Требования Украины применять ракеты Storm Shadow для ударов по РФ - шантаж, - Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал шантажом требования Украины использовать британские ракеты Storm Shadow для атак по территории Российской Федерации.
Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитирует пропагандистское агентство ТАСС.
Лавров также отметил, что Запад "нарывается" на эскалацию с Россией и не хочет ее избежать.
Российский министр напомнил, что у РФ есть доктрина об использовании ядерного оружия, "которая сейчас уточняется".
Ранее СМИ сообщали, что Великобритания более месяца ожидает от США согласия на использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по РФ.
В то же время Соединенные Штаты заявили, что не получали запроса от Великобритании на предоставление разрешения Украине для ударов ракетами Storm Shadow по территории РФ.
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феерично.
Ударіть ядеркой по Сібірі - все одно росія це тиротирія де 70% площі - ВІЧНА МЕРЗЛОТА.
Ты дебил в папу или в маму?
Воєнний злочинець, такий же, як молотов-рібентроп!!
Тільки Рібентропа казнили, а молотова, «чомусь», живим залишили!!
Убивали млн ЛЮДЕЙ разом, а покарали, лише ОДНОГО Рібентропа !!
Про концтабори фашистів памятають, а про табори ГУЛАГУ, комуністів совдепії, сором'язливо замовчують!!
Перші, припинили, частково, своє існування у 1946 році, а в совдепії табори ГУЛАГУ та психушки НКВД/МГБ/КГБ, були до кінця совдепії!
Мертвечук, Кучма Ющенко, може підтвердити на архівах КГБ/СБУ !!!
Ничего кроме смеха бормотания российских политиков террористов у мира их страдания дааавно не вызывают.