Плавець Антон Коль здобув першу медаль на Паралімпіаді-2024 у Парижі
Український плавець Антон Коль завоював срібло на дистанції 100 м на спині у класі S1 на Паралімпійських іграх-2024: це перша медаль української збірної.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Суспільне Спорт.
Зазначається, що для Коля Паралімпіада-2024 стала третьою у кар'єрі. Українець дебютував на Паралімпійських іграх у Ріо-2016, де став дворазовим бронзовим призером: посів третє місце у плаванні на дистанціях 50 м та 100 м на спині. А у Токіо-2020 покращив результат в обох дисциплінах — виборов дві срібні медалі.
На Паралімпіаді-2024 34-річний Коль відібрався до фіналу автоматично. І був одним із семи спортсменів, що боролися за медалі цього класу на цій дистанції.
"У фіналі Коль майже всю дистанцію плив на третьому місці, поступаючись італійцю Франческо Беттелі. Однак на останніх 20 метрах дистанції випередив суперника та став срібним призером змагань", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Паралімпійських іграх - 2024, які триватимуть у Парижі до 8 вересня, братимуть участь 140 українських спортсменів. Вони змагатимуться у 17 із 22 видів спорту, що є рекордом в історії держави.
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