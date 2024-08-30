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Новости Война
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В пригороде Херсона отключили газ из-за повреждения сети

газ

В результате российских обстрелов повреждена сеть газоснабжения в пригороде Херсона.

Об этом сообщила пресс-служба МВА, передает Цензор.НЕТ.

Так, жителей Днепровского района предупредили, что в результате повреждения сети газоснабжения в пригороде временно будет перекрыт газ у потребителей в Антоновке и частично - в Янтарном.

"Специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам при малейшей возможности. Просим с пониманием отнестись к этой ситуации", - добавили в администрации.

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Газ (10223) Херсон (2802) Херсонская область (4736)


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