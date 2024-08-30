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Олександр Комаров та Ірина Пойда здобули "золото" та срібло" у плаванні на Паралімпійських іграх-2024 (доповнено)

Плавець Олександр Комаров

У п'ятницю, 30 серпня, плавець Олександр Комаров здобув "золото" на Паралімпійських іграх в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фінішу Олександр Комаров дістався за 1:07.77 хвилини, побивши паралімпійський рекорд.

Для України це перше "золото"  на Паралімпійських іграх-2024. Для Олександра це вже друга особиста медаль на Іграх у Парижі. Днем раніше він виборов бронзову медаль.

Крім цього, плавчиня Ірина Пойда здобула срібну медаль на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5. Для неї це вже друга особиста нагорода.

Олександр Комаров та Ірина Пойда здобули

А для України сьома нагорода на Паралімпійських іграх-2024.

Читайте також: Україна виборола ще три медалі на Паралімпіаді-2024

Автор: 

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Молодець!!!! Молодець!!! Молодець!!!
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30.08.2024 18:53 Відповісти
Наші вітання !!!
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30.08.2024 18:58 Відповісти
Мiг би тренувати плавцiв через Тису у скоросних запливах!
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30.08.2024 19:10 Відповісти
От..оце актуально ..ще й з крокодилами
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30.08.2024 19:14 Відповісти
красавчик, бачив!
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30.08.2024 19:11 Відповісти
плив як та риба!
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30.08.2024 19:15 Відповісти
 
 