Операція на Курщині продемонструвала, що російські "червоні лінії" є порожніми, - Кулеба
Операція ЗСУ на території Курської області РФ продемонструвала, що російські "червоні лінії" є порожніми.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перед початком засідання глав МЗС країн ЄС у Брюсселі .
"Ми вкотре продемонстрували, що ті, хто говорить про страх ескалації, здебільшого використовують цей аргумент лише для того, щоб не ухвалювати рішень, які потрібні Україні", - зазначив він.
За словами Кулеби, Україна вкотре довела свою здатність перемагати Росію.
"Україна досягла цих результатів всупереч усім і всьому: усім, хто стверджував, що ситуація безнадійна, що перемога неможлива, що Росія зрештою здобуде успіх, і що стратегію слід переглянути. Всі ці аргументи були розбиті так само блискавично, як російські війська в Курській області", - сказав міністр, додавши, що голоси скептиків наразі притихли, а союзникам потрібно продовжувати діяти ефективно і втілювати в життя сміливі рішення.
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У Запада явный дефицит вооружений и полнейшее нежелание форсированно запускать собственный ВПК. Вот и прикрываются "не желанием эскалации", "красными линиями", "возможным применением ЯО" и пр. красивыми заявлениями. А самое плохое, что путлер все это прекрасно понимает.
(намагається зрозуміти зміст, далі безнадійно маше рукою та плює)
"Операція на Курщині продемонструвала, що російські "червоні лінії" є порожніми, як і всі обіцянки Зельоної влади".