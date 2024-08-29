Операция на Курщине продемонстрировала, что российские "красные линии" - пусты, - Кулеба
Операция ВСУ на территории Курской области РФ продемонстрировала, что российские "красные линии" пусты.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
"Мы в очередной раз продемонстрировали, что те, кто говорит о страхе эскалации, в основном используют этот аргумент только для того, чтобы не принимать решений, которые нужны Украине", - отметил он.
По словам Кулебы, Украина в очередной раз доказала свою способность побеждать Россию.
"Украина достигла этих результатов вопреки всем и всему: всем, кто утверждал, что ситуация безнадежна, что победа невозможна, что Россия, в конце концов, добьется успеха, и что стратегию следует пересмотреть. Все эти аргументы были разбиты так же молниеносно, как российские войска в Курской области", - сказал министр, добавив, что голоса скептиков сейчас притихли, а союзникам нужно продолжать действовать эффективно и воплощать в жизнь смелые решения.
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У Запада явный дефицит вооружений и полнейшее нежелание форсированно запускать собственный ВПК. Вот и прикрываются "не желанием эскалации", "красными линиями", "возможным применением ЯО" и пр. красивыми заявлениями. А самое плохое, что путлер все это прекрасно понимает.
(намагається зрозуміти зміст, далі безнадійно маше рукою та плює)
"Операція на Курщині продемонструвала, що російські "червоні лінії" є порожніми, як і всі обіцянки Зельоної влади".