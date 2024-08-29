Після операції ЗСУ на Курщині розмови про врегулювання є неактуальними, - Лавров
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що розмови про "врегулювання" у війні проти України є неактуальними після початку операції ЗСУ в Курській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Після авантюри Києва у Курській області розмови про врегулювання є неактуальними", - зазначив глава МЗС країни-окупанта.
Топ коментарі
+19 Оксана Фесенко #582011
показати весь коментар29.08.2024 13:39
+14 Ivan Levchenko
показати весь коментар29.08.2024 13:38
+12 ZoV KobZona
показати весь коментар29.08.2024 13:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це його мантра - чи в коня у роті пластінку зажувало?
в истории много народов были в таком рабском униженном состоянии, но потом они восставали, умнели и сейчас у них все хорошо.
сракорогий крємлєбздун, постійно махає папірцем із стамбула з підписом арахамії.
оці переговори зірвали, чи які?
тому ідіть на .......й
А они уже столько договоров нарушили, что никто даже с половиной мозгов не поверит очередное их "честное - пречестное"!
Як то кажуть - "Не поспішайте купувати мапу світу - працює ЗСУ!"...
розстрілу чеченців татаровим
розмови про врегулювання є неактуальними, - Лавров
це тільки всякі 🤡 хотіли "сАйтісь пАсєрєдінє".... певно, щоб обговорити щось актуальне?
Біда! Страшна і чорна біда, геть чисто!