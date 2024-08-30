Александр Комаров и Ирина Пойда завоевали "золото" и серебро" в плавании на Паралимпийских играх-2024 (дополнено)
В пятницу, 30 августа, пловец Александр Комаров завоевал "золото" на Паралимпийских играх в плавании на дистанции 100 м вольным стилем в классе S5.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ..
Финиша Александр Комаров добрался за 1:07.77 минуты, побив паралимпийский рекорд.
Для Украины это первое "золото" на Паралимпийских играх-2024. Для Александра это уже вторая личная медаль на Играх в Париже. Днем ранее он завоевал бронзовую медаль.
Кроме этого, пловчиха Ирина Пойда получила серебряную медаль на дистанции 100 метров свободным стилем в классе S5. Для нее это уже вторая личная заслуга.
А для Украины седьмая награда на Паралимпийских играх-2024.
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