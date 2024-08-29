Украина завоевала еще три медали на Паралимпиаде-2024

Украинские пловцы завоевали еще 3 медали на Паралимпиаде-2024 в Париже.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Спорт".

В частности, пловчиха Анна Гонтарь получила бронзу на 50-метровке вольным стилем в классе S6.

Александр Комаров стал бронзовым призером на 200-метровке вольным стилем (класс S5).

Четвертую медаль для сборной Украины завоевала Ирина Пойда. Она стала серебряным призером 200-метровки вольным стилем (класс S5).

Ранее пловец Антон Коль завоевал серебро на дистанции 100 метров на спине в классе S1 на Паралимпийских играх-2024.

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