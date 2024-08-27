Требования Украины применять ракеты Storm Shadow для ударов по РФ - шантаж, - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал шантажом требования Украины использовать британские ракеты Storm Shadow для атак по территории Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитирует пропагандистское агентство ТАСС.

Лавров также отметил, что Запад "нарывается" на эскалацию с Россией и не хочет ее избежать.

Российский министр напомнил, что у РФ есть доктрина об использовании ядерного оружия, "которая сейчас уточняется".

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Ранее СМИ сообщали, что Великобритания более месяца ожидает от США согласия на использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по РФ.

В то же время Соединенные Штаты заявили, что не получали запроса от Великобритании на предоставление разрешения Украине для ударов ракетами Storm Shadow по территории РФ.