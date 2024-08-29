Після операції ЗСУ на Курщині розмови про врегулювання є неактуальними, - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що розмови про "врегулювання" у війні проти України є неактуальними після початку операції ЗСУ в Курській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Після авантюри Києва у Курській області розмови про врегулювання є неактуальними", - зазначив глава МЗС країни-окупанта.

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