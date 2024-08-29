Пловец Антон Коль завоевал первую медаль на Паралимпиаде-2024 в Париже
Украинский пловец Антон Коль завоевал серебро на дистанции 100 м на спине в классе S1 на Паралимпийских играх-2024: это первая медаль украинской сборной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Суспільне Спорт.
Отмечается, что для Коля Паралимпиада-2024 стала третьей в карьере. Украинец дебютировал на Паралимпийских играх в Рио-2016, где стал двукратным бронзовым призером: занял третье место в плавании на дистанциях 50 м и 100 м на спине. А в Токио в 2020 году улучшил результат в обеих дисциплинах - завоевал две серебряные медали.
На Паралимпиаде-2024 34-летний Коль отобрался в финал автоматически. И был одним из семи спортсменов, боровшихся за медали этого класса на этой дистанции.
"В финале Коль почти всю дистанцию плыл на третьем месте, уступая итальянцу Франческо Беттели. Однако на последних 20 метрах дистанции опередил соперника и стал серебряным призером соревнований", - говорится в сообщении.
Напомним, на Паралимпийских играх - 2024, которые пройдут в Париже до 8 сентября, примут участие 140 украинских спортсменов. Они будут соревноваться в 17 из 22 видов спорта, что является рекордом в истории государства.
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