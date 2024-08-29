Україна виборола ще три медалі на Паралімпіаді-2024
Українські плавці вибороли ще 3 медалі на Паралімпіаді-2024 в Парижі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне. Спорт".
Так плавчиня Анна Гонтар здобула бронзу на 50-метрівці вільним стилем у класі S6.
Олександр Комаров став бронзовим призером на 200-метрівці вільним стилем (клас S5).
Четверту медаль для збірної України виборола Ірина Пойда. Вона стала срібною призеркою 200-метрівки вільним стилем (клас S5).
Раніше плавець Антон Коль завоював срібло на дистанції 100 метрів на спині у класі S1 на Паралімпійських іграх-2024.
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