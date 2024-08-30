Олександр Комаров та Ірина Пойда здобули "золото" та срібло" у плаванні на Паралімпійських іграх-2024 (доповнено)

У п'ятницю, 30 серпня, плавець Олександр Комаров здобув "золото" на Паралімпійських іграх в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фінішу Олександр Комаров дістався за 1:07.77 хвилини, побивши паралімпійський рекорд.

Для України це перше "золото" на Паралімпійських іграх-2024. Для Олександра це вже друга особиста медаль на Іграх у Парижі. Днем раніше він виборов бронзову медаль.

Крім цього, плавчиня Ірина Пойда здобула срібну медаль на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5. Для неї це вже друга особиста нагорода.

А для України сьома нагорода на Паралімпійських іграх-2024.

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