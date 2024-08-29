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Україна виборола ще три медалі на Паралімпіаді-2024

Олександр Комаров

Українські плавці вибороли ще 3 медалі на Паралімпіаді-2024 в Парижі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне. Спорт".

Так плавчиня Анна Гонтар здобула бронзу на 50-метрівці вільним стилем у класі S6.

Олександр Комаров став бронзовим призером на 200-метрівці вільним стилем (клас S5).

Четверту медаль для збірної України виборола Ірина Пойда. Вона стала срібною призеркою 200-метрівки вільним стилем (клас S5).

Раніше плавець Антон Коль завоював срібло на дистанції 100 метрів на спині у класі S1 на Паралімпійських іграх-2024.

Читайте: Плавець Антон Коль здобув першу медаль на Паралімпіаді-2024 у Парижі

Автор: 

Паралімпіада (184) спорт (1617)


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Ну наши паралимпийцы всегда выступали лучше "олимпийцев"... Поздравляю спортсменов!
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29.08.2024 22:59 Відповісти
Вони ще багато візьмуть. У нас нереально сильні, вольові паралімпійці. Кожну паралімпіаду вони показують свій клас! Красені!!!
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29.08.2024 23:03 Відповісти
Пока без золота, но ещё будет
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29.08.2024 23:09 Відповісти
На скільки ж пох
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30.08.2024 05:21 Відповісти
Сильні люди! Реально сильні!
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30.08.2024 09:23 Відповісти
 
 