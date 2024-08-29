Пловец Антон Коль завоевал первую медаль на Паралимпиаде-2024 в Париже

Украинский пловец Антон Коль завоевал серебро на дистанции 100 м на спине в классе S1 на Паралимпийских играх-2024: это первая медаль украинской сборной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Суспільне Спорт.

Отмечается, что для Коля Паралимпиада-2024 стала третьей в карьере. Украинец дебютировал на Паралимпийских играх в Рио-2016, где стал двукратным бронзовым призером: занял третье место в плавании на дистанциях 50 м и 100 м на спине. А в Токио в 2020 году улучшил результат в обеих дисциплинах - завоевал две серебряные медали.

На Паралимпиаде-2024 34-летний Коль отобрался в финал автоматически. И был одним из семи спортсменов, боровшихся за медали этого класса на этой дистанции.

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"В финале Коль почти всю дистанцию плыл на третьем месте, уступая итальянцу Франческо Беттели. Однако на последних 20 метрах дистанции опередил соперника и стал серебряным призером соревнований", - говорится в сообщении.

Напомним, на Паралимпийских играх - 2024, которые пройдут в Париже до 8 сентября, примут участие 140 украинских спортсменов. Они будут соревноваться в 17 из 22 видов спорта, что является рекордом в истории государства.