулеба