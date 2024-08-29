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Украина завоевала еще три медали на Паралимпиаде-2024

Олександр Комаров

Украинские пловцы завоевали еще 3 медали на Паралимпиаде-2024 в Париже.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Спорт".

В частности, пловчиха Анна Гонтарь получила бронзу на 50-метровке вольным стилем в классе S6.

Александр Комаров стал бронзовым призером на 200-метровке вольным стилем (класс S5).

Четвертую медаль для сборной Украины завоевала Ирина Пойда. Она стала серебряным призером 200-метровки вольным стилем (класс S5).

Ранее пловец Антон Коль завоевал серебро на дистанции 100 метров на спине в классе S1 на Паралимпийских играх-2024.

Читайте также: Пловец Антон Коль завоевал первую медаль на Паралимпиаде-2024 в Париже

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Паралимпиада (269) спорт (2425)


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Ну наши паралимпийцы всегда выступали лучше "олимпийцев"... Поздравляю спортсменов!
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29.08.2024 22:59 Ответить
Вони ще багато візьмуть. У нас нереально сильні, вольові паралімпійці. Кожну паралімпіаду вони показують свій клас! Красені!!!
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29.08.2024 23:03 Ответить
Пока без золота, но ещё будет
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29.08.2024 23:09 Ответить
На скільки ж пох
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30.08.2024 05:21 Ответить
Сильні люди! Реально сильні!
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30.08.2024 09:23 Ответить
 
 