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Україна може використовувати британську зброю на російській території, окрім ракет Storm Shadow, - The Times

155-мм снаряди

Згідно з політикою уряду Великої Британії, використання будь-якої зброї, наданої Україні, має відповідати нормам міжнародного права. Військова допомога спрямована на те, щоб допомогти українським військовим захистити себе від російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням  The Times, таку заяву зробили у Міністерстві оборони великої Британії.

"У політиці уряду Великої Британії не відбулося жодних змін. Згідно зі статтею 51 Статуту ООН, Україна має чітке право на самооборону від незаконних атак Росії. Це не виключає операцій на території Росії", - заявила представник Міноборони.

При цьому зазначається, що Україна може вільно використовувати британську зброю на території Росії, за винятком Storm Shadow.

Колишній міністр оборони Британії Бен Воллес припустив, що ті самі правила застосовуються до операції України в Курській області.

"Якщо ці атаки спрямовані на знищення логістики та інфраструктури, що підтримують вторгнення в Україну, то абсолютно законно використовувати британську зброю", - додав він.

Тепер, як зазначає The Times, зброю, передану українцям Великою Британією, незабаром можна буде побачити на полі бою в Курській області, поряд з уже підтвердженою зброєю від інших західних країн.

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При цьому, як пише видання, за лаштунками міністри намагаються переконати союзників схвалити використання Україною крилатих ракет Storm Shadow на території Росії.

Як заявив міністр оборони Британії Джон Гілі під час телефонної розмови з американським колегою Ллойдом Остіном, оскільки українські сили продовжують свою "мужню боротьбу з російською агресією", вони обговорювали необхідність "підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і поставляти життєво необхідне їй обладнання".

Нагадаємо, під час наступу у Курській області Україна, ймовірно, використала британські танки Challenger.

Автор: 

Велика Британія (5558) зброя (7442) росія (64984)


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Топ коментарі
+7
Вже ноги в'язнуть у цих коричневих лініях.
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15.08.2024 13:29
+5
Пішов посрати, а в туалеті бумаги нема. Який завгосп, такий і політик.
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15.08.2024 13:55
+3
Аби ми не заплутались у всій цій зброї - що передали, з чого куди можна стріляти.
А то можна шмальнути, а тоді такі: "Ой, звиняйте, це ми наплутали..."
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15.08.2024 14:17
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15.08.2024 13:12 Відповісти
А "шо с ліцом" у завхоза?
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15.08.2024 13:27 Відповісти
тяжьолиє пєрєгавори устал
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15.08.2024 13:54 Відповісти
Пішов посрати, а в туалеті бумаги нема. Який завгосп, такий і політик.
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15.08.2024 13:55 Відповісти
А шо це за ху#ло сидить на передньому плані світлини? Це шо, самий головний "переговорщик"?
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15.08.2024 16:50 Відповісти
Дивляться на Байдена і його атакамс на 300 км.
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15.08.2024 13:14 Відповісти
Ну что ж. Придется ЗСУ подходить к моцкве на растояние выстрела артиллерией
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15.08.2024 13:29 Відповісти
Вже ноги в'язнуть у цих коричневих лініях.
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15.08.2024 13:29 Відповісти
Аби ми не заплутались у всій цій зброї - що передали, з чого куди можна стріляти.
А то можна шмальнути, а тоді такі: "Ой, звиняйте, це ми наплутали..."
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15.08.2024 14:17 Відповісти
Та треба перефарбувати ті ракети і іншу назву написати
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15.08.2024 14:27 Відповісти
Керченского моста нема ? Ой, як незручно вийшло ....
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15.08.2024 14:39 Відповісти
Треба просто на кожній "сторм шедоу" червоною фарбою писати: "ПО МУХАМ !"
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15.08.2024 16:54 Відповісти
сцикуни, яких вам ще червоних ліній треба?
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15.08.2024 15:04 Відповісти
Опа каже: можна я пукну? їй в сотий раз відповідають:можна,але так ,щоб ніхто не чув. Опа волає:бачите,мені не дозволяють пукати!
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15.08.2024 15:14 Відповісти
Потрібно використовувати будь-яку зброю і них навіть не питати, у них немає вибору, так чи сяк вони будуть її поставляти Україні!
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15.08.2024 15:38 Відповісти
А чому зє не бажає домовитися з Макроном про дозвіл?!
Бо вся лінія цих ракет є спільною розробкою UK + Fr,і дозвіл потрібен від обох країн.
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15.08.2024 16:37 Відповісти
Тому, що буратінка--зрадник.
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15.08.2024 16:55 Відповісти
ну не дозволили запускати ті ракети. а хтось необачно запустив (руки чесалися). ну виразять глибоку стурбованість. Їм це не вперше. навіщо це обмусолювати, якщо сам не бажаєш бити тими ракетами по раші?
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15.08.2024 16:43 Відповісти
роззброїли вони нас аж бігом. Гниди
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16.08.2024 01:49 Відповісти
 
 