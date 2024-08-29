РФ не зможе повернути контроль над Курщиною, якщо не залишить свої позиції в Україні, - The Hill

Операція Сил оборони України в Курській області РФ змінила динаміку війни та показала слабкість Кремля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Hill.

Колишній кореспондент Reuters News з питань Росії Альфред Купер зазначив, що успіх України на Курщині підірвав моральний дух серед військових РФ, які ставлять питання про мету війни, що залишила російські кордони незахищеними.

Операція в Курській області змінила динаміку війни та ще більше виявила слабкість Кремля.

Купер вважає, що для повернення контролю над своїми прикордонними територіями РФ доведеться або залишити свої позиції в Україні, або ж призвати на службу молодих призовників. Проте це буде проблемою, оскільки відправка строковиків на війну є політично складною, адже Путін раніше пообіцяв не залучати їх до бойових дій.

"Для керівництва Кремля очевидним є одне: почалася епоха складнощів і потрясінь", - додав він.

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