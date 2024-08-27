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Требования Украины применять ракеты Storm Shadow для ударов по РФ - шантаж, - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал шантажом требования Украины использовать британские ракеты Storm Shadow для атак по территории Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитирует пропагандистское агентство ТАСС.

Лавров также отметил, что Запад "нарывается" на эскалацию с Россией и не хочет ее избежать.

Российский министр напомнил, что у РФ есть доктрина об использовании ядерного оружия, "которая сейчас уточняется".

Лввров

Читайте на "Цензор.НЕТ": После наступления ВСУ в Курской области никаких переговоров Москвы и Киева быть не может, - Лавров

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания более месяца ожидает от США согласия на использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по РФ.

В то же время Соединенные Штаты заявили, что не получали запроса от Великобритании на предоставление разрешения Украине для ударов ракетами Storm Shadow по территории РФ.

Автор: 

Лавров Сергей (2290) ракеты (3557) россия (95402)


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Топ комментарии
+13
Коли вже той міфічний Заходи нарветься на ескалацію з рфією!
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27.08.2024 14:22
+9
Старий кончений 3,14дорас, ось цікаво, коли тебе будуть вішати ти будешь візжати як недорізана свиня чи як щюр укого підпалили обливщи бензіном?
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27.08.2024 14:23
+8
Ссссцикотно сраная ти коняка!!!
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27.08.2024 14:24
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Коли вже той міфічний Заходи нарветься на ескалацію з рфією!
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27.08.2024 14:22 Ответить
на десятому році війни після поразки у першій чеченські, після введення в Курськ - кацапи нарешті вирішили "уточнить доктрину" згнилого ядреного арсеналу.
феерично.
Ударіть ядеркой по Сібірі - все одно росія це тиротирія де 70% площі - ВІЧНА МЕРЗЛОТА.
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27.08.2024 14:36 Ответить
Старий кончений 3,14дорас, ось цікаво, коли тебе будуть вішати ти будешь візжати як недорізана свиня чи як щюр укого підпалили обливщи бензіном?
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27.08.2024 14:23 Ответить
Ссссцикотно сраная ти коняка!!!
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27.08.2024 14:24 Ответить
кінь покакав, на всяк випадок
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27.08.2024 14:25 Ответить
Лошак!
Ты дебил в папу или в маму?
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27.08.2024 14:25 Ответить
"Международнає право" коняка згадувала?
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27.08.2024 14:26 Ответить
Підлякує - нічого нового - Захід ше не дозрів?
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27.08.2024 14:28 Ответить
Ах ти рашиська мерзота здохни погань ,а вам варварам дозволено руйнувати українську енергетику ,знищувати міста і села щоденно вбивати десятки мирних громадян і як земля тримає цю паскуду?
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27.08.2024 14:30 Ответить
щоб ти здох,заїжджений Буцефал ху@ла
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27.08.2024 14:30 Ответить
Лавров відчуває на своїй шиї мотузку От і "нервує"!...
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27.08.2024 14:34 Ответить
Лавров це не кобила, це її викидень муміфікований.
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27.08.2024 14:38 Ответить
Це язиком теліпає лавров, серійний убивця Українців, з 2014 року!!
Воєнний злочинець, такий же, як молотов-рібентроп!!
Тільки Рібентропа казнили, а молотова, «чомусь», живим залишили!!
Убивали млн ЛЮДЕЙ разом, а покарали, лише ОДНОГО Рібентропа !!
Про концтабори фашистів памятають, а про табори ГУЛАГУ, комуністів совдепії, сором'язливо замовчують!!
Перші, припинили, частково, своє існування у 1946 році, а в совдепії табори ГУЛАГУ та психушки НКВД/МГБ/КГБ, були до кінця совдепії!
Мертвечук, Кучма Ющенко, може підтвердити на архівах КГБ/СБУ !!!
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27.08.2024 14:40 Ответить
не бійся гондон, нептуном отримаеш 😁
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27.08.2024 14:42 Ответить
пшёл в стойло *************** лавроконяка
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27.08.2024 14:46 Ответить
Де та крапля никотину,яка НАРЕШТІ приб'є цю коняку!?
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27.08.2024 14:48 Ответить
Давай "іржі" голосніше. Нам це подобається.
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27.08.2024 14:59 Ответить
О, кентавр об'ївся закоксованого вівса
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27.08.2024 15:11 Ответить
Ну а что еще может брякнуть глупая старая унылая лошадь кроме как в тысячный раз потрясти ядерной бомбой. А вруг на этот раз испугаются.
Ничего кроме смеха бормотания российских политиков террористов у мира их страдания дааавно не вызывают.
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27.08.2024 16:29 Ответить
та ні, викликають. Інакше нам давно б все дали, що треба
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28.08.2024 00:30 Ответить
Онагр вонючий, відпрацьовує пайку))
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27.08.2024 16:54 Ответить
 
 