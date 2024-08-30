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Александр Комаров и Ирина Пойда завоевали "золото" и серебро" в плавании на Паралимпийских играх-2024 (дополнено)

Плавець Олександр Комаров

В пятницу, 30 августа, пловец Александр Комаров завоевал "золото" на Паралимпийских играх в плавании на дистанции 100 м вольным стилем в классе S5.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ..

Финиша Александр Комаров добрался за 1:07.77 минуты, побив паралимпийский рекорд.

Для Украины это первое "золото" на Паралимпийских играх-2024. Для Александра это уже вторая личная медаль на Играх в Париже. Днем ранее он завоевал бронзовую медаль.

Кроме этого, пловчиха Ирина Пойда получила серебряную медаль на дистанции 100 метров свободным стилем в классе S5. Для нее это уже вторая личная заслуга.

Олександр Комаров та Ірина Пойда здобули

А для Украины седьмая награда на Паралимпийских играх-2024.

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Автор: 

золото (224) Паралимпиада (269) спорт (2426)


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Молодець!!!! Молодець!!! Молодець!!!
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30.08.2024 18:53 Ответить
Наші вітання !!!
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30.08.2024 18:58 Ответить
Мiг би тренувати плавцiв через Тису у скоросних запливах!
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30.08.2024 19:10 Ответить
От..оце актуально ..ще й з крокодилами
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30.08.2024 19:14 Ответить
красавчик, бачив!
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30.08.2024 19:11 Ответить
плив як та риба!
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30.08.2024 19:15 Ответить
 
 