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Новости Война
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Операция на Курщине продемонстрировала, что российские "красные линии" - пусты, - Кулеба

Кулеба про червоні лінії РФ

Операция ВСУ на территории Курской области РФ продемонстрировала, что российские "красные линии" пусты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"Мы в очередной раз продемонстрировали, что те, кто говорит о страхе эскалации, в основном используют этот аргумент только для того, чтобы не принимать решений, которые нужны Украине", - отметил он.

По словам Кулебы, Украина в очередной раз доказала свою способность побеждать Россию.

"Украина достигла этих результатов вопреки всем и всему: всем, кто утверждал, что ситуация безнадежна, что победа невозможна, что Россия, в конце концов, добьется успеха, и что стратегию следует пересмотреть. Все эти аргументы были разбиты так же молниеносно, как российские войска в Курской области", - сказал министр, добавив, что голоса скептиков сейчас притихли, а союзникам нужно продолжать действовать эффективно и воплощать в жизнь смелые решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После операции ВСУ на Курщине разговоры об урегулировании неактуальны, - Лавров

Автор: 

россия (95418) Кулеба Дмитрий (2880) Курск (1088)


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Ні, на жаль. Заборона на використання далекобійної зброї не знята, отже, всі червоні лінії так і залишаються в головах західних політиків, а це - головне.
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29.08.2024 14:00 Ответить
Скоріше, смердючими...І не червоні, а коричневі.
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29.08.2024 14:06 Ответить
єдина справді червона лінія у кацапів це червона лінія масковського метро - от як ми її перетнемо, тоді вони ого-го
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29.08.2024 14:10 Ответить
Да нет уже давно никаких "красных линий"!
У Запада явный дефицит вооружений и полнейшее нежелание форсированно запускать собственный ВПК. Вот и прикрываются "не желанием эскалации", "красными линиями", "возможным применением ЯО" и пр. красивыми заявлениями. А самое плохое, что путлер все это прекрасно понимает.
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29.08.2024 14:14 Ответить
"червоні лінії" є порожніми

(намагається зрозуміти зміст, далі безнадійно маше рукою та плює)
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29.08.2024 14:19 Ответить
Мы медленно, но верно сдаём Донбасс. А кроме Донбасса у на нигде укреплений нет.
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29.08.2024 14:19 Ответить
Для Заходу - ні. А для українців ніяких червоних ліній і не існувало з початку війни.
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29.08.2024 14:45 Ответить
Цитата не повна. Повний текст:
"Операція на Курщині продемонструвала, що російські "червоні лінії" є порожніми, як і всі обіцянки Зельоної влади".
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29.08.2024 14:56 Ответить
 
 