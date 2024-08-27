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Новини
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Вимоги України застосовувати ракети Storm Shadow для ударів по РФ є шантажем, - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав шантажем вимоги України використовувати британські ракети Storm Shadow для атак по території Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитує пропагандистське агентство ТАСС.

Лавров також зазначив, що Захід "наривається" на ескалацію з Росією та не хоче її уникнути.

Російський міністр нагадав, що у РФ є доктрина про використання ядерної зброї, "яка зараз уточнюється".

Лввров

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після наступу ЗСУ в Курській області жодних перемовин Москви і Києва бути не може, - Лавров 

Раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія понад місяць очікує від США згоди на використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по РФ.

Водночас Сполучені Штати заявили, що не отримували запит від Великої Британії на надання дозволу Україні для ударів ракетами Storm Shadow по території РФ.

Автор: 

Лавров Сергій (1576) ракети (4011) росія (64984)


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Топ коментарі
+13
Коли вже той міфічний Заходи нарветься на ескалацію з рфією!
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27.08.2024 14:22
+9
Старий кончений 3,14дорас, ось цікаво, коли тебе будуть вішати ти будешь візжати як недорізана свиня чи як щюр укого підпалили обливщи бензіном?
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27.08.2024 14:23
+8
Ссссцикотно сраная ти коняка!!!
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27.08.2024 14:24
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Коли вже той міфічний Заходи нарветься на ескалацію з рфією!
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27.08.2024 14:22 Відповісти
на десятому році війни після поразки у першій чеченські, після введення в Курськ - кацапи нарешті вирішили "уточнить доктрину" згнилого ядреного арсеналу.
феерично.
Ударіть ядеркой по Сібірі - все одно росія це тиротирія де 70% площі - ВІЧНА МЕРЗЛОТА.
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27.08.2024 14:36 Відповісти
Старий кончений 3,14дорас, ось цікаво, коли тебе будуть вішати ти будешь візжати як недорізана свиня чи як щюр укого підпалили обливщи бензіном?
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27.08.2024 14:23 Відповісти
Ссссцикотно сраная ти коняка!!!
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27.08.2024 14:24 Відповісти
кінь покакав, на всяк випадок
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27.08.2024 14:25 Відповісти
Лошак!
Ты дебил в папу или в маму?
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27.08.2024 14:25 Відповісти
"Международнає право" коняка згадувала?
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27.08.2024 14:26 Відповісти
Підлякує - нічого нового - Захід ше не дозрів?
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27.08.2024 14:28 Відповісти
Ах ти рашиська мерзота здохни погань ,а вам варварам дозволено руйнувати українську енергетику ,знищувати міста і села щоденно вбивати десятки мирних громадян і як земля тримає цю паскуду?
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27.08.2024 14:30 Відповісти
щоб ти здох,заїжджений Буцефал ху@ла
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27.08.2024 14:30 Відповісти
Лавров відчуває на своїй шиї мотузку От і "нервує"!...
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27.08.2024 14:34 Відповісти
Лавров це не кобила, це її викидень муміфікований.
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27.08.2024 14:38 Відповісти
Це язиком теліпає лавров, серійний убивця Українців, з 2014 року!!
Воєнний злочинець, такий же, як молотов-рібентроп!!
Тільки Рібентропа казнили, а молотова, «чомусь», живим залишили!!
Убивали млн ЛЮДЕЙ разом, а покарали, лише ОДНОГО Рібентропа !!
Про концтабори фашистів памятають, а про табори ГУЛАГУ, комуністів совдепії, сором'язливо замовчують!!
Перші, припинили, частково, своє існування у 1946 році, а в совдепії табори ГУЛАГУ та психушки НКВД/МГБ/КГБ, були до кінця совдепії!
Мертвечук, Кучма Ющенко, може підтвердити на архівах КГБ/СБУ !!!
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27.08.2024 14:40 Відповісти
не бійся гондон, нептуном отримаеш 😁
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27.08.2024 14:42 Відповісти
пшёл в стойло *************** лавроконяка
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27.08.2024 14:46 Відповісти
Де та крапля никотину,яка НАРЕШТІ приб'є цю коняку!?
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27.08.2024 14:48 Відповісти
Давай "іржі" голосніше. Нам це подобається.
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27.08.2024 14:59 Відповісти
О, кентавр об'ївся закоксованого вівса
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27.08.2024 15:11 Відповісти
Ну а что еще может брякнуть глупая старая унылая лошадь кроме как в тысячный раз потрясти ядерной бомбой. А вруг на этот раз испугаются.
Ничего кроме смеха бормотания российских политиков террористов у мира их страдания дааавно не вызывают.
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27.08.2024 16:29 Відповісти
та ні, викликають. Інакше нам давно б все дали, що треба
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28.08.2024 00:30 Відповісти
Онагр вонючий, відпрацьовує пайку))
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27.08.2024 16:54 Відповісти
 
 