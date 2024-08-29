РФ не зможе повернути контроль над Курщиною, якщо не залишить свої позиції в Україні, - The Hill
Операція Сил оборони України в Курській області РФ змінила динаміку війни та показала слабкість Кремля.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Hill.
Колишній кореспондент Reuters News з питань Росії Альфред Купер зазначив, що успіх України на Курщині підірвав моральний дух серед військових РФ, які ставлять питання про мету війни, що залишила російські кордони незахищеними.
Операція в Курській області змінила динаміку війни та ще більше виявила слабкість Кремля.
Купер вважає, що для повернення контролю над своїми прикордонними територіями РФ доведеться або залишити свої позиції в Україні, або ж призвати на службу молодих призовників. Проте це буде проблемою, оскільки відправка строковиків на війну є політично складною, адже Путін раніше пообіцяв не залучати їх до бойових дій.
"Для керівництва Кремля очевидним є одне: почалася епоха складнощів і потрясінь", - додав він.
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Все одно на кордоні ЗСУ ЗАВЖДИ мають бути присутні - тепер кордон десь за Суджею.
Якщо б ліліпутін зібрав ударне угруповування на Курщині - то все одно де стойть ЗСУ - перед Суджею чи за нею.
Однак з великих плюсів - це породило 200 000 тися біженців, яких ліліпутін повинен кормити замість 200 000 мобіків.
гойда.
Катастрофічна ситуація на Покровському напрямку. За крок від обвалу фронту https://www.youtube.com/watch?v=nup-J3cve-w&t=1386s
бо Верховний!
1. Фанат Шарія.
2. Обісрався.
3. Фанат Арестовича.
4. Обісрався.
5. Фанат Швеця.
І ще. Рюзкє чілавєк не знає, що Ореста - це жіноче ім'я.
Якщо хтось вірить що у ***** є резервна армія с новою технікою, то він наївний дурень. Все що можна вигребти на фронт, вже вигребли.
і дуже гарно підготовлена.
з точки зору впливу на хід цієї війни - ніяка.
ми самі з того сраного курську підемо бо він нікому і в зуй не вперся - ні нам ні кацапам.
Тобто, ми утримуємо Курщину, а РФ після Донбасу попре на Дніпро та Запоріжжя.
Боюся спитати...
А коли ЗСУ будуть контролюаати Курщину, а РФ увійде у Київ - це вже перемога?
а потім на Ла-Манш і Фошингтон!
я вважаю за такі кукуріки треба банити як панічних дебілів
Чи ти вважаєш, що ***** потрібен тільки Донбас?
https://www.youtube.com/watch?v=2quW4B1b8Rc
Да - прямо зараз кацапи повзуть по Донбасу, втрачаючи людей. І питання втрати Донбасу - питання часу.
Але через 2-3 місяці кацапи наберуть ще м'яса (не зможуть за гроші так наберуть за страх) і полізуть далі.
А де наші резерви? На Курщині.
А тут ще економічна броня поспіла, щоб красивих та кмітливих на війні не уколошкали.
так само як і резерви кацапів. І кацапам треба більше м'яса щоб відбити свої землі ніж нам треба було щоб їх захопити.
Тільки на відміну від Донбасу там їм треба спершу налагоджувати логістику, будувати укріпи і т.д.
А ще важко пояснювати якісь захоплення територій своєму бидлу поки свої втрачаютсья - а це підрив моралі і падіння рекрутингу.
Я вже мовчу про те що наловили обмінний фонд, дали армії повірити в себе і показали Заходу що всі Червоні Лінії рашки - херня з-під коня, а вояки вони так собі.
Це до речі основне в курській історії - бо поки нас спонсорує Захід, нам потрібна демонстація того що ми можемо перемагати.
А перемагати на Донбасі надто ресурсозатратно для нас поки кацапа ще не вичерпали запаси ОВТ (бо цього ще мінімум рік)
Вони прекрасно розуміють, що нам цей огризок не потрібен і рано чи пізно ми будемо вимушені звідти війська виводити.
Скільки ЗСУ буде там триматися? Виведення почнеться до того, як РФ попре з Донбасу на Дніпро чи після?
бачу. ватніки навіть в ефірах вже місяць як смердять.
"перекидували резерви з Донбасу"
А з Запоріжжя, Харківщини, з-під Лиману, к Краматорська - не рахується? Треба щоб тільки з Донбасу (частини Донецької та Луганської областей де видобувають вугілля) ? Чи тільки з-під Покровська?
Вам не здається що вам згодували русняву ІПСОшку а ви чавкаєте і не давитесь?
Тільки вчора русня те саме хрюкала в ООН - навіщо дурні хохли лізуть на Курщину якщо ми, недурні русаки, ліземо на Покровськ ?
"і рано чи пізно ми будемо вимушені звідти війська виводити."
не раніше ніж нас до того змусять - тобто не раніше ніж русня сама перетворить свої території на купку будівельного сміття, нагнавши туди купу м'яса і технічних ресурсів. Тим самим відполікшись від знищення наших міст та сіл. Чи ви вважаєте що вони нічого не робитимусть, сидітимуть там в статичній обороні пока нашим не набридне і вони самі не підуть? )))
Чи краще далі на нашій землі воювати?
його не цікавлять ніяки курські, белгороди і інші срані-рязані.