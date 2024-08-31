Легкоатлетка Наталия Кобзар завоевала серебро на Паралимпиаде. Это уже восьмая медаль Украины

Легкоатлетка Наталия Кобзар завоевала серебро в беге на 200 метров среди женщин в классе T37 на Паралимпиаде в Париже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Бегунья финишировала второй, преодолев дистанцию за 27.43 секунды.

Победу одержала китаянка Вэнь Сяоянь, установив новый паралимпийский рекорд - 25.86 секунды.

Серебро Наталии Кобзар стало восьмой медалью Украины на Паралимпиаде-2024.

Сейчас в активе паралимпийской сборной Украины одна золотая, пять серебряных и две бронзовые медали.





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