Легкоатлетка Наталия Кобзар завоевала серебро на Паралимпиаде. Это уже восьмая медаль Украины
Легкоатлетка Наталия Кобзар завоевала серебро в беге на 200 метров среди женщин в классе T37 на Паралимпиаде в Париже.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Спорт".
Бегунья финишировала второй, преодолев дистанцию за 27.43 секунды.
Победу одержала китаянка Вэнь Сяоянь, установив новый паралимпийский рекорд - 25.86 секунды.
Серебро Наталии Кобзар стало восьмой медалью Украины на Паралимпиаде-2024.
Сейчас в активе паралимпийской сборной Украины одна золотая, пять серебряных и две бронзовые медали.
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Любо Неожиданнов
показать весь комментарий31.08.2024 01:47 Ответить Мне нравится 2
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