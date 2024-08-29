После операции ВСУ на Курщине разговоры об урегулировании неактуальны, - Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что разговоры об "урегулировании" в войне против Украины являются неактуальными после начала операции ВСУ в Курской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"После авантюры Киева в Курской области разговоры об урегулировании являются неактуальными", - отметил глава МИД страны-оккупанта.
Топ комментарии
+19 Оксана Фесенко #582011
показать весь комментарий29.08.2024 13:39
+14 Ivan Levchenko
показать весь комментарий29.08.2024 13:38
+12 ZoV KobZona
показать весь комментарий29.08.2024 13:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це його мантра - чи в коня у роті пластінку зажувало?
в истории много народов были в таком рабском униженном состоянии, но потом они восставали, умнели и сейчас у них все хорошо.
сракорогий крємлєбздун, постійно махає папірцем із стамбула з підписом арахамії.
оці переговори зірвали, чи які?
тому ідіть на .......й
А они уже столько договоров нарушили, что никто даже с половиной мозгов не поверит очередное их "честное - пречестное"!
Як то кажуть - "Не поспішайте купувати мапу світу - працює ЗСУ!"...
розстрілу чеченців татаровим
розмови про врегулювання є неактуальними, - Лавров
це тільки всякі 🤡 хотіли "сАйтісь пАсєрєдінє".... певно, щоб обговорити щось актуальне?
Біда! Страшна і чорна біда, геть чисто!