Плавець Антон Коль здобув першу медаль на Паралімпіаді-2024 у Парижі

Український плавець Антон Коль завоював срібло на дистанції 100 м на спині у класі S1 на Паралімпійських іграх-2024: це перша медаль української збірної.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Суспільне Спорт.

Зазначається, що для Коля Паралімпіада-2024 стала третьою у кар'єрі. Українець дебютував на Паралімпійських іграх у Ріо-2016, де став дворазовим бронзовим призером: посів третє місце у плаванні на дистанціях 50 м та 100 м на спині. А у Токіо-2020 покращив результат в обох дисциплінах — виборов дві срібні медалі.

На Паралімпіаді-2024 34-річний Коль відібрався до фіналу автоматично. І був одним із семи спортсменів, що боролися за медалі цього класу на цій дистанції.

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"У фіналі Коль майже всю дистанцію плив на третьому місці, поступаючись італійцю Франческо Беттелі. Однак на останніх 20 метрах дистанції випередив суперника та став срібним призером змагань", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Паралімпійських іграх - 2024, які триватимуть у Парижі до 8 вересня, братимуть участь 140 українських спортсменів. Вони змагатимуться у 17 із 22 видів спорту, що є рекордом в історії держави.