Вимоги України застосовувати ракети Storm Shadow для ударів по РФ є шантажем, - Лавров
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав шантажем вимоги України використовувати британські ракети Storm Shadow для атак по території Російської Федерації.
Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитує пропагандистське агентство ТАСС.
Лавров також зазначив, що Захід "наривається" на ескалацію з Росією та не хоче її уникнути.
Російський міністр нагадав, що у РФ є доктрина про використання ядерної зброї, "яка зараз уточнюється".
Раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія понад місяць очікує від США згоди на використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по РФ.
Водночас Сполучені Штати заявили, що не отримували запит від Великої Британії на надання дозволу Україні для ударів ракетами Storm Shadow по території РФ.
Топ коментарі
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феерично.
Ударіть ядеркой по Сібірі - все одно росія це тиротирія де 70% площі - ВІЧНА МЕРЗЛОТА.
Ты дебил в папу или в маму?
Воєнний злочинець, такий же, як молотов-рібентроп!!
Тільки Рібентропа казнили, а молотова, «чомусь», живим залишили!!
Убивали млн ЛЮДЕЙ разом, а покарали, лише ОДНОГО Рібентропа !!
Про концтабори фашистів памятають, а про табори ГУЛАГУ, комуністів совдепії, сором'язливо замовчують!!
Перші, припинили, частково, своє існування у 1946 році, а в совдепії табори ГУЛАГУ та психушки НКВД/МГБ/КГБ, були до кінця совдепії!
Мертвечук, Кучма Ющенко, може підтвердити на архівах КГБ/СБУ !!!
Ничего кроме смеха бормотания российских политиков террористов у мира их страдания дааавно не вызывают.