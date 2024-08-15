Україна може використовувати британську зброю на російській території, окрім ракет Storm Shadow, - The Times

Згідно з політикою уряду Великої Британії, використання будь-якої зброї, наданої Україні, має відповідати нормам міжнародного права. Військова допомога спрямована на те, щоб допомогти українським військовим захистити себе від російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням The Times, таку заяву зробили у Міністерстві оборони великої Британії.

"У політиці уряду Великої Британії не відбулося жодних змін. Згідно зі статтею 51 Статуту ООН, Україна має чітке право на самооборону від незаконних атак Росії. Це не виключає операцій на території Росії", - заявила представник Міноборони.

При цьому зазначається, що Україна може вільно використовувати британську зброю на території Росії, за винятком Storm Shadow.

Колишній міністр оборони Британії Бен Воллес припустив, що ті самі правила застосовуються до операції України в Курській області.

"Якщо ці атаки спрямовані на знищення логістики та інфраструктури, що підтримують вторгнення в Україну, то абсолютно законно використовувати британську зброю", - додав він.

Тепер, як зазначає The Times, зброю, передану українцям Великою Британією, незабаром можна буде побачити на полі бою в Курській області, поряд з уже підтвердженою зброєю від інших західних країн.

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При цьому, як пише видання, за лаштунками міністри намагаються переконати союзників схвалити використання Україною крилатих ракет Storm Shadow на території Росії.

Як заявив міністр оборони Британії Джон Гілі під час телефонної розмови з американським колегою Ллойдом Остіном, оскільки українські сили продовжують свою "мужню боротьбу з російською агресією", вони обговорювали необхідність "підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і поставляти життєво необхідне їй обладнання".

Нагадаємо, під час наступу у Курській області Україна, ймовірно, використала британські танки Challenger.