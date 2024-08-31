Легкоатлетка Наталія Кобзар здобула срібло на Паралімпіаді. Це вже восьма медаль України
Легкоатлетка Наталія Кобзар виборола срібло з бігу на 200 метрів серед жінок у класі T37 на Паралімпіаді в Парижі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне Спорт".
Бігунка фінішувала другою, подолавши дистанцію за 27.43 секунди.
Перемогу здобула китаянка Вень Сяоянь, встановивши новий паралімпійський рекорд - 25.86 секунди.
Срібло Наталії Кобзар стало восьмою медаллю України на Паралімпіаді-2024.
Наразі в активі паралімпійської збірної України одна золота, п'ять срібних і дві бронзові медалі.
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Любо Неожиданнов
показати весь коментар31.08.2024 01:47 Відповісти Мені подобається 2
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