Операція на Курщині продемонструвала, що російські "червоні лінії" є порожніми, - Кулеба

Операція ЗСУ на території Курської області РФ продемонструвала, що російські "червоні лінії" є порожніми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перед початком засідання глав МЗС країн ЄС у Брюсселі .

"Ми вкотре продемонстрували, що ті, хто говорить про страх ескалації, здебільшого використовують цей аргумент лише для того, щоб не ухвалювати рішень, які потрібні Україні", - зазначив він.

За словами Кулеби, Україна вкотре довела свою здатність перемагати Росію.

"Україна досягла цих результатів всупереч усім і всьому: усім, хто стверджував, що ситуація безнадійна, що перемога неможлива, що Росія зрештою здобуде успіх, і що стратегію слід переглянути. Всі ці аргументи були розбиті так само блискавично, як російські війська в Курській області", - сказав міністр, додавши, що голоси скептиків наразі притихли, а союзникам потрібно продовжувати діяти ефективно і втілювати в життя сміливі рішення.

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