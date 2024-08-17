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Британія понад місяць очікує від США згоди на використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по РФ, - The Times

ракета storm shadow

У Великій Британії заявили, що надіслали США запит стосовно дозволу Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow для ударів по території РФ понад місяць тому, але відповіді ще немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише The Times.

"Оскільки на Заході посилюється тиск з вимогою пом'якшити правила щодо застосування зброї великої дальності, Британія очікує на схвалення США, перш ніж дати українцям зелене світло", - йдеться в публікації.

Як повідомило виданню джерело в уряді Великої Британії, запит Лондона до Вашингтона на цю тему надійшов понад місяць тому, "а офіційні особи все ще чекають (відповіді на запит. – Ред.)".

Друге джерело в британському уряді підтвердило, що "обговорення застосування Storm Shadow із союзниками все ще триває", третє джерело в міністерстві оборони назвало це "рутинним процесом у США".

Також читайте: "Ми хронічно недооцінювали їхню лють", - Борис Джонсон закликав дозволити ЗСУ бити далекобійними ракетами по території РФ

"Зрозуміло, що, хоча Велика Британія хоче надати Україні свободу робити зі зброєю дальнього радіусу дії все, що вона хоче, для цього потрібен консенсус із боку союзників, включно зі США, Францією і третьою нерозкритою країною НАТО", - цитує чиновника The Times.

Також нагадується, що представниця Пентагону Сабріна Сінгх визнала на брифінгу в четвер, що США "занепокоєні ескалацією", коли мова заходить про використання Україною для ударів зброї дальнього радіусу дії. Вона також припустила, що така зброя не потрібна, щоб допомогти Україні звільнити свою територію.

Крім того, в матеріалі зазначається, що тимчасовий повірений у справах США у Великій Британії Метью Палмер в інтерв'ю радіо Times, що вийде в ефір у неділю, дистанціювався від думки про те, що США мають право голосу в цьому питанні, заявивши, що умови, на яких британська зброя може бути використана, є питанням угоди між Великою Британією та Україною.

Також читайте: Велика Британія не дозволила Україні застосовувати ракети Storm Shadow для ударів по Курській області, - ЗМІ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може вільно використовувати британську зброю на території Росії, за винятком Storm Shadow.

Також зазначалося, що під час наступу у Курській області Україна, ймовірно, використала британські танки Challenger.

Автор: 

Велика Британія (5558) ракети (4011) США (22614)


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Топ коментарі
+9
Ви Британія,чи США?Для чого вам дозвіл?
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17.08.2024 12:32
+9
А розвідувальні беспілотники для чого, орківські залітають в глиб території України у нас що інженери гірші
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17.08.2024 12:40
+8
насамперед дозволу бити по рашистському рєйху очікує Україна-а колись крутий американський ковбой перетворився на когось серливого що постійно дрище на власні ковбойські чоботи...
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17.08.2024 12:56
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американці не передають нам розвід-дані по території кацапії, на відміну від Криму - тому навіть якщо дадуть дозвіл на товсті ракети, то лупити дорогими ракетами десь туди в молоко все одно немає сенсу
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17.08.2024 12:31 Відповісти
А розвідувальні беспілотники для чого, орківські залітають в глиб території України у нас що інженери гірші
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17.08.2024 12:40 Відповісти
Ага. Так пару десятків достойних цілей і без даних розвідки союзників нам відомі. Більше декількох десятків ракет вони й так не дадуть. ППО мордора зіб'є половину, тому цілей ще й зостанеться. Ні ваше пояснення дуже слабеньке, непереконливе.
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17.08.2024 12:43 Відповісти
Звичайно що США ПЕРЕДАЮТЬ Україні ВСІ дані про війська кацапів в Криму.
Над Кримом постійно "висять" раптори - про що пишуть кацапські блогери - кацапи навіть декілька разів намагалися ці раптори сбивати літаками.
https://bloknot-krasnodar.ru/news/u-kryma-i-krasnodarskogo-kraya-zasekli-krupneyshiy Утром 13 сентября 2023 года в акватории Чёрного моря вблизи Крыма и нескольких сотнях километрах от Краснодарского засекли крупнейший беспилотный самолёт-разведчик США Global Hawk с позывным Forte 10. БПЛА НАТО попал на радары сразу же после утренних ударов ВСУ крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе и атаке по кораблям ВМФ России в Чёрном море.

https://crimea-news.com/society/2024/01/14/1279169.html 14.01.2024, 02:10 Общество Керчь Над водами Черного моря снова активничает американский высотный стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE16. Этот же дрон был обнаружен и опознан в воздушном пространстве над Крымом 10 августа 2023-го, за сутки до того, как ВСУ попытались нанести удар по Крымскому мосту зенитной ракетой С-200.
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17.08.2024 13:00 Відповісти
Поки не загребуть такого діяча, то зброї не буде.(до речі - уявимо себе на місці виборця Трампа - як він ОЦЕ би сприйняв? Слава Сварогу шо до них таке не доходить, але особисто нас - це "порвало" - тупо гребе бабло і ніг, ой, різних темношкірих робить мільйонерами, ми докуя багаті - можемо нахерачити баблом бідненьких Західних країн, поможіть **** на дрони і снаряди, дебіли бл., ой, тобто союзнички, у нас вже Ємрак на велоровері їздить від *** безгрошів.я??)
жесть, ну от це просто пі......... суки, православні(навіть не майте сумнівів)

Також НАЗК розпочало перевірку способу життя мера Тернополя та звернулося до американського ФБР, оскільки донька Надала живе в Маямі.

У вересні 2022 року з'ясувалося, що 26-річна донька міського голови Тернополя Сергія Надала обзавелася розкішним будинком за майже 1,9 мільйона доларів у місті Маямі, що в Сполучених Штатах Америки. Автор відповідного розслідування місцевого видання Politerno https://zn.ua/ukr/author/Andrii-Shchesniak Андрій Щесняк знайшов додаткові підтвердження цього, а також отримав інформацію, що вже в 2023 році тернопільський мер міг подарувати дочці Анастасії апартаменти в центрі Маямі за 380 тисяч доларів. Редактор розповів про це в тексті "https://zn.ua/ukr/anticorruption/majamskij-majetok-donki-mera-ternopolja-nabu-ta-sap-vidkrili-provadzhennja.html Маямський маєток доньки мера Тернополя. НАБУ та САП відкрили провадження ".

У журналістському розслідуванні, заснованому на інформації місцевих юристів та даних виписок з реєстрів США, проводилася лінія від перших орендованих апартаментів Анастасії Надал у Маямі, куди вона приїхала на стажування зі Швейцарії, до придбаного на ім'я її майбутнього чоловіка таунхаузу за майже 250 тисяч доларів. Після весілля дівчина стала співвласницею цього будинку.

"Молодий чоловік, в якого під час роботи в готелі The St. Regis Bal Harbour Resort закохалася Анастасія Надал, не мав ресурсів для придбання такої нерухомості", - додав Щесняк, розповівши про стримане життя інших членів родини чоловіка.

Окремо журналіст звернув увагу на одруження Надал і Родрігеса. Близьких чоловіка привезли з американської Флориди на українську Львівщину в січні 2020 року, щоб з елітними гостями тернопільського мера Сергія Надала відгуляти весілля в престижному Edem Resort Medical&SPA.
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17.08.2024 12:32 Відповісти
Цікаво. Правда всі ті ціни це середній рівень щодо квартири і вище середнього рівня життя щодо будинку в США. Я підозрюю, що в цього демократично обраного мера мега патріотичного українського міста Тернополя в Україні статків в доларовому еквіваленті не менше, ніж для доньки в США. Не накопали ще. Тут легше сховати, а в США складніше
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17.08.2024 12:50 Відповісти
угу, легше, легше
а чого тоді крадуть як не в себе?
це ж я думаю шо легко сховати, хоч пишуть шо кожен там типу євро фіксується. це для бидла таке - у вас крадуть, але будуть знайдені. Ну в лазаренка знайшли? а тут же ж побільше-побогачє схем?
і як і Ленін походу хочуть знищити державу, шоб не шукали(поділитись) як і большевіки. інакше ніяк не виглядає це
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17.08.2024 12:58 Відповісти
Ви Британія,чи США?Для чого вам дозвіл?
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17.08.2024 12:32 Відповісти
Британці завжди узгоджували свою політику з амерами... там фінансова еліта одна і там сама
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17.08.2024 12:45 Відповісти
"Одна нерозкрита країна НАТО це Німеччина? Таємницю чиновника розкрито.

"Зрозуміло, що, хоча Велика Британія хоче надати Україні свободу робити зі зброєю дальнього радіусу дії все, що вона хоче, для цього потрібен консенсус із боку союзників, включно зі США, Францією і третьою нерозкритою країною НАТО", - цитує чиновника The Times.
Джерело:
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25.08.2024 01:21 Відповісти
мабуть там є американські компоненти також.
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17.08.2024 12:52 Відповісти
Вся ця клоунада розрахована на кацапського обивателя.
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17.08.2024 12:36 Відповісти
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17.08.2024 13:18 Відповісти
Що ти мелиш дурачок....
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17.08.2024 14:30 Відповісти
то не дурачок, він заробляти вміє... на кожному пості про Трампа в твердій валюті...
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17.08.2024 15:00 Відповісти
ти би хоч тут не палився, кацапчик, називаючи демократів дєрьмократами
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17.08.2024 15:04 Відповісти
це ти не розумієш, імбецил ти кацапський. українською пишеться "розумієш", а не як ти накалякало "розумієшЬ". тож загубись звідси, чмокалка ти кацапська..
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17.08.2024 17:15 Відповісти
насамперед дозволу бити по рашистському рєйху очікує Україна-а колись крутий американський ковбой перетворився на когось серливого що постійно дрище на власні ковбойські чоботи...
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17.08.2024 12:56 Відповісти
А що не дає можливості робити ті ж самі Нептуни, Громи і Сапсани? Об'єктивні причини, чи тупе бажання розкрадати гроші на всьому на світі, але не вкладатись в зброю?
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17.08.2024 12:57 Відповісти
"третя нерозкрита країна НАТО" то мабуть Шольцланд
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17.08.2024 12:58 Відповісти
З однієї сторони США надають нам зброю, з іншої - захищають місця базування кацапської авіації (яка вбиває цивільних та військових українців). Але раніше було ще гірше - колись і удари по території Криму були заборонені...
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17.08.2024 12:58 Відповісти
ви ще Вітю Орбана для консенсусу запитайте !
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17.08.2024 13:01 Відповісти
бідон думу думає.
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17.08.2024 13:10 Відповісти
лицемірство деРмократій
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17.08.2024 13:15 Відповісти
Оце історичний казус - бувша метрополія просить дозволу у бувшої колонії.

Дасть Бог, років через 100 і Роіся буде питати в України дозволів щодо застосування її зброї в інших країнах.
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17.08.2024 13:15 Відповісти
Ніхто з них не вліз в украінську шкуру
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17.08.2024 13:38 Відповісти
навіть не знаю що сказати, цирк якийсь.
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17.08.2024 13:40 Відповісти
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17.08.2024 14:08 Відповісти
це лишній раз дає всі підстави стверджувати,що між США, та "тероруSSією" існують підкилимні домовленості , щодо війни в Україні і практична допомога США "тероруSSії", в окупації певних українських територій , через затриимку війскової допомоги Україні , заборона на використання певних видів західного озброєння, для нанесення ударів по "тероруSSії",блокування вступ України в НАТО ,разом з Німеччиною ,на вимогу "трупіна"
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17.08.2024 14:23 Відповісти
А що, так також можна було? Ну німці і тупі. Дали би ті Тауруси, написали би листа до Бога і тихесенько очікували повернення Ісуса Христа з неба на землю.
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17.08.2024 14:36 Відповісти
Взагалі-то це США підпорядковуються Королівській Короні Великої Британії якщо вдуматись.
Тому питати дозволу в підлеглих не обов'язково - досить проінформувати постфактум.
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17.08.2024 16:45 Відповісти
роззброїли вони нас чудово разом. І тепер разом не дають захищатися. Покидьки
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17.08.2024 17:24 Відповісти
 
 