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Новини Війна
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Операція на Курщині продемонструвала, що російські "червоні лінії" є порожніми, - Кулеба

Кулеба про червоні лінії РФ

Операція ЗСУ на території Курської області РФ продемонструвала, що російські "червоні лінії" є порожніми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перед початком засідання глав МЗС країн ЄС у Брюсселі .

"Ми вкотре продемонстрували, що ті, хто говорить про страх ескалації, здебільшого використовують цей аргумент лише для того, щоб не ухвалювати рішень, які потрібні Україні", - зазначив він.

За словами Кулеби, Україна вкотре довела свою здатність перемагати Росію.

"Україна досягла цих результатів всупереч усім і всьому: усім, хто стверджував, що ситуація безнадійна, що перемога неможлива, що Росія зрештою здобуде успіх, і що стратегію слід переглянути. Всі ці аргументи були розбиті так само блискавично, як російські війська в Курській області", - сказав міністр, додавши, що голоси скептиків наразі притихли, а союзникам потрібно продовжувати діяти ефективно і втілювати в життя сміливі рішення.

Читайте: Після операції ЗСУ на Курщині розмови про врегулювання є неактуальними, - Лавров

Автор: 

росія (65007) Кулеба Дмитро (3604) Курськ (1099)


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Ні, на жаль. Заборона на використання далекобійної зброї не знята, отже, всі червоні лінії так і залишаються в головах західних політиків, а це - головне.
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29.08.2024 14:00 Відповісти
Скоріше, смердючими...І не червоні, а коричневі.
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29.08.2024 14:06 Відповісти
єдина справді червона лінія у кацапів це червона лінія масковського метро - от як ми її перетнемо, тоді вони ого-го
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29.08.2024 14:10 Відповісти
Да нет уже давно никаких "красных линий"!
У Запада явный дефицит вооружений и полнейшее нежелание форсированно запускать собственный ВПК. Вот и прикрываются "не желанием эскалации", "красными линиями", "возможным применением ЯО" и пр. красивыми заявлениями. А самое плохое, что путлер все это прекрасно понимает.
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29.08.2024 14:14 Відповісти
"червоні лінії" є порожніми

(намагається зрозуміти зміст, далі безнадійно маше рукою та плює)
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29.08.2024 14:19 Відповісти
Мы медленно, но верно сдаём Донбасс. А кроме Донбасса у на нигде укреплений нет.
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29.08.2024 14:19 Відповісти
Для Заходу - ні. А для українців ніяких червоних ліній і не існувало з початку війни.
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29.08.2024 14:45 Відповісти
Цитата не повна. Повний текст:
"Операція на Курщині продемонструвала, що російські "червоні лінії" є порожніми, як і всі обіцянки Зельоної влади".
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29.08.2024 14:56 Відповісти
 
 