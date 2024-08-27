Вимоги України застосовувати ракети Storm Shadow для ударів по РФ є шантажем, - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав шантажем вимоги України використовувати британські ракети Storm Shadow для атак по території Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитує пропагандистське агентство ТАСС.

Лавров також зазначив, що Захід "наривається" на ескалацію з Росією та не хоче її уникнути.

Російський міністр нагадав, що у РФ є доктрина про використання ядерної зброї, "яка зараз уточнюється".

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія понад місяць очікує від США згоди на використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по РФ.

Водночас Сполучені Штати заявили, що не отримували запит від Великої Британії на надання дозволу Україні для ударів ракетами Storm Shadow по території РФ.