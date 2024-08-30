В пригороде Херсона отключили газ из-за повреждения сети
В результате российских обстрелов повреждена сеть газоснабжения в пригороде Херсона.
Об этом сообщила пресс-служба МВА, передает Цензор.НЕТ.
Так, жителей Днепровского района предупредили, что в результате повреждения сети газоснабжения в пригороде временно будет перекрыт газ у потребителей в Антоновке и частично - в Янтарном.
"Специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам при малейшей возможности. Просим с пониманием отнестись к этой ситуации", - добавили в администрации.
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