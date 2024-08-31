В Латвии общественные СМИ собрали средства на беспилотники для Украины: купят 50 латвийских дронов

Общественные СМИ Латвии заказали для Украины первую партию дронов на средства, собранные в первые недели акции "В мыслях и делах с Украиной".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LSM.

В первые недели акции общественных масс-медиа Латвии население пожертвовало на поддержку ВСУ более 184 тысяч евро. Этих денег хватило, чтобы заказать первые 50 дронов, которые будут отправлены защитникам Украины.

По данным благотворительной организации Ziedot.lv, первая партия беспилотников стоила около 126 тысяч. Это военное оборудование будет доставлено бойцам ВСУ в Донецкой и Харьковской областях.

Отмечается, что акция началась 19 августа и продлится до 8 сентября. К ней приурочены репортажи из зоны боевых действий, специальные сюжеты, интервью и другие публикации в общественных СМИ.

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