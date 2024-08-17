Британія понад місяць очікує від США згоди на використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по РФ, - The Times
У Великій Британії заявили, що надіслали США запит стосовно дозволу Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow для ударів по території РФ понад місяць тому, але відповіді ще немає.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише The Times.
"Оскільки на Заході посилюється тиск з вимогою пом'якшити правила щодо застосування зброї великої дальності, Британія очікує на схвалення США, перш ніж дати українцям зелене світло", - йдеться в публікації.
Як повідомило виданню джерело в уряді Великої Британії, запит Лондона до Вашингтона на цю тему надійшов понад місяць тому, "а офіційні особи все ще чекають (відповіді на запит. – Ред.)".
Друге джерело в британському уряді підтвердило, що "обговорення застосування Storm Shadow із союзниками все ще триває", третє джерело в міністерстві оборони назвало це "рутинним процесом у США".
"Зрозуміло, що, хоча Велика Британія хоче надати Україні свободу робити зі зброєю дальнього радіусу дії все, що вона хоче, для цього потрібен консенсус із боку союзників, включно зі США, Францією і третьою нерозкритою країною НАТО", - цитує чиновника The Times.
Також нагадується, що представниця Пентагону Сабріна Сінгх визнала на брифінгу в четвер, що США "занепокоєні ескалацією", коли мова заходить про використання Україною для ударів зброї дальнього радіусу дії. Вона також припустила, що така зброя не потрібна, щоб допомогти Україні звільнити свою територію.
Крім того, в матеріалі зазначається, що тимчасовий повірений у справах США у Великій Британії Метью Палмер в інтерв'ю радіо Times, що вийде в ефір у неділю, дистанціювався від думки про те, що США мають право голосу в цьому питанні, заявивши, що умови, на яких британська зброя може бути використана, є питанням угоди між Великою Британією та Україною.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може вільно використовувати британську зброю на території Росії, за винятком Storm Shadow.
Також зазначалося, що під час наступу у Курській області Україна, ймовірно, використала британські танки Challenger.
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Над Кримом постійно "висять" раптори - про що пишуть кацапські блогери - кацапи навіть декілька разів намагалися ці раптори сбивати літаками.
https://bloknot-krasnodar.ru/news/u-kryma-i-krasnodarskogo-kraya-zasekli-krupneyshiy Утром 13 сентября 2023 года в акватории Чёрного моря вблизи Крыма и нескольких сотнях километрах от Краснодарского засекли крупнейший беспилотный самолёт-разведчик США Global Hawk с позывным Forte 10. БПЛА НАТО попал на радары сразу же после утренних ударов ВСУ крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе и атаке по кораблям ВМФ России в Чёрном море.
https://crimea-news.com/society/2024/01/14/1279169.html 14.01.2024, 02:10 Общество Керчь Над водами Черного моря снова активничает американский высотный стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE16. Этот же дрон был обнаружен и опознан в воздушном пространстве над Крымом 10 августа 2023-го, за сутки до того, как ВСУ попытались нанести удар по Крымскому мосту зенитной ракетой С-200.
жесть, ну от це просто пі......... суки, православні(навіть не майте сумнівів)
Також НАЗК розпочало перевірку способу життя мера Тернополя та звернулося до американського ФБР, оскільки донька Надала живе в Маямі.
У вересні 2022 року з'ясувалося, що 26-річна донька міського голови Тернополя Сергія Надала обзавелася розкішним будинком за майже 1,9 мільйона доларів у місті Маямі, що в Сполучених Штатах Америки. Автор відповідного розслідування місцевого видання Politerno https://zn.ua/ukr/author/Andrii-Shchesniak Андрій Щесняк знайшов додаткові підтвердження цього, а також отримав інформацію, що вже в 2023 році тернопільський мер міг подарувати дочці Анастасії апартаменти в центрі Маямі за 380 тисяч доларів. Редактор розповів про це в тексті "https://zn.ua/ukr/anticorruption/majamskij-majetok-donki-mera-ternopolja-nabu-ta-sap-vidkrili-provadzhennja.html Маямський маєток доньки мера Тернополя. НАБУ та САП відкрили провадження ".
У журналістському розслідуванні, заснованому на інформації місцевих юристів та даних виписок з реєстрів США, проводилася лінія від перших орендованих апартаментів Анастасії Надал у Маямі, куди вона приїхала на стажування зі Швейцарії, до придбаного на ім'я її майбутнього чоловіка таунхаузу за майже 250 тисяч доларів. Після весілля дівчина стала співвласницею цього будинку.
"Молодий чоловік, в якого під час роботи в готелі The St. Regis Bal Harbour Resort закохалася Анастасія Надал, не мав ресурсів для придбання такої нерухомості", - додав Щесняк, розповівши про стримане життя інших членів родини чоловіка.
Окремо журналіст звернув увагу на одруження Надал і Родрігеса. Близьких чоловіка привезли з американської Флориди на українську Львівщину в січні 2020 року, щоб з елітними гостями тернопільського мера Сергія Надала відгуляти весілля в престижному Edem Resort Medical&SPA.
а чого тоді крадуть як не в себе?
це ж я думаю шо легко сховати, хоч пишуть шо кожен там типу євро фіксується. це для бидла таке - у вас крадуть, але будуть знайдені. Ну в лазаренка знайшли? а тут же ж побільше-побогачє схем?
і як і Ленін походу хочуть знищити державу, шоб не шукали(поділитись) як і большевіки. інакше ніяк не виглядає це
"Зрозуміло, що, хоча Велика Британія хоче надати Україні свободу робити зі зброєю дальнього радіусу дії все, що вона хоче, для цього потрібен консенсус із боку союзників, включно зі США, Францією і третьою нерозкритою країною НАТО", - цитує чиновника The Times.
Джерело:
Дасть Бог, років через 100 і Роіся буде питати в України дозволів щодо застосування її зброї в інших країнах.
Тому питати дозволу в підлеглих не обов'язково - досить проінформувати постфактум.