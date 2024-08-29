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Новини Війна
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Після операції ЗСУ на Курщині розмови про врегулювання є неактуальними, - Лавров

Лавров про перемовини після Курської операції

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що розмови про "врегулювання" у війні проти України є неактуальними після початку операції ЗСУ в Курській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Після авантюри Києва у Курській області розмови про врегулювання є неактуальними", - зазначив глава МЗС країни-окупанта.

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Автор: 

Лавров Сергій (1579) росія (65007) Курськ (1099)


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Топ коментарі
+19
Налякав, кінь педальний. Подібні розмови й так були неактуальними. Про що взагалі можна розмовляти з тим, хто хоче тебе знищити?
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29.08.2024 13:39
+14
З цього Коня вже час здирати підкови.
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29.08.2024 13:38
+12
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29.08.2024 13:40
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З цього Коня вже час здирати підкови.
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29.08.2024 13:38 Відповісти
-- Что вы делаете? -- спросил управдом. -- Где это видано? Как можно вводить лошадь в жилую квартиру? -- Как же мы будем жить, когда рядом лошадь? Мы пишем оперу, нам это неудобно! -- завопил Ляпис.
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29.08.2024 13:46 Відповісти
Питання одне - ДЛЯ ЧОГО лавруша ЦЕ повторює КОЖЕН ДЕНЬ? 🤔
Це його мантра - чи в коня у роті пластінку зажувало?
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29.08.2024 13:53 Відповісти
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29.08.2024 13:39 Відповісти
Налякав, кінь педальний. Подібні розмови й так були неактуальними. Про що взагалі можна розмовляти з тим, хто хоче тебе знищити?
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29.08.2024 13:39 Відповісти
Про врегулювання - так, неактуальні, а от про позу, в якій вас драти будуть - актуальні, ще й як!
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29.08.2024 13:39 Відповісти
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29.08.2024 13:40 Відповісти
Хто хоче говорити з цією старою шкапою ?
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29.08.2024 13:42 Відповісти
А до они вообще были?
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29.08.2024 13:42 Відповісти
Бальзамований ішак!
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29.08.2024 13:45 Відповісти
на ображених конях воду возять
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29.08.2024 13:46 Відповісти
пока не подохнет гитлеровский анальный выродок, который подчинил себе кацапский народ, любые разговоры о урегулировании неактуальны.
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29.08.2024 13:48 Відповісти
🔥🔥🔥
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29.08.2024 13:51 Відповісти
Кацапський народ це неправильно. Кацапи це поголів'я свинособак, але ніяк не народ.
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29.08.2024 14:01 Відповісти
они люди и народ хоть и униженные, обиженные, озлобленные потому что их хозяин давно поставил в коленно-локтевую позу, заставил вылизывать себе задницу, а несогласных отправил надолго в тюрьму, обокрал их и на эти деньги скупает их же живым весом, как скот и гонит на убой.
в истории много народов были в таком рабском униженном состоянии, но потом они восставали, умнели и сейчас у них все хорошо.
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29.08.2024 20:09 Відповісти
Дя!!!
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29.08.2024 13:49 Відповісти
Кінь ху@ла для Трампа і його фанатиків пізд@болить
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29.08.2024 13:49 Відповісти
Курська операція ,без згоди і підтримки Західних парнерів України,є фсбешною ширмою за котрою"зелені" здадуть Донбас
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29.08.2024 13:50 Відповісти
То есть, когда вы нам засунули были актуальными, а когда мы вам, то уже нет? Обиделись, или что?
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29.08.2024 13:52 Відповісти
Kogda boji nacnutsia za maskvu togda razmovi budet aktualni
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29.08.2024 13:55 Відповісти
вы еще японцам Курилы отдадите!!! лошадь стоеросовая.....
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29.08.2024 13:58 Відповісти
З терористами не ведуть переговори, їх нищать ...
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29.08.2024 14:00 Відповісти
поясніть, хто зірвав переговори?
сракорогий крємлєбздун, постійно махає папірцем із стамбула з підписом арахамії.
оці переговори зірвали, чи які?
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29.08.2024 14:04 Відповісти
Конянін , украінці брезгують вести розмови із кацапами - вбивцями ,
тому ідіть на .......й
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29.08.2024 14:07 Відповісти
в стойло *************** лавроконяка!
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29.08.2024 14:09 Відповісти
Передайте ему, что даже в питерской подворотне, если пацан сказал, то сделал, иначе он не пацан.
А они уже столько договоров нарушили, что никто даже с половиной мозгов не поверит очередное их "честное - пречестное"!
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29.08.2024 14:09 Відповісти
Уперше в житті я згоден з стим, що бекнула ця стара кляча...
Як то кажуть - "Не поспішайте купувати мапу світу - працює ЗСУ!"...
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29.08.2024 14:11 Відповісти
Після операції по
розстрілу чеченців татаровим
розмови про врегулювання є неактуальними, - Лавров
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29.08.2024 14:19 Відповісти
смокчи прутня, коняка!
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29.08.2024 14:21 Відповісти
*** вам лапти, а не переговоры))
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29.08.2024 14:24 Відповісти
Здохни фашиська мерзота.
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29.08.2024 14:49 Відповісти
з москалями розмови стали неактуальними ще з лютого 2014-ого!
це тільки всякі 🤡 хотіли "сАйтісь пАсєрєдінє".... певно, щоб обговорити щось актуальне?
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29.08.2024 14:49 Відповісти
значить ідемо далі, поки лавролошадь не прозріє
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29.08.2024 16:32 Відповісти
Цинічна потворо! А окупація українських земель чому не зупинили жагу до перемовин?
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29.08.2024 17:38 Відповісти
Йой! То що ж - Говорящому Шкапові не дістанеться вівса?
Біда! Страшна і чорна біда, геть чисто!
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29.08.2024 23:18 Відповісти
 
 