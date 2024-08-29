УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8189 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 488 99

РФ не зможе повернути контроль над Курщиною, якщо не залишить свої позиції в Україні, - The Hill

Операція на Курщині: Складнощі для російського командування

Операція Сил оборони України в Курській області РФ змінила динаміку війни та показала слабкість Кремля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Hill.

Колишній кореспондент Reuters News з питань Росії Альфред Купер зазначив, що успіх України на Курщині підірвав моральний дух серед військових РФ, які ставлять питання про мету війни, що залишила російські кордони незахищеними.

Операція в Курській області змінила динаміку війни та ще більше виявила слабкість Кремля.

Купер вважає, що для повернення контролю над своїми прикордонними територіями РФ доведеться або залишити свої позиції в Україні, або ж призвати на службу молодих призовників. Проте це буде проблемою, оскільки відправка строковиків на війну є політично складною, адже Путін раніше пообіцяв не залучати їх до бойових дій.

"Для керівництва Кремля очевидним є одне: почалася епоха складнощів і потрясінь", - додав він.

Також читайте: Операція на Курщині продемонструвала, що російські "червоні лінії" є порожніми, - Кулеба

Автор: 

росія (65007) Курськ (1099)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Десятый год идет война на истощение. У путлера заканчивается все, техника, боеприпасы, топливо, мясо. А теперь этот гебист-полководец имеет панику в своей срабсее. Выдержит сильнейший и это совсем не рабссея со своим безумным недофюрером.
показати весь коментар
29.08.2024 16:09
+6
курська операція, з війскової точки зору була блискавична,
і дуже гарно підготовлена.
з точки зору впливу на хід цієї війни - ніяка.
ми самі з того сраного курську підемо бо він нікому і в зуй не вперся - ні нам ні кацапам.
показати весь коментар
29.08.2024 16:09
+5
А Україна не може зупинити наступ РФ, залишаючись на Курщині.

Тобто, ми утримуємо Курщину, а РФ після Донбасу попре на Дніпро та Запоріжжя.

Боюся спитати...
А коли ЗСУ будуть контролюаати Курщину, а РФ увійде у Київ - це вже перемога?
показати весь коментар
29.08.2024 16:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От звідки той Хіл-хуїл знає?
показати весь коментар
29.08.2024 15:51 Відповісти
По суті на Курщині ЗСУ лише просунули геометрію лінії фронту в напрямку Курська.
Все одно на кордоні ЗСУ ЗАВЖДИ мають бути присутні - тепер кордон десь за Суджею.
Якщо б ліліпутін зібрав ударне угруповування на Курщині - то все одно де стойть ЗСУ - перед Суджею чи за нею.
Однак з великих плюсів - це породило 200 000 тися біженців, яких ліліпутін повинен кормити замість 200 000 мобіків.
гойда.
показати весь коментар
29.08.2024 16:30 Відповісти
Ну 1 500 000 українських біженців з 2022 року накормив, а ще майже 1 000 000 біженців з Донбасу кормить вже 10 років. Не робіть з мухи слона, цих біженців вони навіть не помітять
показати весь коментар
29.08.2024 18:09 Відповісти
Ще одні Нострадамуси
показати весь коментар
29.08.2024 15:52 Відповісти
Вот последствия смены Главкома -
Катастрофічна ситуація на Покровському напрямку. За крок від обвалу фронту https://www.youtube.com/watch?v=nup-J3cve-w&t=1386s
показати весь коментар
29.08.2024 15:53 Відповісти
пнх
показати весь коментар
29.08.2024 15:56 Відповісти
Плыло, так и плыви дальше.
показати весь коментар
29.08.2024 16:16 Відповісти
Видео от Стерненко.
показати весь коментар
29.08.2024 16:13 Відповісти
пнх разом зі своїм Ухиленком
показати весь коментар
29.08.2024 16:17 Відповісти
катастрофа в тому що керують армією задники
показати весь коментар
29.08.2024 16:34 Відповісти
Залужный их и близко не подпускал
показати весь коментар
29.08.2024 16:39 Відповісти
Дядєнька, проснітєсь - ви какаєтє! (с)
показати весь коментар
29.08.2024 15:59 Відповісти
буба щє разів 5 змінить весь Генштаб і кацапя все поверне...
бо Верховний!
показати весь коментар
29.08.2024 15:59 Відповісти
Дещо про https://www.youtube.com/watch?v=_qwyZYbcoFU&t=877s Курську операцію .
показати весь коментар
29.08.2024 16:00 Відповісти
Пішов нах із своїми кгб-шними мансами.
показати весь коментар
29.08.2024 16:02 Відповісти
Цитуєш подоляків?
показати весь коментар
29.08.2024 16:44 Відповісти
Еволюція корисного ідіота:
1. Фанат Шарія.
2. Обісрався.
3. Фанат Арестовича.
4. Обісрався.
5. Фанат Швеця.
показати весь коментар
29.08.2024 16:06 Відповісти
коли людина копрофіл - так буває. ну любить гівно споживати, шо поробиш
показати весь коментар
29.08.2024 16:18 Відповісти
А взагалі-то, брехати - гріх.
І ще. Рюзкє чілавєк не знає, що Ореста - це жіноче ім'я.
показати весь коментар
29.08.2024 16:46 Відповісти
Ти не чоловік і не жінка. Всі фанати шарія, арестовича, швеця і подоляка - істоти середнього роду, які називаються словом "чмо".
показати весь коментар
29.08.2024 17:46 Відповісти
Підкинуть свіжих військ з внутрішніх військових округів Рашки( з Донбасу ніхто перекидати нікого не буде) і повернуть ,і не тіште себе ілюзіями ,в нас немає достатніх сил для втримання Курщини.
показати весь коментар
29.08.2024 16:03 Відповісти
Десятый год идет война на истощение. У путлера заканчивается все, техника, боеприпасы, топливо, мясо. А теперь этот гебист-полководец имеет панику в своей срабсее. Выдержит сильнейший и это совсем не рабссея со своим безумным недофюрером.
показати весь коментар
29.08.2024 16:09 Відповісти
"У путлера заканчивается всё" - почему-то сразу вспоминается Арестович
показати весь коментар
29.08.2024 16:33 Відповісти
Абдрыстович-диверсант тут не при чем. А вот танки Т-60 это все...
показати весь коментар
29.08.2024 16:38 Відповісти
Яка паніка ,через те що ЗСУ зайняли кілька малонаселених сільських районів і наловили строковиків ,ви що зєліного гівномарафону передивились ,не потрібно видавати бажане за дійсне ,в рашки техніки ,*********** і м"яса більш ніж достатньо.
показати весь коментар
29.08.2024 17:39 Відповісти
"зайняли кілька малонаселених сільських районів".... Что тебе сказать, дурко... Не зайняли, а освободили. Тебе, рашистик, такое понятно?
показати весь коментар
29.08.2024 17:49 Відповісти
Для початку вивчи державну мову ,а потім пиши свою маячню . Зелені "стратєги",ну що з тобою говорити ,якщо в тебе замість мізків зелений гівномарафон.
показати весь коментар
29.08.2024 17:56 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2024 01:39 Відповісти
Внутрішні війська це омон і навики Золотова. Їх ніхто на фронт не кине, вони дупу ***** від народу бережуть.
Якщо хтось вірить що у ***** є резервна армія с новою технікою, то він наївний дурень. Все що можна вигребти на фронт, вже вигребли.
показати весь коментар
29.08.2024 21:52 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2024 01:26 Відповісти
Так в кацапів 150 мільйонів населення +Лугандонія і Крим і їм ще є багато кого вигрібати ,ви краще б за нас сказали , а кого з 30 мільйонів населення ,що залишилось в Україні будуть вигрібати на фронт ,тих кому 50+ ? До речі ,і нашмх иєнтів теж на фронт не кидає ,вони ,напевно, зеліну дупу від народу бережуть ?
показати весь коментар
30.08.2024 19:21 Відповісти
150 мільйонів але массовой шукають найманців.
показати весь коментар
31.08.2024 16:09 Відповісти
Зеленський всіх переграв.
показати весь коментар
29.08.2024 16:08 Відповісти
курська операція, з війскової точки зору була блискавична,
і дуже гарно підготовлена.
з точки зору впливу на хід цієї війни - ніяка.
ми самі з того сраного курську підемо бо він нікому і в зуй не вперся - ні нам ні кацапам.
показати весь коментар
29.08.2024 16:09 Відповісти
Вона ще не завершилась, а ти вже побив результати. І скажи після цого, що ти не кацапський провокатор.
показати весь коментар
29.08.2024 16:27 Відповісти
скажи шо ти не по новинах, а по приїбалову до всіх?
показати весь коментар
29.08.2024 16:30 Відповісти
Кацапе, взуй лапті і чеши в свою пєнзу, дуже смердить..
показати весь коментар
29.08.2024 16:37 Відповісти
Що буде, коли опаде листя і зверху все видно?
показати весь коментар
29.08.2024 16:51 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2024 01:28 Відповісти
ви мені зараз нагадуєте лукашенка - в того теж мапи були...
показати весь коментар
30.08.2024 01:31 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2024 01:36 Відповісти
включая Крым , это у пианиста такая многоходовочка
показати весь коментар
29.08.2024 16:09 Відповісти
хто придумав операцію курск https://youtu.be/_qwyZYbcoFU?si=W9TmFZRsAB0tDul3&t=944 думкас 15хв 40сек
показати весь коментар
29.08.2024 16:15 Відповісти
Том Купер Про брехню нашої влади стосовно збиття ракет. https://ipress.ua/articles/uyavne_ta_realne_povitryani_syly_ukrainy_ne_fiksuyut_vsi_rakety_i_bpla_yaki_atakuyut_ukrainu__tom_kuper_361581.html
показати весь коментар
29.08.2024 16:18 Відповісти
Це ще хто за експерт такий?
показати весь коментар
29.08.2024 21:53 Відповісти
А Україна не може зупинити наступ РФ, залишаючись на Курщині.

Тобто, ми утримуємо Курщину, а РФ після Донбасу попре на Дніпро та Запоріжжя.

Боюся спитати...
А коли ЗСУ будуть контролюаати Курщину, а РФ увійде у Київ - це вже перемога?
показати весь коментар
29.08.2024 16:18 Відповісти
"а РФ після Донбасу попре на Дніпро та Запоріжжя."

а потім на Ла-Манш і Фошингтон!

я вважаю за такі кукуріки треба банити як панічних дебілів
показати весь коментар
29.08.2024 16:20 Відповісти
Кожен день по 1-2 населенному пункту втрачаємо.

Чи ти вважаєш, що ***** потрібен тільки Донбас?
показати весь коментар
29.08.2024 16:21 Відповісти
Я вважаю що віра у всесильність кацапів це або ти русня або корисний ідіот.
показати весь коментар
29.08.2024 16:56 Відповісти
Только "корисний ідіот" не видит, шо зелупонь планомерно сдает Украину.
показати весь коментар
29.08.2024 17:35 Відповісти
Корисний ідіот вірить в планомірність шайки клоунів.
показати весь коментар
29.08.2024 17:44 Відповісти
Ситуація важка і неконтрольована: Бої вже на околицях Селидового, - Deep State Джерело:
показати весь коментар
29.08.2024 17:47 Відповісти
і шо це має доводити? На війні з переважаючими поки що ледь не в усіх аспектах ворогом обов'язково треба мати хитрий план щоб десь відступати? 🤡
показати весь коментар
30.08.2024 10:49 Відповісти
Как за*буют своей тупостью 73% -ные.
показати весь коментар
01.09.2024 21:54 Відповісти
просто ти ходяча ілюстрація Даннінга-Крюгера - шариш в військовій справі як свиня в апельсинах, зате вважаєш що твоя думка чогось варта
показати весь коментар
02.09.2024 14:43 Відповісти
Трудно говорить с дятлом, когда он бьется
показати весь коментар
03.09.2024 12:01 Відповісти
головой об дерево.
показати весь коментар
03.09.2024 12:02 Відповісти
зі свинособаками взагалі неможливо розмовляти. От ти щось хрюкогавкаєш, неможливо навіть розібрати - як станеш людиною, то відпиши мовою, може чимось тобі зараджу.
показати весь коментар
03.09.2024 12:07 Відповісти
Твои советы - до физды дверца
показати весь коментар
03.09.2024 13:52 Відповісти
ЛУЦЕНКО: Сырский вынужденно пошел на этот шаг! ВСУ бы не пошли на Курск,

https://www.youtube.com/watch?v=2quW4B1b8Rc
показати весь коментар
03.09.2024 14:22 Відповісти
Ну шо ти триндиш - Луценко спілкується українською, він не хрюкогавкає.
показати весь коментар
06.09.2024 16:51 Відповісти
Верхний коммент для особо одаренных
показати весь коментар
29.08.2024 17:48 Відповісти
Це не питання віри у всесильність кацапів, а сприйняття реальності, у якій один мудак так хотів перемог, що кинув всі резерви хз куди.

Да - прямо зараз кацапи повзуть по Донбасу, втрачаючи людей. І питання втрати Донбасу - питання часу.
Але через 2-3 місяці кацапи наберуть ще м'яса (не зможуть за гроші так наберуть за страх) і полізуть далі.

А де наші резерви? На Курщині.
А тут ще економічна броня поспіла, щоб красивих та кмітливих на війні не уколошкали.
показати весь коментар
29.08.2024 20:56 Відповісти
"А де наші резерви? На Курщині."

так само як і резерви кацапів. І кацапам треба більше м'яса щоб відбити свої землі ніж нам треба було щоб їх захопити.
Тільки на відміну від Донбасу там їм треба спершу налагоджувати логістику, будувати укріпи і т.д.

А ще важко пояснювати якісь захоплення територій своєму бидлу поки свої втрачаютсья - а це підрив моралі і падіння рекрутингу.

Я вже мовчу про те що наловили обмінний фонд, дали армії повірити в себе і показали Заходу що всі Червоні Лінії рашки - херня з-під коня, а вояки вони так собі.
Це до речі основне в курській історії - бо поки нас спонсорує Захід, нам потрібна демонстація того що ми можемо перемагати.

А перемагати на Донбасі надто ресурсозатратно для нас поки кацапа ще не вичерпали запаси ОВТ (бо цього ще мінімум рік)
показати весь коментар
30.08.2024 10:47 Відповісти
Ти бачиш, щоб вони сильно переживали щодо Курщини, перекидувпли резерви з Донбасу?
Вони прекрасно розуміють, що нам цей огризок не потрібен і рано чи пізно ми будемо вимушені звідти війська виводити.

Скільки ЗСУ буде там триматися? Виведення почнеться до того, як РФ попре з Донбасу на Дніпро чи після?
показати весь коментар
30.08.2024 11:57 Відповісти
"Ти бачиш, щоб вони сильно переживали щодо Курщини"

бачу. ватніки навіть в ефірах вже місяць як смердять.

"перекидували резерви з Донбасу"

А з Запоріжжя, Харківщини, з-під Лиману, к Краматорська - не рахується? Треба щоб тільки з Донбасу (частини Донецької та Луганської областей де видобувають вугілля) ? Чи тільки з-під Покровська?
Вам не здається що вам згодували русняву ІПСОшку а ви чавкаєте і не давитесь?
Тільки вчора русня те саме хрюкала в ООН - навіщо дурні хохли лізуть на Курщину якщо ми, недурні русаки, ліземо на Покровськ ?

"і рано чи пізно ми будемо вимушені звідти війська виводити."

не раніше ніж нас до того змусять - тобто не раніше ніж русня сама перетворить свої території на купку будівельного сміття, нагнавши туди купу м'яса і технічних ресурсів. Тим самим відполікшись від знищення наших міст та сіл. Чи ви вважаєте що вони нічого не робитимусть, сидітимуть там в статичній обороні пока нашим не набридне і вони самі не підуть? )))
Чи краще далі на нашій землі воювати?
показати весь коментар
30.08.2024 12:04 Відповісти
В Київ? Ти серйозно? Пробувала вона вже увійти в Київ-так тікала, що аж п'яти виблискували! Кацапня навіть до Харкова дійти не змогла!
показати весь коментар
29.08.2024 20:12 Відповісти
Так тоді ЗСУ стояли під Києвом, а не на Курщині.
показати весь коментар
29.08.2024 20:48 Відповісти
При всій повазі, я думаю, пану Сирському видніше...
показати весь коментар
29.08.2024 21:40 Відповісти
На Курщині легше. Там нема мін, ліній Суровікина і багато чого іншого.
показати весь коментар
29.08.2024 21:54 Відповісти
Одного шведського журналіста запитали навіщо він весь час брехав. Він відповів що хотів хороших новин для народу.
показати весь коментар
29.08.2024 16:29 Відповісти
Якщо б зараз по русні вдарили з усіх сторін росія як держава перестала б існувати. Шкода, що інші країни не хочуть скористатись цим історичним моментом
показати весь коментар
29.08.2024 16:28 Відповісти
і тоді світу прийшов би кінець, не тіш себе примарними ілюзіями ніхто не буде нападати на країну яка має 1 в світі ядерний потенціал.
показати весь коментар
29.08.2024 16:33 Відповісти
Перший в світі? Да досить вже брехати, паси аленя, кацапчег, ягель жуй…
показати весь коментар
29.08.2024 16:35 Відповісти
відкриті дані, почитай для початку, херой клавіатурний
показати весь коментар
29.08.2024 16:37 Відповісти
Там про другу армію в світі, чи в Україні! Гойда! Дурко тупориле
показати весь коментар
29.08.2024 17:01 Відповісти
упороте дебільне зелене ботеня.
показати весь коментар
29.08.2024 17:04 Відповісти
Перший у світі арсенал ЯО, це США.
показати весь коментар
29.08.2024 21:57 Відповісти
йди краще на кухню борщ вари, якщо на таку банальщину як коритсування гуглом мізків не вистачає.
показати весь коментар
29.08.2024 22:40 Відповісти
А навіщо їм це?
показати весь коментар
29.08.2024 21:56 Відповісти
херня а не аналітика, кацапи не знімаючи великих резервів стабілізували курський фронт.
показати весь коментар
29.08.2024 16:31 Відповісти
Хто тобі сказав, соловьов, скабєєєва? Як кацапів вивертає. Не підуть наші з курщини, вже ніколи, отак.
показати весь коментар
29.08.2024 16:34 Відповісти
херой наше просування на курвщині зупинене.
показати весь коментар
29.08.2024 16:39 Відповісти
Та ти шо, о як все повернулось, а було ж Київ за три дні…
показати весь коментар
29.08.2024 17:02 Відповісти
по суті є щось сказати диванний зелененбкий воєн ?
показати весь коментар
29.08.2024 17:03 Відповісти
Поміняй памперс, що тобі ще сказати, не мучайся.
показати весь коментар
29.08.2024 17:06 Відповісти
Тож, а чого ж ми курщину до складу України не включаємо? Треба ж їм платити пенсії, медичне забезпечення, школи, магазини, світло, газ, воду давати, гроші українські вводити. І коли вже в них своєї міліції не стало, то й правопорядок забезпечувати. Слідкувати, щоб вони гусей один у одного не крали, і судити за Українським законодавством? Хто це все візьме на себе і коли? Або як?
показати весь коментар
30.08.2024 01:23 Відповісти
Касаб, сходи провітри голову.
показати весь коментар
29.08.2024 21:58 Відповісти
нащо тобі той цензор, зайди на опешні тг помийки, там вже місяць кацапи в курському котлі і все чудово та прекрасно.
показати весь коментар
29.08.2024 22:44 Відповісти
Помийкк в тебе в голові.
показати весь коментар
30.08.2024 00:11 Відповісти
ахахаха йди пройдись по помийних опешних тг каналах які постили "темники" про Бутусова, там вся ваша зелупна тусовка сидить.
показати весь коментар
30.08.2024 00:15 Відповісти
***** потрібна Україна,
його не цікавлять ніяки курські, белгороди і інші срані-рязані.
показати весь коментар
29.08.2024 16:42 Відповісти
Звичайно дурня написана,але ця хоч приємна для ока українця)
показати весь коментар
29.08.2024 18:10 Відповісти
 
 