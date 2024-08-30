У передмісті Херсону відключили газ через пошкодження мережі

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено мережу газопостачання в передмісті Херсону.

Про це повідомила пресслужба МВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, жителів Дніпровського району попередили, що внаслідок пошкодження мережі газопостачання в передмісті тимчасово буде перекрито газ у споживачів в Антонівці та частково Янтарному.

"Фахівці приступлять до аварійно-відновлювальних робіт за найменшої можливості. Просимо з розумінням поставитися до цієї ситуації", - додали в адміністрації.

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